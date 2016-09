Annoncer les pires nouvelles à l’urgence

L’homme amené en ambulance toutes sirènes hurlantes souffre d’un grave infarctus, compliqué d’arythmies incessantes. Il a déjà reçu trois chocs par les paramédics. Le pouls est revenu temporairement. En salle de choc, l’équipe s’affaire comme des abeilles : réanimation, intubation, moniteur cardiaque, solutés, médicaments, échogragraphie, anticoagulants, etc.

Chaque seconde compte et tout va mal. Pour maintenir la pression artérielle, nous stimulons le coeur avec un pacemaker et de l’adrénaline. Il faut tenir le coup jusqu’en salle d’hémodynamie, où le cardiologue tentera de rouvrir l’artère majeure bloquée par le caillot coupable. Mais le cerveau de l’homme a souffert et il demeure comateux. Si l’instabilité perdure et que la condition est critique, il y a toujours de l’espoir, rien n’est encore joué.

Ces premiers gestes posés, pendant que l’équipe poursuit les soins avec mon résident, j’informe la famille de la gravité de la situation et leur propose ensuite de venir en salle de réanimation, au chevet du patient. La femme entre d’abord, avec son fils. Elle pleure en caressant les cheveux de son mari toujours inconscient. Son adolescent, en retrait, ne sait comment agir. L’infirmière lui prend alors la main, qu’elle guide jusqu’au visage moite et froid de son père, signe d’un état de choc.

– Dis-le, ça va l’aider.

– Je ne peux pas.

– Ça va te faire du bien, aussi.

– Papa… Je t’aime.

– Maintenant, embrasse-le.

L’infirmière sort en tenant par la main l’ado secoué, puis revient ensuite à son poste afin d’écrire sa note, parce qu’il faut bien garder trace de tout cela. J’explique à la famille à quoi s’attendre, les gestes posés jusqu’ici, ceux qui seront réalisés dans les prochaines minutes. Puis, tandis que l’infirmière dirige les proches ensuite vers une salle à l’étage, tout près de l’unité de soins où le patient se retrouvera après la dilatation coronarienne, je retourne voir d’autres patients moins mal en point.

***

Trente minutes plus tard, j’ouvre la porte qui donne sur la seconde salle de réanimation, au fond de l’urgence, où je vais rencontrer une femme âgée en défaillance cardiaque. J’aperçois d’abord ses cheveux broussailleux dans la pénombre, mais comme elle paraît immobile sur sa civière, alors qu’on m’avait dit qu’elle respirait rapidement, je suis soudainement inquiet.

Mais ce n’est pas elle. J’ai un choc quand je reconnais le patient en infarctus de tout à l’heure. Il est mort. Ressortant de la salle, je croise le regard du cardiologue, qui me cherchait dans l’urgence.

– Son coeur a flanché, juste quand il est arrivé en hémodynamie.

– Vous avez pu rouvrir l’artère ?

– On a tout tenté, mais on s’est même pas rendu là. Tu veux que je parle à la famille ?

Je pense à cette famille, justement, qui attend anxieusement, et je réfléchis un instant. Mieux vaut leur annoncer moi-même la nouvelle, puisque je leur ai déjà tout expliqué.

– Merci, je vais leur dire. Ils sont…?

– Toujours en haut…

– Je vais envoyer quelqu’un.

Je demande à la préposée d’aller chercher la femme, son fils et ceux qui sont arrivés à leur suite. Elle revient quelques minutes plus tard avec la femme seule, qu’elle dirige vers un bureau libre. Les autres sont entretemps descendus se chercher du café. La proposée s’y rend ensuite.

Je me rends vers le bureau, je prends une grande respiration et j’ouvre la porte. La femme lève ses yeux interrogateurs vers moi, je m’assois devant elle, qui observe chacun mes gestes. Sans doute comprend-elle déjà que les choses ont mal tourné.

Je commence lentement, lui expliquant tout ce qui est arrivé dans la dernière demi-heure, en m’assurant qu’elle saisit bien chacun de mes mots. Puis, je prends une pause, avant d’aborder le point crucial.

– Mais… Ça n’a pas fonctionné.

– Qu’est-ce qui arrive ?

– Son coeur… Il a flanché.

Elle me regarde quelques secondes, incertaine.

