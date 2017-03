«Ma pression n’arrête pas de monter !»

Françoise a 86 ans. Elle vient à l’urgence, comme beaucoup de patients, «pour sa pression», qui varie depuis des jours.



Mais ce matin, ça n’arrêtait pas de monter : plus elle la prenait, plus c’était haut. Elle a couru chez le pharmacien, qui l’a donc envoyée à l’urgence, où elle arrive en émoi.

Lorsqu’elle s’assoit devant moi, ses yeux sont angoissés, ses paupières papillotent et ses mains tremblent encore un peu. Elle me raconte ensuite rapidement son histoire : depuis une bonne semaine, sa pression artérielle varie beaucoup, jusqu’à 200 (chiffre du haut : systolique) sur 100 (chiffre du bas : diastolique). Elle la prend une dizaine de fois par jour et me montre les chiffres soigneusement alignés dans un petit cahier bleu.

Et ça l’énerve beaucoup, de plus en plus. C’est la seconde fois qu’elle visite sa pharmacie pour cela. La première fois, le pharmacien lui a demandé de s’asseoir calmement, et quelques minutes plus tard, elle avait un peu baissé.

La seconde fois, c’est-à-dire ce matin, c’est tout le contraire : plus elle la prend, plus elle monte. D’où son record personnel, qui la terrifie littéralement : 200/100.

Une hypertension banale

Voilà 25 ans qu’elle est traitée pour sa pression artérielle, avec des médicaments variés, mais qui n’ont pas changé dans la dernière année. Elle n’a pas d’autre maladie importante. Elle est plutôt active et en forme pour son âge. Mais dernièrement, elle a eu des problèmes avec un de ses neveux, qui habite dans le même immeuble qu’elle et qui l’importune. Elle songe même à déménager et en fait de l’insomnie.

Par ailleurs, elle n’a pas de symptômes, sinon le cœur qui saute des coups de temps en temps, et un peu de maux de tête, surtout quand sa pression monte — mais pas aujourd’hui. Elle n’a pas de douleur dans la poitrine, ni d’étourdissement, ni de perte de conscience, ni d’essoufflement, ni de symptômes de paralysie ou d’engourdissement notables — sauf, parfois, le bout des doigts. Bref, elle n’a pratiquement aucun autre symptôme.

Je jette un coup d’œil à son cahier bleu : c’est vrai que par moments, sa pression artérielle est bien haute. Mais elle est aussi parfois basse : par exemple, hier matin, à 109/50.

Je l’examine ensuite : outre sa grande nervosité, je ne trouve aucune anomalie, en particulier aux examens cardiaque et neurologique. Ses prises de sang et son électrocardiogramme sont également normaux. La tension est actuellement à 190/90. Je me rassois et lui souris.

La crainte de l’AVC

Par où commencer ? Comme beaucoup de patients, elle s’inquiète de sa pression artérielle.

Au fait, qu’est-ce qui lui fait peur ? C’est toujours bon à savoir. Et la réponse est à peu près toujours la même :

«J’ai peur de paralyser». Et elle en tremble.

Bien entendu, l’association entre l’hypertension (communément appelée la «haute pression») et le risque d’AVC n’est pas nouvelle, comme d’ailleurs avec d’autres maladies cardiovasculaires tels l’infarctus du myocarde et l’athérosclérose des artères des jambes. Au moins depuis les années 1960, on sait que les grands hypertendus sont plus à risque d’AVC, et que le traitement de leur hypertension diminue ce risque.

Mais il y a eu une sorte de glissement dans la compréhension, qui affecte d’ailleurs à près tout le monde : patients, infirmières, pharmaciens et même beaucoup de médecins.

Le risque d’AVC est surtout lié à la présence à long terme d’une hypertension soutenue. Mais dans notre médecine, où l’on «suit» beaucoup d’indicateurs chiffrés, les concepts ont fini par s’embrouiller et faire peur.

Les gens ont peur de leur pression artérielle, mais pour les mauvaises raisons : pas parce qu’au bout de 20 ans, le risque d’AVC et d’infarctus sera plus élevé (comme c’est le cas), mais surtout parce que de temps en temps, elle monte plus haut et qu’ils sont persuadés que l’AVC va arriver maintenant.

J’explore ces réalités avec Françoise. La variabilité normale de la pression artérielle surprend souvent beaucoup de mes patients : la pression faisant partie de la réaction au stress, il est normal et prévisible qu’elle monte en cas d’anxiété, de douleur ou de malaise, tout comme elle monte lorsqu’on fait de l’exercice, par exemple.

Chez certains patients, particulièrement les anxieux, ces variations sont parfois étonnantes. L’exemple classique m’est fourni par Françoise, qui prend sa pression artérielle aux cinq minutes et qui l’observe monter avec angoisse de fois en fois.

Pourtant, la seule et unique raison d’une ascension des chiffres dans une telle situation est… la peur que la tension monte.

