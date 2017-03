Relance économique: les grandes entreprises ne font pas leur part

Le chiffre est énorme: 575 milliards de dollars.

575 000 000 000 $. Avec neuf zéros.

C’est la rondelette somme qui dort dans les coffres des 150 plus grandes entreprises non financières du pays (on exclut donc les banques) cotés à la Bourse de Toronto. Des liquidités sans précédent, selon Statistique Canada.

C’est presque l’équivalent de la dette du Canada (600 milliards $).

Et cela agace royalement le gouvernement fédéral, où l’on s’inquiète depuis au moins un an.

Dans les couloirs du ministère des Finances à Québec, on ne la trouve pas drôle non plus.

L’économie roule au ralenti. L’emploi est au mieux stable, et en déclin dans certaines régions. Ce n’est pas la catastrophe, mais ce n’est pas la grande joie.

Pourtant, les gouvernements ont fait leur part depuis la récession de 2008-09.

Ottawa et Québec ont mis sur pied des plans de relance économique de plusieurs milliards de dollars.

Les gouvernements ont commencé à diminuer leur déficit et tentent de remettre de l’ordre dans leurs finances publiques, avec des compressions de dépenses, des réductions d’emploi et parfois des hausses de taxe à la clé (TVQ au Québec).

Ottawa, qui faisait des yeux doux aux entreprises depuis l’an 2000 avec des baisses d’impôt graduelles, a décidé d’accélérer sa séduction depuis que les conservateurs ont pris le pouvoir. Ce n’est plus une petite drague, c’est carrément des avances sans ménagement, toujours sous la forme de baisses d’impôt. L’objectif étant de créer l’environnement le plus compétitif et attractif possible pour les compagnies.

Et pourtant, rien n’y fait. La véritable relance économique tarde parce que les grandes entreprises préfèrent dormir sur leur coussin d’argent, plutôt que de l’investir dans la création d’emplois, d’augmenter les salaires, d’acheter du matériel, d’innover ou de verser plus de dividendes à leurs actionnaires (notamment les fonds de pension…).

Ottawa a tenté de les secouer cet été.

Le 20 août dernier, le ministre des Finances, Jim Flaherty, affirmait que les entreprises privées devaient faire leur part.

«Il y a beaucoup de capital qui dort et qui devrait servir. On a besoin de gestes du privé», a-t-il dit.

Deux jours plus tard, le 22 août, le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, disait ceci à propos des réserves financières des grandes entreprises canadiennes:

«Le niveau de prudence est excessif. Leur responsabilité est de mettre leur argent au travail. Et si les chefs d’entreprises ne savent pas quoi faire avec cet argent, ils devraient la remettre à leurs actionnaires», a-t-il dit à la sortie d’un discours devant les Travailleurs canadiens de l’automobile.

Bref, pendant que les gouvernements sont dans le rouge, les 150 grandes entreprises cotées à la Bourse de Toronto nagent dans les surplus. Pas toutes, mais la majorité.

Grâce à qui? Elles peuvent dire merci au gouvernement fédéral, autant libéral que conservateur, depuis une décennie.

Une nouvelle étude du Congrès du travail du Canada (CTC), un organisme de recherche affilié aux syndicats, est révélatrice.

En 2000, le taux d’imposition des sociétés au fédéral était de 28 %. Il a diminué à 21 % sous le règne Chrétien-Martin (2000 à 2005), puis à 15 % sous la gouverne de Stephen Harper. La dernière baisse a pris effet le 1er janvier 2012.

Taux d’impôt fédéral sur le revenu des sociétés (%) 1960 41,0 1970 40,0 1980 36,0 1990 28,0 2000 28,0 2001 27,0 2002 25,0 2003 23,0 2004 21,0 2005 21,0 2006 21,0 2007 21,0 2008 20,5 2009 20,0 2010 19,0 2011 16,5 2012 15,0 2013 15,0

Chaque baisse d’un point d’impôt diminue les revenus du gouvernement fédéral de 2 milliards de dollars.

De beaux cadeaux. Peut-être trop?

Avec un taux d’impôt des entreprises au niveau de 2000, c’est 26 milliards de dollars supplémentaires qui iraient dans les coffres d’Ottawa chaque année. Et comme par hasard, le déficit projeté pour 2012-13 est de… 26 milliards de dollars.

Évidemment, c’est théorique. Est-ce que l’économie canadienne aurait aussi bien traversé la crise économique mondiale avec un taux d’impôt des sociétés à 28 %? Est-ce qu’il y aurait eu plus de pertes d’emplois pour compenser le manque de liquidités des entreprises? Difficile à dire. L’écosystème économique n’est pas simple à décortiquer. Les facteurs d’influence sont nombreux.

Mais la crise est clairement derrière nous.

L’étude du CTC montre que les liquidités des 150 plus grandes entreprises canadiennes non financières cotées en Bourse étaient de 187 milliards $ en 2001. Elles sont maintenant de 575 milliards $, une hausse de 200 % en 10 ans.

Entre 2010 et 2011, les liquidités sont passées de 503 à 575 milliards $, un bond de 72 milliards $.

C’est le cas au Canada, mais également aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Les entreprises s’assoient sur leur argent.

Dans un récent article, le magazine The Economist expliquait que les raisons sont multiples.

Certaines sociétés ont les poches pleines, mais perdent de l’argent, comme RIM (Blackberry), alors que d’autres, notamment dans l’exploitation des ressources naturelles, ont profité du boum des dernières années. Elles hésitent maintenant à l’investir ou conservent des réserves pour de gros projets… qui tardent. D’autres ont peur de la récession en Europe…

Mais plusieurs estiment simplement qu’il vaut mieux investir leur argent dans le système financier, presque virtuel, pour tenter de faire fructifier leurs avoirs, plutôt que dans l’économie réelle. Plutôt que dans les emplois, l’innovation, la machinerie…

Il y a là un côté malsain. Un enrichissement à courte vue.

L’économie, l’investissement, c’est beaucoup une question de chiffres, mais aussi de confiance.

La perte de confiance des dirigeants d’entreprises envers la société qui les abrite, et qui leur permet d’évoluer et de s’enrichir, n’est pas toujours justifiée.

La crise est passée, les gouvernement ont fait leurs efforts, le privé doit maintenant prendre la relève. Donner un peu de souffle à l’écosystème économique dont il profite. Relancer la confiance. Ne pas toujours attendre un geste des autres.

Il y a des limites aux excuses.