Les 10 plus beaux lacs du Québec

1. Lac Témiscamingue

S’étendant sur 108 km, cet élargissement de la rivière des Outaouais se caractérise par les fabuleuses falaises – jusqu’à 70 m de hauteur – qui plongent dans ses eaux ainsi que par les forêts de pins blancs qui le bordent.

2. Lac Saint-Jean

Des eaux étonnamment chaudes, des étendues de sable à perte de vue et une piste cyclable de 256 km font de la « mer du Saguenay » (ancienne appellation) une destination vacances incontournable. Au parc national de la Pointe-Taillon, on bivouaque sur ses berges en admirant les plus beaux couchers de soleil du Québec.

3. Lac Témiscouata

Ancienne voie de communication entre la vallée du Saint-Laurent et l’Acadie, ce plan d’eau du Bas-Saint-Laurent s’allonge sur une quarantaine de kilomètres au cœur de fabuleux paysages appalachiens. Pour le découvrir, rien de mieux qu’emprunter la piste cyclable du Petit Témis, qui longe ses rives.

4. Lac Saint-Pierre

Cet élargissement du fleuve, qui s’étend de Sorel jusqu’à Nicolet, se démarque par sa grande biodiversité. Il renferme le plus important archipel du Saint-Laurent – 103 îles – et la plus grande héronnière d’Amérique du Nord.

5. Lac Pingualuk

Les parois d’un ancien cratère météoritique emprisonnent les eaux limpides de ce lac parfaitement circulaire, autrefois appelé cratère du Nouveau-Québec. Situé à l’extrême nord de la province, il est englobé dans le parc national des Pingualuit.

6. Réservoir Manicouagan

Créé par le barrage Daniel-Johnson, ce lac circulaire d’une superficie de 2 000 km2 remplit le cratère de Manicouagan, communément appelé l’« œil du Québec ». Les poissons qui y vivent, dont des ouananiches et des touladis de bonne taille, et les paysages spectaculaires qui l’entourent, avec les monts Groulx au premier plan, en font un paradis pour la pêche.

7. Lac Guillaume-Delisle

Sur la côte de cette mer intérieure de 712 km2 se dressent des montagnes de 400 m de hauteur, aux coloris spectaculaires, qui forment un paysage remarquable. Reliée à la baie d’Hudson par un étroit chenal, cette étendue d’eau saumâtre sert de havre aux phoques et aux bélugas.

8. Réservoir Cabonga

Situé à la frontière des Laurentides et de l’Abitibi, dans la réserve faunique La Vérendrye, cet immense plan d’eau de 404 km2 constitue un véritable labyrinthe d’îles, de baies et de plages sablonneuses. C’est le royaume du doré.

9. Lac aux Américains

L’un des exemples les plus spectaculaires de cirque glaciaire au Québec, le lac aux Américains constitue un des plus beaux paysages du parc national de la Gaspésie, qui regorge de panoramas sublimes.

10. Lac Walker

D’une longueur de 33 km et d’une profondeur abyssale (280 m), ce lac glaciaire, situé dans la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles, est ceinturé de parois abruptes qui forment un étroit canyon. Ses eaux demeurent glaciales en toute saison, ce qui est excellent pour la pêche.

Photo Lac Témiscamingue : Hugo Lacroix

Photo Lac Témiscouata : Yves Marcoux

Photo Réservoir Manicouagan : BoréalPhotos

Photo Lac aux Américains : Alt-6 / Alamy