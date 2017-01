Le ministre Barrette n’assume pas sa propre loi

On avait fini par croire que le ministre Gaétan Barrette pensait — ou feignait de penser — que c’était une bonne idée d’abolir les frais accessoires. Il s’en vantait suffisamment pour nous en convaincre. Mais j’apprends que c’est plutôt en raison de la «pression populaire» qu’il a légiféré. Presque contre son gré, en quelque sorte. Le principe n’est pas mauvais en soi, mais il faut quand même assumer.

Parce que ses propos, rapportés dans La Presse, sont assez clairs: «On demande une loi sans frais accessoires et quand on fait ça on est obligé d’interdire une pratique qui était à l’avantage des patients. J’avise la population que quand on fait des lois qui sont le résultat de pressions populaires, qui elles-mêmes ne sont pas réfléchies, bien ça peut donner ça», a-t-il dit.

Mais peut-être le ministre Barrette fait-il simplement partie du club des mal cités? Et qu’en réalité, il a plutôt affirmé avoir résisté aux pressions médicales afin d’imposer l’abolition des frais accessoires? Sans doute pas. Et l’aveu est d’autant plus étonnant qu’il ne cadre pas tellement avec le personnage un peu abrasif que l’on connaît. Le ministre aurait donc légiféré à reculons, en raison des pressions non «réfléchies»? Notamment les pressions de ces gens qui protestaient depuis longtemps contre les frais accessoires, faut-il comprendre.

Au fait, ayant moi-même appliqué une certaine «pression populaire» non «réfléchie» au fil des ans pour que ces frais soient interdits, je dois rappeler que cette abolition a été le fruit d’un patient travail de terrain, sur plusieurs années, par une foule de personnes et de groupes. Ce qui est positif, n’est-ce pas: on peut donc obtenir des résultats favorables en se mobilisant. Même si le ministre semble en désaccord avec sa loi.

Une action a sans doute orienté les réactions du ministre plus que toute autre, soit la «pression juridique» engendrée par la requête en mandamus, déposée au fédéral au nom de la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) par Me Jean-Pierre Ménard, et à laquelle la ministre Jane Philpoth avait été forcée de réagir en septembre dernier.

Peut-être notre ministre veut-il rejeter ainsi la responsabilité des problèmes constatés dans l’application de sa loi en l’expliquant par ces «pressions populaires» et non par sa propension à affronter les groupes et organisations qui en sont l’objet plutôt qu’à travailler avec eux?

Peu importe, j’ai rarement vu un ministre désavouer en quelque sorte sa propre loi le jour où elle entre en vigueur. Il donne presque raison aux critiques des fédérations médicales en admettant que sa loi n’était pas aussi «réfléchie» qu’il le prétend.

Barrette sévèrement jugé

Le chroniqueur Alain Dubuc, qui juge sévèrement le ministre depuis quelque temps, n’y allait pas non plus de main morte cette semaine à RDI, en affirmant: «Je constate que c’est le chaos et j’estime que le Dr Barrette est le responsable.»

On pourrait pousser cette idée un peu plus loin. C’est que le ministre est aussi responsable en ayant contribué à mettre patiemment en place ce chaos, qui caractérisait depuis plusieurs décennies la pratique discrète des frais accessoires. Et c’était bien un chaos, mais qui se répandait sans trop de bruits, malgré les dénonciations répétées de certains organismes.

C’était bien un chaos, tous ces frais sortis de nulle part, variables d’une clinique à l’autre, tel médecin demandant 60 dollars pour des gouttes, tel autre 500 pour une coloscopie, un autre 250 pour une infiltration. Il s’agissait toujours de frais indus pour services déjà couverts par la RAMQ, pourtant interdits quand il s’agit de services médicaux assurés par la RAMQ.

Le Dr Gaétan Barrette a largement favorisé l’expansion de ces frais accessoires lorsqu’il était président de la FMSQ. S’il réclamait souvent au gouvernement de régler le «flou» (plutôt théorique) sur cette question, par l’application du «rapport» Chicoine de 2007 qui proposait notamment de légaliser les frais accessoires, il ne semble jamais avoir travaillé bien fort pour les inclure dans la rémunération des médecins, comme c’était le cas auparavant.

Ayant été le principal agent négociateur du rattrapage financier des médecins, il aurait pu aisément agir en amont de cette crise, ce qui aurait permis de régler le problème. On ne sait pas trop ce qui est arrivé — ou plus exactement, n’est jamais arrivé: soit il n’a pas souhaité régler ce problème comme président de la FMSQ, soit il ne l’a pas obtenu de la part du MSSS.

Mais peu importe, le chaos existait bien avant le 26 janvier 2017, date de l’entrée en vigueur de l’interdiction des frais accessoires. Il se faisait toutefois plus discret, les patients n’osant pas trop aller contre leur médecin. Sauf certains, comme Gérald Lamoureux lorsqu’il s’est plaint des tarifs démesurés chargés par son médecin ophtalmologiste pour des gouttes. Mais après lui avoir remboursé son dû, cette dernière a tout simplement, comme si de rien n’était, mis fin à la relation thérapeutique avec son patient. Rien de bien glorieux, comme on voit.

Le silence des patients n’est pas surprenant, puisque tout le monde s’est habitué à payer des frais accessoires sans trop rechigner, ne serait-ce que pour conserver une bonne relation avec les médecins, qui pourtant étiraient l’élastique. Une telle habitude a d’ailleurs été utilisée comme argument par le ministre lui-même lorsqu’il souhaitait encore légaliser ces frais sans du tout les abolir: puisque tout le monde est habitué, il n’y a pas de problème pour les autoriser.

Manque de volonté?

Mais c’est Josée Legault qui a posé le diagnostic le plus juste à propos des difficultés, pour le ministre, à achever sa réforme des frais accessoires dans un minimum d’esprit de collaboration: «C’est qu’il ne voulait pas le faire.» Tout simplement. Il s’est vanté de vouloir faire ce geste — alors que le «précédent gouvernement» n’avait pas osé aller dans cette direction —, et pourtant, jusqu’en septembre 2016, il souhaitait plutôt légaliser ces frais et assurer ainsi aux médecins un profit «raisonnable» de l’ordre de 10 % à 15 %.

Depuis quelques jours, il se dégage une nouvelle impression de désordre, qui pourrait avoir des conséquences sur les patients, comme l’indiquent ces propos du directeur de la santé publique au sujet du risque encouru par les patients, qui devront se rendre à la pharmacie chercher certains vaccins, tel que le rapporte le Devoir: «On doit faire en sorte qu’aucun patient ne transporte de vaccin chez lui. Le vaccin peut tout simplement ne plus être bon, indique le Dr Massé. Ça nous préoccupe, nous cherchons une solution.» Il y a beaucoup d’autres exemples.

Avancer pour mieux reculer?

Le ministre prépare-t-il ainsi le terrain pour des aménagements futurs et des concessions? Pour mémoire, je rappelle que les frais accessoires sont interdits par la loi 20… à moins qu’ils ne soient l’objet d’un règlement les autorisant. Ce qui peut être décidé durant n’importe quelle séance du Conseil des ministres, sans repasser devant les députés ni modifier la loi. Ce qui revient à dire que les règles du jeu, qui semblent aujourd’hui bétonnées, pourraient en réalité changer durant les prochains mois. Ce qui n’est sûrement pas une bonne nouvelle dans le contexte actuel.

Peut-être le ministre est-il plus machiavélique que je ne le crois et qu’il désavoue donc sa loi pour mieux se dédouaner d’une future ouverture des règlements visant à «corriger le tir» et permettre le retour en douce de certains frais accessoires? On pourrait peut-être alors l’entendre ainsi s’en défendre: «Je ne voulais pas vraiment la passer, cette loi, mais on m’a forcé la main… Sauf que j’avais raison, c’est le chaos, alors je vais dès maintenant élargir la portée du règlement et permettre à nouveau de charger des frais!»

C’est pourtant rarement une bonne idée de prétendre avancer pour mieux reculer. Tout le monde n’est pas doué pour le moonwalk. Mais il demeure que, peu importe la direction, les patients ont fait des gains majeurs le 26 janvier. Sans doute un peu en raison de «pressions pas réfléchies».

*

**