Une épidémie de prise de pression

Je ne suis d’ailleurs pas loin de penser qu’au-delà du problème de l’hypertension, nous vivons plusieurs épidémies secondaires depuis quelques années :

l’épidémie de gens qui ont peur de leur pression artérielle ;

l’épidémie de la prise frénétique de la pression à la maison ;

l’épidémie d’achat de tensiomètres personnels ;

l’épidémie des courses à la pharmacie parce qu’on «sent» sa pression monter ;

l’épidémie des références à l’urgence par les pharmacies parce que la pression monte ;

et enfin, l’épidémie (qui semble s’amenuiser avec les années) de l’utilisation de médicaments, à l’urgence, pour faire baisser rapidement une pression artérielle trop haute.

Il faut savoir que pour l’immense majorité des patients, des montées ponctuelles de pression ne causent aucun risque. En particulier si vous faites, comme Françoise, de l’hypertension depuis des années : les mécanismes régulateurs de la circulation cérébrale permettent de faire face sans danger à des pressions plutôt élevées.

Je crains d’ailleurs bien davantage une chute trop rapide de la pression — par exemple, à la suite de l’administration de médicaments «au besoin», une mauvaise habitude qu’ont certains médecins. En cas de chute de pression artérielle, un cerveau habitué à fonctionner à des valeurs plus élevées de pression pourrait avoir des problèmes.

Beaucoup des patients qui consultent à l’urgence (souvent après être passés par leur pharmacie) prennent leur pression artérielle à répétition, parfois des dizaines de fois par jour. Ils suivent de manière anxieuse chaque variation normale, mais s’énervent davantage lorsqu’elle monte, ce qui entraîne dès lors une réaction de stress intense et une «spirale inflationniste» qui conduit habituellement à une visite à la pharmacie, puis à l’urgence.

Ces personnes, comme ma patiente aujourd’hui, développent une véritable phobie de tout chiffre de pression artérielle un peu élevée. Mais comme la phobie s’accompagne par définition d’une anxiété intense, qui elle-même conduit à une montée de la pression, les patients entrent dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir.

Cela est favorisé par la grande disponibilité, la fiabilité et le coût raisonnable des appareils automatisés de prise de tension. Nul doute que ces appareils présentent un certain intérêt, par exemple pour établir ou non l’existence d’un problème d’hypertension. Mais leur vente généralisée — souvent à des personne qui, par ailleurs, souffrent de stress et d’une phobie des chiffres élevés de pression, comme c’est le cas pour Françoise — n’aide en rien à conserver une certaine «zénitude» face à la question de la pression.

Quand un patient qui utilise un tel appareil constate que sa pression artérielle augmente, bien souvent, après quelques prises et des annotations répétées dans un petit cahier, il court fréquemment à la pharmacie pour «contrôler» le tout. La suite n’est pas bien difficile à prévoir : la tension à la pharmacie sera encore plus élevée — d’abord parce qu’elle l’était déjà à la maison, ensuite parce que la personne est inquiète, enfin parce qu’elle a couru.

Je comprends le dilemme des pharmaciens : devant une Françoise tout énervée, qui va certainement ressentir divers symptômes vagues surtout liés à son anxiété, il est difficile de ne pas lui suggérer de consulter à l’urgence, surtout si la pression artérielle ne baisse pas.

Sur ce, je dois admettre mon a priori : je travaille dans une urgence. Je reçois donc presque tous les jours des références de pharmaciens pour des patients comme Françoise. Mais il s’agit peut-être d’un a priori de sélection, qui fait en sorte d’influencer cette perception bien ancrée chez le personnel d’urgence qu’un grand nombre de patients sont référés ainsi. En réalité, peut-être s’agit-il d’une petite minorité de ceux qui consultent en pharmacie pour cette raison, je n’en sais rien.

Le risque de baisser rapidement la pression

Mais le pire dans tout cela — parce que jusqu’ici, il s’agit surtout d’anxiété et d’utilisation plus ou moins appropriée des services de santé —, c’est qu’à l’urgence, assez régulièrement, ces patients reçoivent des médicaments pour faire immédiatement baisser leur pression artérielle.

J’imagine que cette pratique est moins répandue qu’avant. Dans les années 1990, c’était un fléau — à tel point que certaines formulations ont été retirées, parce qu’elles faisaient descendre trop rapidement la pression artérielle et qu’elles pouvaient alors causer des AVC, tout simplement parce qu’une circulation cérébrale habituée à des chiffres élevés de tension pouvait entraîner un manque d’oxygène en cas de baisse trop rapide.

Encore régulièrement, les médecins d’urgence prescrivent des médicaments pour faire baisser le chiffre de la pression artérielle, alors qu’il n’y a pas vraiment d’«urgence» à traiter.

Qu’on me comprenne bien : il existe effectivement de vraies «urgences hypertensives», c’est-à-dire des urgences médicales causées directement par une montée incontrôlée de la pression artérielle. Mais elles sont vraiment exceptionnelles (par exemple, dans le cas d’une encéphalopathie hypertensive : confusion et dommages cérébraux diffus par une montée aiguë de pression — j’ai vu cela une ou deux fois en 25 ans de pratique), et on les trouve habituellement chez des patients plus jeunes, sans passé d’hypertendu.

