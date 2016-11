Surveillance pour tous!

Le Québec est secoué ces jours-ci par un événement qui ébranle les bases de sa démocratie et la confiance envers ses institutions : une chanteuse s’est présentée en t-shirt dans un gala. S’en remettra-t-on un jour? Où s’en va le Québec si ses artistes commencent à défier l’autorité et à contester les conventions sociales, je vous le demande.

Mais ce n’est pas tout.

À peu près aussi inquiétant pour notre société (si j’en crois la couverture médiatique), nous avons également appris que le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec ont espionné des journalistes.

Et on ne parle pas d’aller écouter à la porte du bureau de Steve Poitras, chroniqueur culturel de l’Hebdo du St-Maurice, pour savoir à l’avance ce qu’il a pensé du spectacle de ce jeune talent local fort prometteur en spectacle au Café de la gare.

Oh non. Le SPVM et la SQ se sont mis le nez dans les registres téléphoniques de Patrick Lagacé, André Cédilot et Denis Lessard de La Presse; de Monic Néron du 98,5FM; de Félix Séguin de TVA; d’Isabelle Richer, Marie-Maude Denis et Alain Gravel de Radio-Canada; d’Éric Thibault du Journal de Montréal et du journaliste indépendant Fabrice de Pierrebourg.

S’ajoute à cela un autre journaliste dont le SPVM n’a pas encore révélé l’identité, ce qui veut dire que j’ai encore des chances d’être dans la gang.

Lundi, dans une conférence de presse qui n’a pas dû être très longue à organiser puisque, visiblement, la police a déjà le numéro de téléphone de tous les journalistes, on nous avait pourtant assuré que la surveillance de Patrick Lagacé était « un cas d’exception ».

Onze journalistes, ça commence à faire une grosse exception. Dans la crise actuelle que vivent les médias, onze, c’est presque le tiers des journalistes qui ont encore un emploi!

Dans le cas d’Alain Gravel, la surveillance s’étale de 2008 à 2013. Mais attention : on n’a pas surveillé monsieur Enquête patiemment pendant cinq ans. On a plutôt obtenu un mandat en octobre 2013, avec un effet rétroactif allant jusqu’au 1er novembre 2008.

C’est donc dire que quelqu’un de la SQ s’est pointé un jour devant un juge et a demandé «je pourrais tu avoir la liste de tous ceux qui ont appelé le journaliste d’enquête le plus connu au Québec depuis cinq ans? Pliiiiiiize? Siouplèèèèè?». Et le juge, plutôt que de répondre «Désolé, mais on n’est pas en Turquie ici», a dit «Pas de problème».

Ça fait république de bananes pas mal. Et même pas de bonnes bananes : de vieilles bananes trop mûres, qu’on met au congélateur en se promettant de faire, un jour, un pain aux bananes. Ça fait république de pain aux bananes.

Vous avez appelé Alain Gravel en 2009 pour lui donner un scoop sur Accurso? La police le sait. Vous avez appelé Alain en 2011 pour lui demander la recette de son légendaire tiramisu? La police note votre nom quand même, et hop! dans le sac avec tous les autres «suspects»!

Heureusement qu’au Québec, l’étanchéité est complète entre le politique et la police, sinon on s’inquiéterait. (*Tousse*)

Que faire en attendant la commission d’enquête et d’éventuels changements de loi (à défaut d’avoir une police dotée de discernement) ? Les journalistes anxieux de voir leur téléphone mis sous surveillance ont quelques options.

Option 1 : deux boîtes de conserve et un fil

Simple, écologique, amusant.

Option 2 : le petit papier plié de manière funky qu’on passe jusqu’à notre kick à travers la classe.

« Veux-tu sortir avec moi et mettre au jour des scandales impliquant des politiciens corrompus? Coche oui ou non.

□ Oui

□ Non »

Option 3 : le sémaphore, le morse et le pigeon voyageur

Avez-vous déjà essayé de mettre un pigeon voyageur sous écoute? D’accéder aux archives d’un gars qui brasse deux drapeaux? Quand la technologie du présent vous trahit, tournez-vous vers celle du passé!

***

Vous aimeriez vous aussi être surveillé sans raison valable par les autorités, mais n’êtes malheureusement pas journaliste? N’ayez crainte : l’État a pensé à vous.

On apprend tout juste que la haute direction du SPVM a applaudi en 2010 l’idée de faire du profilage politique, une idée que son escouade GAMMA semble par la suite avoir mis en oeuvre. Avec un peu de chance, ces joyeuses idées ne sont pas encore disparues des forces constabulaires.

Si vous vous joignez au bon groupe de «marginaux» (êtes-vous plus du genre «dangereux altermondialiste» ou «épeurant étudiant»?), vous courez la chance d’être peut-être mis sous surveillance juste pour vos idées, sans même avoir à commettre le moindre crime. Excitant!

Vous trouvez que ça pue dans les réunions d’anarchistes? Pas de problème, le Canada a LA solution sans effort pour vous.

L’agence d’espionnage du Canada, le SCRS, a conservé pendant 10 ans, et sans le dire à personne, une immense base de données illégale pleine de renseignements susceptibles de révéler des informations personnelles et précises sur des citoyens qui ne sont pas du tout sous enquête. Ça veut dire peut-être moi, mon voisin, ma cousine Mélanie ou… hoooo… PEUT-ÊTRE VOUS !

C’est la beauté de notre univers moderne : tout le monde peut être mis sous surveillance sans n’avoir rien à se reprocher. Oups! Est-ce que j’ai dit «peut être mis» ? Je voulais dire «est sous surveillance». Demandez à Edward Snowden.

Ce n’est pas parce qu’on est en 2016 qu’on ne peut pas être aussi en 1984!

***

P.S. :

Chers policiers,

Je sais que vous êtes pas mal occupés ces temps-ci, alors laissez-moi vous faciliter la vie.

Tantôt, j’ai texté mon ado pour lui souhaiter bonne journée. Parce que c’est une ado, elle ne m’a pas répondu. Je vais appeler ma mère en fin de semaine. Aussi, nul besoin d’activer mon GPS, je suis présentement à mon bureau, en train d’écrire ce billet.

Je vous reviens lundi avec une mise-à-jour de mes activités.

Pas besoin de me remercier.

Mathieu