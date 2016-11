Voici les députés de l’année à Ottawa

Il a perdu des élections qu’il croyait pourtant pouvoir remporter et a été chassé de la direction de son parti par ses militants, mais le chef du NPD, Thomas Mulcair, a encore la cote auprès des autres députés de la Chambre des communes : il été choisi parlementaire de l’année pas ses pairs, lors du sondage annuel Maclean’s-L’actualité mené auprès des 338 élus à Ottawa. Il succède au libéral Irwin Cotler, qui a quitté la politique en 2015. Un baume pour Mulcair, qui voit ainsi son talent reconnu…même s’il devra laisser sa place de leader néo-démocrate à un nouveau chef dans un an.

Dans la catégorie « étoile montante », les élus ont choisi le conservateur québécois Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent, qui s’est hissé en un an du statut de simple « recrue » à celui de porte-parole de son parti en matière de finances. Un rôle important.

Le prix Hommage, soulignant l’ensemble de la carrière d’une personnalité politique fédérale, a été remis cette année à Ed Broadbent, chef du Nouveau Parti démocratique de 1975 à 1989.

Personnage politique clé des années 1980, Ed Broadbent parvient a augmenter la représentation du NPD à 30 sièges lors de l’élection de 1984 (où Brian Mulroney est devenu premier ministre), s’approchant à 10 sièges des libéraux, en deuxième place. À l’élection suivante, en 1988, il fait encore mieux, récoltant 43 sièges, un record pour le parti, à l’époque.

Aimé et respecté par la plupart des néo-démocrates, même si son soutien à l’Accord du Lac Meech a divisé le parti, cet homme politique ontarien prend sa — première — retraite de la politique, en 1990, et devient président du Centre international des droits de la personne et du développement démocratique jusqu’en 1996. Il accepte ensuite l’invitation de Jack Layton, chef du NPD, de revenir en politique active pour l’élection de 2004. Il remporte son siège dans la circonscription d’Ottawa-Centre et devient porte-parole du NPD en matière de démocratie et de pauvreté infantile jusqu’à l’élection de 2006, où il prend sa deuxième retraite de la politique. En 2011, il fonde l’Institut Broadbent pour faire avancer la marque politique progressive qu’il a longtemps soutenue.