Par ailleurs, un AVC aigu n’est pratiquement jamais causé pour une montée de pression sporadique, bien que dans certains cas très rares, des saignements cérébraux peuvent survenir en cas de pression artérielle très élevée. Mais il faut savoir que même dans ces cas, on ne sait pas toujours ce qui est l’œuf ou la poule (la pression cause le saignement ? ou le saignement fait monter la pression ?). Il faut aussi noter que si le médecin doit faire baisser la pression (ce qui n’est pas toujours le cas), il faut y aller très prudemment, puisqu’une baisse trop rapide peut causer des dommages supplémentaires.

L’hypertension ne donne pas mal à la tête

Un point important, qui va en surprendre plusieurs : une hausse de pression ne cause pas de maux de tête. Je parle ici de l’hypertendu ordinaire, comme Françoise, qui associe depuis toujours ses maux de tête à ses «montées de pression».

Or, il est bien démontré que l’hypertension ne cause pas de maux de tête. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’association : le mal de tête étant bien souvent un stress pour l’organisme… il fera monter la pression !

Cela dit, cette fausse croyance est tellement répandue — et renforcée par l’association réelle entre les maux de tête (les migraines, par exemple) et les montées de pression artérielle secondaires — qu’elle est difficile à défaire. C’est pourtant la vérité. Vous n’avez pas mal à la tête parce que votre tension est haute : votre tension est haute parce que vous avez mal à la tête.

Quoi faire si la pression monte

Une fois ces points abordés succinctement avec Françoise, comme avec beaucoup des patients qui consultent pour une «montée de pression», il faut tout de même agir. C’est-à-dire, paradoxalement, en… ne faisant rien, bien souvent.

Le meilleur truc (qu’on doit faire à l’urgence, mais qu’on peut aussi essayer à la maison), c’est de se coucher dans un endroit calme — pourquoi pas dans un bon bain chaud ? —, de relaxer un peu et de reprendre sa pression artérielle après une heure. Et là ? Surprise !

À l’urgence, même si ce n’est pas l’endroit le plus «relax» au monde, la pression artérielle aura souvent baissé de manière substantielle ; parfois de 30 %. Cette simple — mais éloquente — démonstration de la variation naturelle de la pression suffit souvent à rassurer les patients.

Le médecin devrait utiliser un médicament s’il constate que la pression moyenne est élevée depuis longtemps (à plus de 140/90 de manière soutenue, signant une hypertension). C’est d’autant plus important qu’il existe des signes indirects d’une vraie hypertension, qui peut par exemple endommager les reins. Si les chiffres sont si élevés qu’ils nous font soupçonner l’existence d’une hypertension chronique, c’est là une autre indication de traitement. Et bien évidemment, si le médecin retrouve les signes d’une — très rare — véritable urgence hypertensive, il doit la traiter d’urgence.

Le cas échéant, le médecin devrait alors simplement commencer un traitement antihypertenseur avec le médicament qu’il prescrira au départ du patient — et non pas utiliser un médicament encore trop fréquemment prescrit, comme la Clonidine, qui baisse temporairement la pression, mais qui constitue un piètre choix de traitement à long terme (sauf dans des circonstances bien précises et très rares).

Par contre, si le médecin constate que la pression artérielle est souvent basse (et qu’elle met donc le patient à risque de baisses de pression artérielle, ce qui peut entraîner des chutes et d’autres complications), il doit alors éviter à tout prix d’ajouter d’autres médicaments antihypertenseurs : mieux vaut tolérer des pics de pression artérielle occasionnels que de prendre le risque d’une chute causée à la suite d’étourdissements.

Rassurer avant tout

Mais avec Françoise, l’essentiel de mon travail consiste d’abord à tenter de lui expliquer un certain nombre des points mentionnés dans ce texte, la rassurer sur la nature bénigne du problème, la conseiller un peu pour l’aider à faire diminuer son stress et la référer à son médecin, dans l’espoir que ce dernier renforce ces messages si importants — mais toujours assez méconnus. Et surtout, lui rappeler que la pression artérielle varie toujours, et que c’est la moyenne qui compte vraiment.

Enfin, j’essaie de la convaincre de prendre sa pression artérielle beaucoup moins souvent et uniquement lorsqu’elle est calme, pour avoir une idée juste du contrôle de son hypertension. Et de régler ses histoires avec son neveu, la vraie source de toute cette saga !

* * *

À propos d’Alain Vadeboncœur

Le docteur Alain Vadeboncœur est urgentologue et chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal. Professeur agrégé de clinique à l’Université de Montréal, il enseigne l’administration de la santé et participe régulièrement à des recherches sur le système de santé. On peut le suivre sur Facebook et sur Twitter : @Vadeboncoeur_Al.