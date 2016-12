Ce moment de l’année où je réponds à l’IEDM: mixité, performance et privatisation (2/2)

Dans un billet récent, le vice-président de l’IEDM, Jasmin Guénette, revient à la charge en faveur d’une privatisation des soins de santé, en affirmant qu’il faut «instaurer la mixité de pratique», soit la possibilité pour le médecin d’être rémunéré à la fois par l’État (comme chez nous) et par les patients (comme le sont les médecins qui travaillent hors de la RAMQ) pour des services assurés. Le meilleur des deux mondes, en quelque sorte, pour les médecins.

Il s’agirait d’instaurer la pratique mixte, comme en Europe ou «comme dans la quasi-totalité des pays développés à l’exception du Canada — et mieux utiliser nos ressources existantes. En 2009, l’IEDM publiait une Note économique qui démontrait qu’autoriser les médecins spécialistes à travailler à la fois dans le public et le privé permettrait de combler en bonne partie la pénurie de spécialistes. En 2007, une autre enquête de l’IEDM avait révélé que les salles d’opération des hôpitaux du Québec sont utilisées à 50 % de leur capacité les jours de semaine.»

Mais est-ce que cette fameuse «pratique mixte» réglerait les problèmes d’accès? On peut en douter. S’il est vrai que l’accès aux soins est plus facile en Europe qu’au Canada et au Québec, il y a de bonnes raisons à cela, qui n’ont d’ailleurs que peu à voir avec la «mixité»… et tout à voir avec le nombre de médecins. En omettant ces faits, l’IEDM néglige souvent l’argument principal, soit que ce qui est déterminant dans nos problèmes d’accès, c’est le nombre de médecins.

Une question de nombre

Combien de médecins? En France, par exemple, on dispose d’environ 27 % plus de médecins qu’ici. Ce n’est pas rien! En en Allemagne, c’est plutôt… 54 % de plus qu’ici! Toutes proportions gardées. Et s’il fallait combler ce déficit avec la France, cela représenterait 5 500 médecins de plus au Québec — toutes proportions gardées —, ce qui risquerait fort de régler tous les problèmes d’attente. Et pour rejoindre l’Allemagne, tenez-vous bien, c’est au moins 13 000 médecins qu’il faudrait ajouter demain main au Québec!

Mais tout ça, c’est avant de servir l’habituel leitmotiv de l’IEDM, selon lequel «il faut cesser de craindre le secteur privé. Plusieurs pays sociaux-démocrates, dont la France, ont montré que l’apport du privé au système public est bénéfique pour tout le monde. En France, 40 000 médecins travaillent au sein de 1 076 cliniques privées à but lucratif (soit environ 39 % de tous les établissements de santé avec capacité d’hospitalisation), tout comme 150 000 employés salariés. Ces médecins pratiquent pour la plupart à la fois dans le système public et le système privé.»

Aux États-Unis, la proportion de médecins est comparable à celle observée au Canada, mais l’accès y est plus difficile qu’ici, notamment pour les dizaines de millions de personnes qui ne sont pas couvertes par les assurances, malgré la réforme Obama. La tendance est la même pour la plupart des indicateurs courants de santé. Bref, on prend bien les exemples là où ils confortent notre analyse.

Il ne faut pas oublier non plus que les soins médicaux ne sont pas tout, et que l’assurance médicaments publique est beaucoup plus complète dans ces pays d’Europe — une autre vérité que l’IEDM omet parfois de mentionner —, sans compter que le financement public des soins de santé est globalement plus large qu’au Québec et au Canada — une omission fréquente de l’organisme. C’est bien pour dire comme les gens sont distraits.

Enfin, pour qui voit la mixité de pratique comme une panacée, il faut savoir que, au Québec, la mixité de pratique existe… pour les radiologistes, puisque nos lois et règlements leur permettent de pratiquer des deux côtés de la clôture. Alors, je vous le demande, est-ce que l’accès est bon, en radiologie?

Pas tellement. Ou, du moins, il est fort variable, et les délais sont nettement plus longs dans le public que dans le privé. Si vous avez de l’argent, la mixité, c’est donc bon pour vous. Mais dans le cas contraire, c’est moins évident. Et c’est d’autant plus dommage que nous avons plus de radiologistes, de technologues et d’appareils qu’ailleurs au Canada, où l’accès est meilleur… mais où il n’y a presque pas de mixité. Cherchez l’erreur.

Les fameux indicateurs de performance

Jasmin Guénette écrit également «qu’une autre réforme doit voir le jour pour qu’un patient puisse choisir de façon éclairée l’hôpital le plus apte à lui fournir un traitement: la présence d’indicateurs de performance des hôpitaux. Dans un contexte où les hôpitaux sont financés à l’acte, un tel système les encourage à rehausser leur niveau de qualité pour attirer plus de patients, ce qui est souhaitable si l’on veut qu’ils contrôlent leurs coûts et améliorent leurs pratiques.»

