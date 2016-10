14 ans pour aider la planète

Le Canada vient de ratifier l’accord de Paris sur les changements climatiques et s’engage à faire baisser de 30 %, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005. Pour atteindre cet objectif, il faut donc supprimer 210 millions de tonnes (Mt) d’émissions annuelles de CO 2 par rapport à celles d’aujourd’hui. Afin de mieux comprendre l’ampleur du défi, voici le genre de mesures qui pourraient être adoptées pour y parvenir…

→ Éliminer les émissions moyennes annuelles de 10 millions de Canadiens (206 Mt de CO 2 )

→ Éliminer les 33 millions de véhicules circulant sur les routes ainsi que les avions, les trains et les navires ou les remplacer par des modèles n’émettant pas de CO 2 (171 Mt de CO 2 ) et éliminer l’élevage animal (37 Mt de CO 2 ) au Canada

→ Planter 1,5 milliard d’arbres pour absorber 210 Mt de CO 2