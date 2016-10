Faut-il avoir peur… de la chimiothérapie?

Le passage de la chroniqueuse Josée Blanchette à l’émission Tout le monde en parle dimanche dernier suscite de nombreuses réactions. Venue présenter son livre «Je ne sais pas pondre l’œuf, mais je sais quand il est pourri», la chroniqueuse du Devoir a affirmé que la chimiothérapie ne donne que 2% de plus de survie, des propos risquant d’inciter les patients à tourner le dos à ce traitement, au grand désespoir de certains oncologues. Certains ont d’ailleurs rapidement réagi.

Qu’en est-il vraiment ? Ce chiffre de 2% est l’argument massue de tous ceux qui s’opposent au traitement conventionnel du cancer. Il vient d’une étude publiée en 2004 par des chercheurs australiens dans la revue Clinical Oncology, dont la méthodologie a aussitôt été critiquée dans la même revue savante.

Ces chercheurs ont compilé le résultat d’études cliniques sur la survie à 5 ans pour 22 types de cancers. Ils n’ont pas regardé au-delà de cette échéance, même si des études ont montré que la chimiothérapie peut diminuer le risque de récidive survenant beaucoup plus tardivement. Elle ne fait peut-être aucune différence après 5 ans, mais peut-être qu’à 6, 10 ou 20 ans, elle «marche». Cette étude ne permet pas de trancher.

Ensuite, ils ont exclu de leur analyse certains cancers, dont les leucémies, pour lesquels on sait que la chimiothérapie est souvent efficace. Pourquoi ? Bonne question à leur poser puisqu’ils ne se justifient pas clairement. Voilà qui biaise le résultat. Plusieurs autres «détails» font que cette étude est grandement discutable.

Mais le principal problème, c’est qu’elle donne un résultat excessivement simpliste, qui n’a comme seul mérite que de frapper l’esprit.

Il n’existe pas une maladie qu’on appelle le cancer qu’on traite avec un médicament qu’on appelle la chimiothérapie. Il existe des milliers de formes de cancers que l’on traite avec des centaines de combinaisons de chirurgies, radiothérapies et chimiothérapies, chez des millions de gens ayant chacun une histoire de vie et un profil génétique différent, et avec des résultats extrêmement variables !

Parfois, la chimio sauve la vie, d’autres fois elle tue, et chaque cas est un cas particulier. Le vrai problème, c’est que les malades ne sont souvent pas en mesure de décider en toute connaissance de cause du risque qu’ils sont prêt à prendre, car ils ne disposent pas de toute l’information.

Dans son livre, que j’ai pris le temps de lire avant d’écrire cet texte, Josée Blanchette pose de fort bonnes questions sur le système de santé et son aptitude à prendre soin des Québécois. Elle dénonce avec raison le manque de moyens accordés à la prévention et à la santé publique, le corporatisme et le biais favorable envers les médicaments au détriment des autres techniques. C’est un cri du cœur qui va certainement aider le système de santé à évoluer.

C’est aussi le témoignage déchirant d’une personne qui n’a vraiment pas eu de chance à la loterie de la santé, qui a essayé toutes sortes de stratégies pour s’en sortir, a vécu plus que sa part de souffrance et que l’on sent souvent fâchée, ce qui se comprend très bien.

Malheureusement, Josée Blanchette dit aussi d’énormes bêtises dans son livre, qui ne sont pas sans conséquences, car sa magnifique plume risque fort d’endormir le sens critique de ses lecteurs.

Son discours est rempli de contradictions. Les études ? De la merde financée par Big Pharma quand elles servent à établir l’efficacité de la chimiothérapie, des preuves incontestables quand elles se penchent sur les thérapies complémentaires. La statistique est une pute, dit-elle, avant d’en abuser pour vanter les travaux du Dr Béliveau. Ne manger que ce que ce que votre arrière-grand-mère ne reconnaîtrait pas comme un aliment devient une règle, aussitôt suivie d’une recette de probiotique, de boisson de soya et d’agar agar. Les oncologues sont des pourris, mais certains sont quasiment des saints. La médecine est un art, mais ses ratés sont inadmissibles. Les États-Unis sont bien plus avancés que le Québec en termes de thérapies complémentaires, mais ils sont aussi les premiers à autoriser les plus coûteuses chimiothérapies. Je ne suis pas prête à croire n’importe quoi, mais la prière guérit parfois le cancer…

Que comprend-on de tout cela ? Avant tout, que le cancer est une maudite saloperie, surtout quand il vous tombe dessus trois fois sans qu’aucune explication rationnelle ne puisse vous apaiser. Qu’on doit faire mieux pour en soulager les souffrances et, surtout, qu’on doit aider les malades pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées en matière de traitement, avec lesquelles ils se sentent en paix. Comme dit Josée Blanchette, ils vont devoir prendre les décisions les plus difficiles de leur vie !

