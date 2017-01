Des cliniques qui ne font plus leurs frais… accessoires

«Mon cher Alain Vadeboncœur, même si je partage ton point de vue sur le côté totalement anarchique des frais accessoires tels qu’ils étaient faits, as-tu une solution pour les endoscopies digestives dans le privé, qui sont désormais toutes supprimées? Car plus financées par lesdits frais. Les listes d’attente déjà “over chargées” des hôpitaux vont exploser.»

C’est le sympathique Dr Michaël Bensoussan, gastroentérologue à l’hôpital Charles-LeMoyne et participant à l’excellente série De garde 24/7, qui m’a posé cette question sur ma page Facebook, à la suite du partage de mon récent texte, qui expliquait l’abolition des frais accessoires. Comme je lui ai promis une réponse, la voici donc.

Mon cher Michaël,

Ta question touchant les frais accessoires est pertinente et même cruciale pour la suite des choses. Je vais donc te répondre de mon mieux et avec tous les détails requis.

En résumé, à la suite de l’abolition de ces frais, décidée avec un peu d’aide par le ministre Gaétan Barrette, on a mentionné la fermeture prochaine de cliniques médicales spécialisées, notamment celles de gastroentérologie. Il semble que leur «modèle d’affaires» même, fondé sur la perception de frais accessoires substantiels — des centaines de dollars par examen —, ne permette plus d’assurer leur viabilité.

Décriés par plusieurs organisations, dont Médecins québécois pour le régime public, qui en avait fait son cheval de bataille ces dernières années, ces frais ont même fait l’objet de recours collectifs, de plaintes au Collège et à la RAMQ ainsi que de contestations juridiques.

Je ne peux m’empêcher tout d’abord d’éprouver un certain malaise, puisque le «modèle économique» lui-même semblait vicié. N’était-il pas curieux de le construire sur ces bases fragiles? On ne pouvait passer à côté du débat qui faisait rage depuis des années, non? Même l’Assemblée nationale avait adopté, en juin 2013, à l’unanimité, une motion demandant au ministre de la Santé de les interdire. Personne n’était au courant?

J’imagine qu’on misait sur l’habitude, l’impunité ou même une normalisation éventuelle de ces frais, idée popularisée par le ministre de la Santé Gaétan Barrette lui-même en 2015, avant son virage remarqué sur ce sujet.

Je reconnais les difficultés de répondre à la demande. Je reconnais aussi que les listes d’attente sont trop longues pour la gastroscopie et la coloscopie, par exemple, même si le problème semble varier d’une région à l’autre au Québec et qu’il paraît surtout concentré dans la région de Montréal.

Sans doute que ces médecins voulaient offrir à leurs patients un service qui n’était pas assez accessible dans les hôpitaux, mais on ne peut nier que le chemin choisi était risqué. Fallait-il pour autant que les patients assument les coûts des frais accessoires, même si c’est contraire à la loi? N’y avait-il pas d’autre option?

Inclure les frais dans les tarifs

D’après ce que j’ai pu lire, les tarifs remboursés par la RAMQ pour les examens endoscopiques en gastroentérologie sont similaires, que l’acte soit pratiqué à l’hôpital (où le personnel et les instruments sont financés par l’hôpital — ou nos fondations) ou en clinique (où les médecins doivent se procurer eux-mêmes les équipements). Dans un tel contexte, pas facile d’offrir le service en clinique sans puiser dans sa propre poche.

Mais ce n’est pas la norme, Michaël, et il existe des contre-exemples connus. Ainsi, la partie publique de la radiologie hors hôpital (radiographies, lavements barytés, mammographies, etc.) se trouve dans une situation similaire à celle de la gastroentérologie: les examens nécessitent des appareils coûteux et du personnel qualifié.

Ces frais «accessoires» de radiologie sont pourtant couverts depuis longtemps par le régime public d’assurance (la RAMQ). Les patients n’ont pas à payer pour accéder à ce service. Et ces sommes provenant de l’enveloppe de la rémunération des radiologistes, donc celle de la FMSQ, elles sont donc intégrées à leur revenu.

En médecine familiale, c’est vrai aussi, puisque les sommes versées pour les examens réalisés dans les cliniques sont augmentées de 30 % pour couvrir les frais engagés (secrétariat, dossiers, immeubles, etc.), ce qui est logique et défendable. Ces sommes sont, elles aussi, comprises dans la rémunération des médecins de famille.

