5 raisons de ne pas faire vacciner vos enfants

1. Vous n’aimez pas vraiment votre enfant

Oh, bien sûr : fraîchement expulsé de l’utérus, notre enfant est la chose la plus merveilleuse qui soit. C’est entendu. Mais ça ne dure pas. Soyez honnêtes, chers parents : combien d’écoutes de la chanson-thème du film Frozen vous a-t-il fallu avant de détester officiellement votre enfant ?



Évidemment, nous ne serions jamais capables de faire du mal à notre tendre progéniture. Mais ne serait-ce pas un bel adon si, par exemple, la rougeole pouvait s’en occuper ?

Après tout, une infection est si vite arrivée !

Et ce n’est pas une image : il n’y a rien de plus facile que d’attraper la rougeole. Le seul fait d’avoir partagé un espace avec une personne contagieuse, même durant une courte période de temps, peut suffire pour être infecté.

Imaginez : c’est comme si vous pouviez vous ramasser avec Let it go dans la tête simplement en entrant dans une pièce où la chanson a joué, il y a deux heures. Fort, non ?

Bref, embarquez dans l’auto, les enfants : on s’en va «pogner» la rougeole à Joliette !

2. Vous n’aimez pas les enfants des autres

Parlons un peu du petit Jimmy, si vous le voulez bien.

Qu’il est donc courageux, le petit Jimmy ! Qu’il est donc résilient, le petit Jimmy ! Qu’il est donc un bel exemple de persévérance, le maudit petit Jimmy, toujours en vie après ses quatre chimiothérapies.

Mais pendant que tout le monde se pâme sur lui, nos enfants ont l’air de quoi ? Ils ne sont pas moins courageux parce qu’ils n’ont pas eu la chance de se taper deux leucémies, comme le petit Jimmy !

Surtout qu’il en a des défauts, le petit Jimmy. Être trop fragile pour recevoir des vaccins, pour ne nommer que celui-là.

On ne le lui souhaite pas, mais me semble que de se faire refiler une petite polio, ça le remettrait à sa place. Nos enfants non vaccinés seront là pour ça.

3. Vous mangez une tasse de curcuma par jour

A-t-on vraiment besoin d’un vaccin quand on mange des aliments miracles à la pelletée ? Sur le Web, j’ai lu que non.

Déjeuner avec un smoothie à la graine de chia, troquer la barre de chocolat pour un bulbe d’ail à la collation et, bien sûr, ingérer une tasse de curcuma pour souper : c’est tout ce qu’il faut pour être protégé contre toutes les maladies.

Si le curcuma peut prévenir le cancer, il peut sûrement s’occuper d’une petite méningite pendant ses temps libres.

Vous aurez peut-être le teint jaune un peu, mais vous ne serez pas malades.

4. Plus personne n’attrape ces maladies-là de toute façon

La dernière fois qu’on a vu quelqu’un atteint de la polio ou de la coqueluche, je crois que Janine Sutto suivait son premier cours d’art dramatique, sous la supervision de Jeanne Mance. Et pourquoi pas se faire vacciner contre les dinosaures, un coup parti ?

C’est comme pour le scorbut : plus personne n’attrape ça, et c’est pourquoi j’ai complètement cessé de manger de la vitamine C.

Bien sûr, vous pouvez croire les scientifiques qui disent que ces maladies ne disparaissent jamais vraiment et que ce sont les vaccins qui les tiennent en joue. Vous pouvez, mais on sait tous que…

5. Les scientifiques sont surévalués

Vous savez qui a créé la bombe atomique, les aérosols qui percent la couche d’ozone et le rose fluo ? Des scientifiques. Alors quand ces mêmes scientifiques nous disent que les vaccins sont une bonne chose, laissez-moi avoir mes doutes.

Si vous doutez publiquement de l’innocuité des vaccins, c’est inévitable : on va vous répondre avec des «faits» et des «articles scientifiques» venus de revues crédibles qui citent leurs «sources».

Ne vous laissez pas avoir et allez lire les commentaires de l’article qu’on vous a envoyé. Il y aura à coup sûr des gens pour venir dire que les vaccins sont dangereux. Si vous considérez que la science est une opinion, l’avis de gens qui ne connaissent rien saura vous réconforter.

C’est ça, la magie de l’Internet. (L’Internet, ce ne sont pas les scientifiques qui auraient pensé à nous inventer ça !)

Pour l’exemple, voici trois dangereux liens provaccins :

– Un billet de ma collègue blogueuse Valérie Borde, «Faut-il avoir peur de la rougeole ?»

– Un article du Pharmachien, «5 opinions mal informées au sujet des vaccins»

– Le dossier de l’Agence Science-Presse

* * *

À propos de Mathieu Charlebois

Ex-journaliste Web à L’actualité, Mathieu Charlebois blogue maintenant sur la politique avec un regard humoristique. On peut aussi l’entendre faire des chroniques à La soirée est encore jeune, lire ses anticritiques culinaires sur le blogue Vas-tu finir ton assiette ? et le suivre sur Twitter :@OursMathieu.