Ah! la fameuse question des indicateurs de performance, toujours un sujet stimulant. D’abord, je pense aussi qu’on doit évaluer ce qu’on fait, avec des données solides, afin de toujours chercher à s’améliorer. C’est d’ailleurs ce qui se fait dans les hôpitaux, croyez-moi. Bien des éléments importants sont surveillés: les complications, les durées de séjour, les chutes, les infections nosocomiales, les erreurs, les décès, bref, la pratique à l’hôpital est constamment soumise à des évaluations. Parfois imparfaites, il est vrai.

L’hôpital est loin d’être un désert de l’évaluation, comme le laisse souvent entendre l’IEDM. Bien sûr, il faut gérer convenablement et prodiguer les meilleurs soins possible, personne ne nie cela. Mais l’IEDM sait pourtant que les indicateurs peuvent avoir des effets pervers, puisque si les pratiques tendent à se conformer à certains «indicateurs» — pour satisfaire ceux qui les réclament —, il arrive aussi qu’on néglige les autres. Mais il est vrai qu’on n’évalue pas le moindre tylénol donné, comme dans les hôpitaux américains, où les coûts administratifs d’un tel niveau d’obsession dépassent d’ailleurs largement nos propres coûts de gestion.

Derrière chaque indicateur, un effet pervers potentiel se cache donc. Et l’obsession d’une gestion «par indicateurs» peut transformer la «gouvernance» pour le pire, sans nécessairement améliorer ce qui est vraiment important, contrairement à ce que mentionne l’IEDM, soit la qualité des services, l’expérience du patient ou encore l’humanité des soins.

Quant aux «indicateurs» habituellement associés au financement à l’activité, ils évaluent avant tout ce qu’ils prétendent encadrer, c’est-à-dire moins la qualité de l’acte que le financement, donc essentiellement les coûts, dans une optique de contrôle de ces coûts, qui n’est pas toujours à l’avantage des patients.

Craindre le privé

Puis vient l’argument ultime, la question lourde d’émotion: «Est-ce qu’on laisse pour autant mourir les pauvres dans la rue? Non. Tous les Français peuvent choisir de se faire soigner dans les cliniques privées, et les soins sont couverts par le régime public d’assurance maladie.» Bien sûr.

Mais s’ils se font soigner — avec tout de même de plus en plus de difficulté d’accès qu’avant —, ce n’est pas en raison de la prestation privée, et non seulement en raison du nombre bien plus élevé de médecins, mais aussi parce que le régime d’assurance public et le financement de la santé sont de bonne tenue en France, puisqu’ils sont publics à 79 %, contre seulement 70 % ici. Je serais d’ailleurs curieux d’entendre l’IEDM sur les effets des tarifs croissants facturés aux patients, ce qui, malgré les assurances disponibles pour couvrir ces frais, perturbe de plus en plus l’accès libre aux médecins.

Suit la défense habituelle, quand, la main sur le cœur, l’IEDM rejette une «américanisation» de notre système de santé, assurant qu’il faut plutôt «s’inspirer des pays d’Europe, qui ont réussi à faire place à l’entrepreneuriat en santé tout en maintenant l’universalité de leurs systèmes. D’ailleurs, une proportion importante des Québécois sont en faveur de permettre davantage l’accès à des soins de santé privés. Pourquoi s’acharner à leur refuser cette option?»

Pourquoi, en effet? C’est bien simple, soulignons d’abord que «l’option» existe déjà, puisque les médecins peuvent se désengager du système d’assurance public (RAMQ) et demander aux patients de les payer généreusement. Les cliniques de mon ami Marc Lacroix doivent leur «succès» à cette règle. Donc, la pratique privée, et même totalement privée, ça existe déjà, tout le monde le sait. Et c’est même en expansion. Ce qui est une bonne chose uniquement pour qui a plus d’argent que de maladie. Pas l’inverse.

Mais sur le fond de la question, c’est que les Québécois se sont donné un système de santé public basé sur les besoins de santé et non sur les moyens, et que s’ils critiquent à bon droit certains de ses ratés, ils sont aussi les premiers à s’y rallier quand on améliore l’accès, parce qu’ils tiennent beaucoup au principe fondamental de la solidarité sociale — ce qui n’est pas toujours le cas de l’IEDM, comme on le voit. D’ailleurs, c’est un sentiment encore plus largement répandu dans le reste du Canada, ce lieu de perdition.

«Bref, les réformes bureaucratiques et le rebrassage de structures ne suffisent plus. Il y a fort à faire pour réformer et moderniser notre système de santé, et il faudra un jour s’y attaquer.» En effet, il faut rehausser l’accès aux soins, améliorer le travail interdisciplinaire, élargir le rôle des infirmières, mieux coordonner les services, notamment aux personnes âgées et aux grands malades, prévenir le recours inutile à l’hôpital, améliorer la prévention — toutes choses qui ont bien peu à voir avec les principes constamment mis de l’avant par l’IEDM —, ce qu’ils savent aussi bien que moi.

Allez, je souhaite à l’IEDM et à son vice-président, comme à vous toutes et tous, d’excellentes Fêtes, le bonheur et la santé, et même le paradis à la fin de vos jours!

Alain Vadeboncœur est urgentologue et chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal.