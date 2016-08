Cinq priorités en santé pour l’automne

On peut bien critiquer le ministre Gaétan Barrette, ses réformes et ses méthodes, mais comme il risque fort de terminer son mandat en continuant d’imposer le rythme endiablé qu’on lui connaît, tentons de baliser un peu sa trajectoire plutôt que de regarder le train passer – un TGV dans son cas, qu’on soit d’accord ou non avec lui.

Plus précisément, du point de vue des patients et des utilisateurs, que devrait-on se souhaiter pour l’automne 2016 dans le réseau de la santé? Je risquerais ceci : plus de prévention, un meilleur accès, plus d’argent, couvrir l’imagerie, régler les frais accessoires et mobiliser les gens.

1. Une vraie politique de prévention

Comme le disait récemment sur son blogue le spécialiste en gestion Henry Mintzberg, nous n’avons pas de système de santé, mais bien un système de maladie. Il faut donc plus de prévention. Or, ce n’est pas un vœu pieux, puisqu’une politique globale de prévention a bien été développée ces dernières années ; il est temps qu’elle soit rendue publique. Mais on en attend toujours l’annonce.

Une telle politique globale ne concerne pas seulement le ministère de la Santé, mais aussi plusieurs autres – on me dit que sept ministères sont impliqués –, dont les activités affectent plus ou moins directement la santé des gens, comme l’Éducation, l’Industrie, les Transports, etc.

Si on a déjà bien encadré la question du tabac avec la récente loi, il y a aurait des gains à obtenir en s’attaquant par exemple aux boissons sucrées, à la malbouffe ou à l’amélioration du niveau d’activité physique. Bien entendu, cela demande une vision à long terme, dont les politiciens semblent parfois dépourvus. Pourtant, le fruit est mûr.

2. Un meilleur accès aux soins

On a pu constater en 2016 une amélioration des cibles de l’inscription aux médecins de famille, même si tout est loin d’être joué. Plusieurs doutent de la capacité d’atteindre la cible de 85% des patients inscrits à un médecin de famille pour le 13 décembre 2017, martelée par le ministre Barrette.

Mais si la cible de 85% semble toujours de mise pour fin 2017, il faut surtout améliorer l’accès aux soins, notamment à la première ligne, aux équipes de soins et aux médecins de famille.

C’est que l’accès à la première ligne est toujours un problème au Québec, par rapport à des systèmes de santé comparables, disposant de moins de médecins de famille au total, comme ceux des autres provinces canadiennes, sans parler bien entendu de l’Europe.

Parce qu’il ne s’agit pas seulement d’avoir un médecin de famille, encore faut-il avoir accès aux soins, ce qui passe par cette transformation des pratiques appelée « accès adapté », principe avec lequel tout le monde est d’accord, mais qui tarde à être implanté malgré la volonté manifeste du ministre et de la FMOQ.

Comme le règne de Gaétan Barrette sera jugé sur l’amélioration (ou non) de l’accès à la première ligne, réussira-t-il son pari ? Il faut comprendre que les moyens musclés déployés par le ministre comme la loi 20 ont abouti après d’énormes tensions à des ententes avec les deux fédérations, définissant des cibles d’accès, d’inscriptions et de suivi.

Confronter est une chose, mais reste à voir si le ministre réussira à mobiliser ensuite les médecins puis à fournir les ressources requises pour transformer les pratiques, par exemple en finançant adéquatement l’ajout de personnel dans les GMF afin de favoriser la pratique en équipe.

3. Plus d’argent

Les négociations pour renouveler les ententes du Transfert social canadien, qui comprend les subsides pour la santé, débutent, même si elles paraissent houleuses. Rappelon que Stephen Harper avait décrété une diminution du financement fédéral de la santé, ramenant la hausse annuelle de 6 % depuis 2004 à celui de l’inflation, avec un plancher de 3 %, ce qui avait soulevé un tollé.

Le premier ministre Justin Trudeau a déjà plutôt affirmé souhaiter relancer le dialogue avec les provinces, mais on peut se demander si l’argent va suivre, compte tenu de la situation économique. Déjà, le ministre Gaétan Barrette a indiqué qu’il n’accepterait pas de conditions pour l’argent octroyé. L’ouverture initialement manifestée semble donc avoir de la difficulté à se concrétiser.