Offrir un service spécialisé en dehors des structures publiques n’est pas nécessairement idéal, mais si ce service est couvert par la RAMQ, l’équité d’accès est au moins respectée. Cela n’était pas le cas en ce qui concerne les cliniques de gastroentérologie, en raison du niveau faramineux des frais exigés. Alors pourquoi ne pas avoir opté pour une approche similaire à celle de la radiologie? On peut non seulement le déplorer, mais surtout — et c’est le plus important —, on aurait pu éviter cette crise si tout le monde avait fait preuve de bonne volonté dès le départ.

La question qui tue

Parce que honoraires majorés, négociés à même les enveloppes de rémunération des spécialités, auraient pu être introduits ces dernières années, à même les importantes hausses qui ont été les nôtres. Voilà tout. Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait?

Comme il est ici question d’une négociation, je vois deux raisons possibles: ou bien les médecins n’ont pas demandé cette majoration, ou bien le gouvernement l’a refusée. Dans les deux cas, les motivations ne peuvent être qu’ambiguës. Si les médecins ne l’ont pas demandée, c’est qu’ils s’attendaient peut-être à pouvoir continuer à imposer ces frais aux patients, sachant que la pratique était «tolérée». Cette position, difficile à défendre, repose sans doute sur le laisser-faire chronique des gouvernements à cet égard.

Si c’est plutôt le gouvernement qui a refusé de l’accorder, peut-être cela montre-t-il qu’il ne souhaitait pas développer ces pratiques, étant plutôt à l’aise avec l’idée que les patients continuent de payer eux-mêmes des frais pourtant contraires à la loi?

Quoi qu’il en soit, ce «modèle d’affaires» ayant été bâti sur des fondations illégales, on peut difficilement s’émouvoir aujourd’hui devant la fermeture possible de cliniques devenues «non rentables», pour la simple raison que les frais interdits… le seront devenus réellement. Sauf que les patients risquent d’écoper de cette diminution de l’offre de services, surtout que notre ministre, pour dire le moins, démontre une certaine habilité à engendrer plus de confrontation que de collaboration, ce qui n’aide en rien.

Comme je ne peux nier que ces cliniques ont pu servir de soupape à l’offre publique de services, dont la croissance n’a pas suivi le rythme de la demande pour certains examens, je suis d’accord avec toi qu’on doit s’inquiéter d’une baisse de l’accès en cas de fermeture de cliniques, à moins que le gouvernement ne rehausse l’accès dans les établissements hospitaliers pour compenser — ce qui n’est pas une tendance, on en convient.

Que faire maintenant?

Mais la situation actuelle laisse tout de même deux solutions praticables.

D’un côté, la FMSQ pourrait effectivement déplacer certaines sommes vers ces services, s’ils sont requis pour assurer l’accès. Cette négociation pourrait sans doute se faire rapidement, puisque tout le monde autour de la table connaît bien les enjeux.

Surtout qu’on comprend que le pourcentage de la rémunération requis serait plutôt marginal. Il y a fort à parier que c’est beaucoup moins que le pourcentage de la rémunération des radiologistes attribué à la “composante technique” ou encore au 30 % ajouté pour les visites en cabinet des médecins de famille.

De l’autre côté, puisqu’il défend sur toutes les tribunes l’importance d’améliorer l’accès aux soins de santé, le ministre pourrait choisir d’augmenter l’offre publique dans les établissements pour ces services.

Tout cela doit se faire au nom de l’intérêt des patients, c’est une question de bon sens, Michaël. Un bon sens qui aurait dû prévaloir depuis longtemps, de part et d’autre de l’échiquier, puisque les problèmes étaient largement prévisibles.

Sur le fond, tu conviendras que la question des frais accessoires est simple: comme il s’agit de services assurés par le système public de santé, ce n’est pas au patient de payer et ce n’est surtout pas un prétexte pour pousser par en-dessous l’idée d’un système à deux vitesses.

Voilà, mon cher Michaël, pendant que je programme mon enregistreur pour la série De garde 24/7, à ne pas manquer.

**

Alain Vadeboncœur est urgentologue et chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal.