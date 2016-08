Un trouble fête contre Clinton et Trump

Pour la première fois depuis 24 ans, un troisième candidat à la résidence américaine pourrait être invité aux débats télévisés cet automne, avec Hillary Clinton et Donald Trump.

Gary Johnson, du Parti libertarien, recueille de 8% à 10 % des intentions de vote. S’il atteint 15 % d’appui dans les sondages, il pourra défendre ses idées devant des millions de téléspectateurs. Aucun candidat de tiers parti n’a eu ce privilège depuis Ross Perot, en 1992. Celui-ci avait ensuite obtenu 19 % des votes aux présidentielles, qu’avait remportées Bill Clinton.

Ex-gouverneur du Nouveau-Mexique, Johnson profite de l’impopularité de ses deux adversaires : 50 % des Américains ont une opinion défavorable de Hillary Clinton, et plus de 60 % dédaignent Trump. Sa popularité pourrait favoriser Clinton dans certains États.

Les libertariens sont en général contre l’intervention de l’État, sauf en matière de justice, de défense et d’affaires étrangères, et veulent abolir l’impôt sur le revenu. Ils se déclarent par contre en faveur des libertés individuelles. Ainsi, Johnson est pour le libre-échange, le droit de porter une arme à feu et le libre choix en matière d’avortement, par exemple. « La plupart des Américains sont des libertariens, ils ne le savent tout simplement pas encore », aime-t-il répéter.

Une autre candidate pourrait aussi brouiller les cartes. La médecin et militante écologiste Jill Stein, du Parti vert, compte présenter sa candidature dans 47 des 50 États de l’union. Ce parti gruge habituellement des votes aux démocrates.