10 aliments qui peuvent aider à prévenir l’alzheimer

Vous voulez réduire vos risques de souffrir un jour de démence ou d’alzheimer? Voici 10 aliments à consommer sans modération, estiment les chercheurs Matthew Parrott, du Centre PERFORM de l’Université Concordia, et Carol Greenwood, de l’Institut de recherche Rotman du centre Baycrest, affilié à l’Université de Toronto.

Les deux scientifiques étudient les liens entre la consommation de certains aliments et la prévention de la démence et de l’alzheimer. À terme, ils espèrent élaborer un guide alimentaire pour la santé du cerveau. Leur conseil: manger régulièrement plusieurs des aliments qui suivent, tout en réduisant sa consommation de viande rouge, d’aliments transformés et de pâtisseries.

Ce texte est adapté de Chatelaine