Un rapport récent de l’Institut du Québec montre pourtant que l’état actuel des finances publiques permettrait d’appliquer sans problème une hausse de 4.2 % par année des dépenses en santé, notamment afin de couvrir l’augmentation des coûts du système – accroissement de la population, vieillissement, rémunération des professionnels, fournitures, etc. C’est un minimum.

4. La couverture de l’imagerie

Même si l’équité est au cœur des principes qui fondent notre système de santé, sur le terrain, on semble s’en éloigner de plus en plus depuis quelques décennies, notamment pour ce qui est de l’accès à l’imagerie.

On pourrait simplement demander au gouvernement du Québec de remplir une de ses promesses de la campagne de 2014, réitérée depuis pour l’échographie: celle de couvrir publiquement toute l’imagerie réalisée hors hôpital afin de mettre fin à cette source d’iniquité.

Parce qu’actuellement, s’il est très facile de passer une résonance magnétique au privé dans les 48 heures en déboursant suffisamment d’argent, les listes d’attente sont souvent bien plus longues dans le public.

Le ministre Barrette s’est en effet entendu avec la FMSQ visant une couverture de l’échographie hors hôpital sous peu, mais il semble y avoir du sable dans l’engrenage.

Or, il ne suffit pas de l’annoncer, il faut aussi le réaliser. Et on est encore loin du compte, l’imagerie ne se résumant pas à l’échographie, bien que les délais d’accès à l’échographie soient les plus importants.

5. La fin des frais accessoires

Parlant d’équité, après avoir voulu « encadrer » les frais accessoires, glissés dans la loi 20, le ministre a changé d’avis et plutôt annoncé qu’ils seraient désormais intégrés dans la couverture de l’assurance-maladie, comme il se doit.

Il y a fort à parier que la poursuite engagée par maître Jean-Pierre-Ménard au nom de la Fédération de l’âge d’or du Québec contre la ministre fédérale de la santé, poursuite visant à interdire de tels frais, a facilité la réflexion du ministre à cet égard.

La réaction du fédéral demeure pourtant incertaine : il pourrait réagir à cette loi, contraire aux principes d’accessibilité de la loi canadienne sur la santé, en coupant le financement, même s’il n’a pas emprunté cette voie depuis plusieurs années.

C’est à suivre, puisqu’en plus de la poursuite de maître Ménard, plusieurs acteurs importants du réseau de la santé ont demandé à la nouvelle ministre Jane Philpot d’intervenir.

Comme je l’ai souvent écrit, le ministre Gaétan Barrette et les fédérations médicales pourraient régler ce problème dès maintenant en prenant les montants requis, de l’ordre de 50 millions $ selon les évaluations du ministre, dans les enveloppes fédératives actuelles.

De toute manière, le ministre n’aura pas le choix : mon petit doigt, généralement bien informé, me dit que dans les prochaines semaines, le gouvernement fédéral, forcé d’appliquer les articles de la loi canadienne sur la santé, passera à l’action. La table est donc mise pour une résolution de ce problème qui traîne depuis des années et ça risque de brasser un peu.

Pour conclure sur une bonne note, est-ce qu’on pourrait demander au ministre Gaétan Barrette d’améliorer un peu son attitude, afin qu’il soit moins « dirigeant » et un peu plus « leader » ? Peut-il modifier quelque peu son style abrasif habituel ? Pourrait-il essayer de faire mentir ses détracteurs, qui affirment qu’il est en train de détruire le système de santé et d’épuiser les professionnels et le personnel qui y travaille ?

C’est qu’il lui faut mobiliser l’ensemble des gestionnaires, du personnel et des médecins s’il veut que ses vastes réformes conduisent vraiment aux effets bénéfiques qu’il défend, malgré l’absence de débat, de transparence et de preuve scientifique à cet effet. Le contexte est encore difficile, les structures ont été chambardées en profondeur et les compressions subsistent.

On pourrait enfin savoir si ce ministre particulièrement dynamique peut aussi dynamiser le réseau de la santé, pas seulement le contraindre en imposant sa vision des choses. À cet égard, l’automne risque d’être une période aussi intense qu’instructive.