Mais bien des gens risquent de ne retenir de ce livre que le «pitch de vente» que Josée Blanchette a livré à Tout le monde en parle : que Big Pharma est coupable de tous les maux, que la chimio est une arnaque, que notre système de santé est pourri et qu’il faut s’en détourner au plus sacrant.

Or il n’y a pas, d’un côté, la méchante Big Pharma et des oncologues vendus et de l’autre, des génies incompris, véritables saints qui ne veulent que le bien des malades, avec comme preuve à l’appui des témoignages criants de vérité. Il y a, des deux bords, des méchants et des gentils, et entre les deux un énorme précipice d’incompréhension dans lequel nous tomberons tous si on ne se décide pas à aborder ces questions avec plus de rigueur.

Big Pharma bâillonne tout, dit en substance Josée Blanchette, et les promoteurs des thérapies complémentaires n’ont pas les moyens de rivaliser. C’est en partie vrai. On a raison d’accuser Big Pharma de s’essayer plus souvent qu’à son tour à faire dire n’importe quoi à des études.

Notre système reste beaucoup trop centré sur les médicaments et même la psychologie, qui a fait ses preuves depuis belle lurette, n’a pas la faveur de nos gouvernements.

Mais il faut aussi amener beaucoup plus de rigueur dans l’analyse des thérapies complémentaires si on veut qu’elles fassent leur entrée dans le système de santé public. Il faut les étudier convenablement, et ne pas se contenter de multiplier les exemples anecdotiques à l’effet qu’elles fonctionnent. C’est un passage obligé si l’on veut qu’un jour nos gouvernements, qui ne sont pas complétement irrécupérables même s’ils sont pilotés par des médecins, les reconnaissent et leur fassent de la place.

Big Pharma n’est pas la seule à avoir les moyens de mener des études à grande échelle. Elle ne contrôle pas le monde des publications scientifiques. Des études parfois complètement farfelues récompensées par des IgNobel parviennent à être publiées. Pourquoi les défenseurs de multiples approches complémentaires ne font-ils pas cet effort ?

Un exemple. Dans son livre, Josée Blanchette rapporte le témoignage d’une femme débarrassée de son cancer par la thérapie mise sur pied par le Gerson Institute, qui affirme sur son site avoir aidé des milliers de personnes à se défaire de cancers, diabète, arthrite, maladies cardiaques grâce à un régime à base de jus crus et bios et de suppléments. Avouez que ça fesse fort ! Mais où sont les preuves ?

Pas dans les études scientifiques en tout cas, puisque cet institut n’en publie pas. La base de données de publications scientifiques PubMed, qui compte 26 millions de références à des études en santé, rapporte en tout et pour tout seulement deux études complètement anecdotiques au sujet de cette cure. L’institut manque-t-il à ce point de moyens pour faire la preuve de ce qu’il avance ? Vu les tarifs qu’il pratique et le nombre de gens qu’il aurait aidé à guérir ?

Or sans ces preuves scientifiques, de telles approches n’ont tout simplement aucune chance de rentrer dans nos hôpitaux. Elles vont continuer d’être réservées à ceux qui en ont les moyens ou qui sont désespérés.

Ou bien elles vont entrer par la petite porte dans nos hôpitaux, sans qu’on n’ait aucune preuve qu’on n’est pas en train de jeter l’argent par les fenêtres avec toutes sortes de techniques plus ou moins ésotériques.

Pour l’instant, face à ces traitements complémentaires, les malades n’ont aucun moyen de prendre une décision éclairée, pas plus qu’avec la chimiothérapie. Or, comme l’explique la Société canadienne du cancer, toutes les thérapies complémentaires ne sont pas sans danger. Et même si certaines ne sont pas dangereuses en soi, elles peuvent imposer des choix de vie contraignants et exigeants dont on n’est pas du tout sûr que les sacrifices qu’ils impliquent valent la peine.

Je veux bien acheter la médecine intégrative vantée par Josée Blanchette. Mais pas les yeux fermés !