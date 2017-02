Les actualités santé

Dominer, c’est la santé?

Si l’on se fie aux résultats d’une étude menée auprès de macaques, avoir un statut social précaire rendrait plus vulnérable aux infections, et ce, même lorsqu’on a accès aux mêmes ressources, aux mêmes soins de santé et qu’on adopte les mêmes comportements que ceux qui ont un statut social élevé. C’est la conclusion d’une étude publiée dans la revue Science, codirigée par Luis Barreiro, professeur au Département de pédiatrie de l’Université de Montréal.

Les animaux que les chercheurs ont étudiés occupaient différents rangs de dominance au sein de leur groupe. Tous avaient accès à la même nourriture et aux mêmes soins vétérinaires. Malgré cela, les chercheurs ont constaté que les cellules des macaques « dominés » se défendaient plus difficilement contre les infections.

***

Après le pot, les champignons?

Les champignons magiques pourraient aider les patients souffrant de cancer à soulager leurs symptômes d’anxiété et de dépression, concluent deux études menées aux États-Unis. Les 80 participants ont été soumis à une séance de psychothérapie. La moitié d’entre eux ont reçu, au même moment, une dose de psilocybine (l’ingrédient actif des champignons magiques), et les autres, un placébo.

Les chercheurs ont eu recours à différents indicateurs psychologiques et physiologiques pour évaluer le niveau de bien-être des participants, jusqu’à six mois après l’essai. Ceux qui avaient reçu la drogue hallucinogène ont obtenu des scores significativement supérieurs.

***

Cerveau maternel

La grossesse transforme le cerveau des femmes, ont observé des chercheurs des Pays-Bas et de l’Espagne. Le volume de la matière grise diminuerait dans certaines régions du cerveau. Cela traduirait, selon les scientifiques, un raffinement des connexions entre les neurones. Ces transformations, qui pourraient être permanentes, rendraient les mères plus sensibles aux besoins de leur enfant. Les résultats sont publiés dans la revue Nature Neuroscience.

***

Épilepsie au laser

Un neurochirurgien du CHU Sainte-Justine a utilisé un laser pour opérer un enfant atteint d’épilepsie. Avec cette approche innovatrice, une toute petite incision de quatre millimètres dans le crâne suffit pour opérer le patient. Le rayon laser est dirigé dans l’incision pour atteindre le foyer épileptique. Le dernier patient a reçu son congé après 24 heures. La chirurgie traditionnelle, pour sa part, requiert une hospitalisation d’une semaine en moyenne.

***

Montréal, la cancre

Le Conference Board du Canada publie son premier palmarès sur l’état de santé des villes. Ce groupe de réflexion, qui se spécialise souvent dans la recherche et l’analyse économiques, a comparé 10 villes canadiennes en se basant sur 24 critères révélateurs du mode de vie des habitants et de l’accès aux services de santé, entre autres. Saskatoon, Calgary et Winnipeg obtiennent un « A ». Québec, Ottawa-Gatineau, Toronto, Vancouver, Edmonton et Halifax récoltent un « B ». Montréal, pour sa part, se classe loin derrière, avec un « D ». Ce piètre résultat s’explique notamment par un taux de tabagisme supérieur à celui observé dans les autres villes, et par un taux de vaccination contre la grippe inférieur.