– Et maintenant, ils font quoi ?

– Ils ne peuvent plus rien faire.

– Vous voulez dire…

Son visage se crispe.

– Il n’a pas passé à travers.

– Il est… ?

– Il est mort.

Elle ouvre grand les yeux, muette.

– Je suis… désolé.

Puis elle pousse un cri et s’effondre en larmes. Ma gorge se noue, je me pince les lèvres et attends un moment.

– C’est… pas possible !… C’est trop dur !

– Je sais.

J’attends. Elle se calme un peu, se mouche, me regarde à nouveau.

– Et… maintenant ?

– Voulez-vous… que je l’annonce à votre fils?

Elle acquiesce de la tête, s’essuie les yeux, puis reprend un peu de contenance, pendant que je sors et demande à la famille de venir nous rejoindre.

Il s’assoit directement face à moi. Stoïque, il observe sa mère, anéantie, tandis que les autres prennent place autour, comprenant tout de suite de quoi il en retourne. J’explique à nouveau, doucement, regardant le fils dans les yeux. Sa respiration s’accélère quand j’arrive au point fatidique et que je marque une pause.

– Son coeur s’est arrêté ?

– On a tout essayé…

– Il est mort ?

– Oui. Son coeur n’a pas tenu le coup.

Je fais une autre pause.

– Je suis désolé.

L’adolescent regarde effaré autour de lui, respire encore plus vite, comme s’il cherchait de l’air, puis tombe en silence dans les bras de sa mère. Il pousse alors un long cri sourd, le visage caché dans les replis de la robe.

La famille essaie tant bien que mal de les réconforter. Parmi eux, il y a des frères, des sœurs, des tantes, des amis, que sais-je ? J’observe la scène en silence, tout aussi troublé. Annoncer cette nouvelle à un jeune, c’est tellement difficile.

– Je vous offre mes sympathies.

Puis, je me lève doucement. Je les reverrai tout à l’heure.

– On va venir vous chercher pour aller voir… le corps.

Je jette encore un regard au fils et à la mère, puis aux autres.

– Prenez soin d’eux.

Je retourne enfin à l’urgence où je retrouve ma patiente en défaillance, qui ne semble pas trop mal en point. Elle jase même en riant avec sa sœur, à travers son masque à oxygène.

***

En retournant vers mes autres patients, je songe à l’étrangeté de ce métier. Annoncer régulièrement à des inconnus les pires nouvelles, celles dont la dureté fait défaillir, en fait partie.

Plus j’avance dans ma pratique, plus je suis conscient de l’importance de ces moments. C’est d’autant plus crucial qu’à l’urgence, nous n’avons pas beaucoup de temps à consacrer aux proches. Je me demande souvent comment adoucir ces instants d’angoisse.

Pour compenser ce manque de temps, il faut en quelque sorte donner le plus de densité au contact lui-même, aux mots échangés et aux gestes posés. Et même si j’ai peu de temps, j’ai tout de même un peu de temps.

Et au fond, c’est tout simple : cela signifie choisir les mots, être attentifs aux réactions, rester empathique, accueillir l’émotion engendrée et répondre honnêtement aux questions. Bref, demeurer humain, et surtout, humble, devant la détresse. J’utilise aussi le toucher. Quand je place ma main sur l’épaule ou l’avant-bras, quelque chose se passe, le geste apaise.

La clef, c’est peut-être qu’un sentiment de réciprocité réel s’installe pendant cette brève relation d’aide. Peut-être qu’il traduit alors la reconnaissance de notre humanité commune. Tout cela paraît aider les gens à mieux commencer leur deuil.

Je le constate, lorsqu’il arrive qu’un inconnu passant à l’urgence ou ailleurs vienne me saluer et me lance quelque chose comme : « Vous étiez là quand mon père est mort. Vous avez passé un peu de temps avec moi, ça m’a fait du bien. » Parfois, cela se passe 10 ou même 20 ans après une réanimation.

Souvent, il me sourit alors et soupire, comme un écho lointain aux cris de douleur lancés jadis, au moment où je lui avais annoncé la terrible nouvelle. Il commençait alors ce terrible apprentissage que la vie nous impose de temps en temps, par le deuil d’un être aimé qui ne reviendra plus.