Partenariat public-privé: mon œil!

Le reportage troublant de l’émission Enquête à propos de l’Institut de l’oeil m’a donné la nausée, pas vous? Si tout cela s’avère exact, cela ne me rend pas très fier de certains représentants de ma profession. La dérive de ce partenariat privé-public (PPP) en santé paraît en effet avoir ouvert la porte à de solides abus.

Mais aujourd’hui, je ne vais pas vous parler du fond des choses, comme je l’ai déjà fait ici, je vais plutôt m’attarder à ces concepts qu’on lit partout, parfois dans la confusion: «privé» et «public». Que comprenez-vous des mots «privé» et «public» dans le contexte de ce PPP? Qu’est-ce qui est «privé» ou «public» dans l’Institut de l’oeil? Le financement? La prestation des soins? Les appareils? La clinique? Les honoraires des médecins? Un peu tout ça?

Je vais essayer de vous aider à y voir un peu plus plus clair. En résumé, ce PPP est une clinique privée, financée à la fois par le public et le privé. Par le public, grâce aux honoraires de la RAMQ versés aux médecins et les sommes versées par l’Hôpital de Saint-Jérôme à la clinique pour chaque chirurgie. Et par le privé, en raison des frais accessoires payés par les patients, des extras demandés pour certaines lentilles et peut-être des assurances privées.

Mais au départ, même ce terme «clinique privée» est parfois mal compris. Surtout qu’il peut désigner tout autant la clinique privée de votre médecin, qui ne vous coûte rien, que la clinique «privée-privée» du docteur Marc Lacroix, où vous devez débourser pour des soins. Et que penser du terme assez juste mais moins courant de clinique «privée-conventionnée» qu’affectionne le ministre Gaétan Barrette. Le mot «conventionné» signifie simplement ici que la clinique est liée à l’État par une entente, notamment tarifaire.

On peut aussi embrouiller davantage les concepts en affirmant que les futures «super-cliniques» du ministre seront publiques – alors qu’elles sont plutôt privées, comme on va le voir.

Financement public ou privé?

Pour mieux comprendre, il faut séparer la question du financement (d’où vient l’argent) de celle de la prestation (où donne-t-on les soins). C’est qu’il y a du financement public et privé et de la prestation publique et privée.

Commençons donc par le financement, le nerf de la guerre. Le concept est plus subtil qu’on peut le penser. La meilleure façon de l’illustrer, c’est de suivre l’argent. Parce que c’est la trajectoire de l’argent, justement, qui détermine la nature du financement. La bonne question serait donc, non pas «d’où vient l’argent», mais plutôt: «par où passe l’argent».

Parce que l’argent, vous savez, qu’on parle de financement «privé» ou «public», il vient toujours de la même place, c’est-à-dire nos poches, autant celles de personnes physiques (vous et moi) que les compagnies. Entre financement public et financement privé, c’est plutôt le chemin emprunté par cet argent qui diffère. Vous me suivez?

Pour mieux suivre, définissons un autre mot, peu utilisé, mais très utile, celui de «mutualisation». De quoi s’agit-il? Selon Antidote, mutualiser, c’est «répartir (une chose désagréable) entre les membres d’une collectivité.» J’aime particulièrement la précision «désagréable»: puisqu’il s’agit de payer, la majorité des gens trouvent effectivement cela un peu «désagréable».

Il s’agit donc de mettre en commun les paiements, ici pour les soins de santé, c’est tout simple. C’est d’ailleurs le fondement de notre système de santé, et même de tout système de santé moderne, puisque sans cette mise en commun, il est impossible de disposer d’un système de santé accessible et cohérent.

Assurances privées ou publiques?

Puisqu’on parle d’argent, prenons au hasard l’exemple des frais accessoires, directement en cause dans le reportage d’Enquête. Il s’agit d’un paiement direct et tiré de la poche du patient, donc «privé». On est même dans la forme la plus pure – et la plus sournoise – du financement privé. Dans ce cas, il n’y a aucune mutualisation.

Au second palier de la mutualisation, on retrouve les assurances privées, qui couvrent par exemple les frais pour une résonance magnétique en clinique privée (non couverte par la RAMQ), les services d’un psychologue travaillant hors-établissement ou encore les médicaments si vous êtes couverts par une telle assurance. Il s’agit là aussi de financement privé, mais comportant un certain degré de mutualisation, puisque les assurés (et parfois les employeurs) mettent alors en commun leurs ressources.

La CSST correspond à un troisième degré de mutualisation. Quand les employeurs et les travailleurs mettent en commun leurs ressources par des cotisations, on peut ainsi offrir aux travailleurs blessés un revenu d’appoint et des soins, souvent offerts en cliniques privées, comme la physiothérapie. Il s’agit alors d’un système d’assurance quasi public, à large échelle, géré par un organisme parapublic.

Au plus haut niveau de la mutualisation, on retrouve enfin le financement public d’un système de santé généralement opéré par l’État, comme chez nous, qui perçoit alors nos taxes et impôts et les redistribue pour assurer une prestation de soins au plus grand nombre.

Dans les différents systèmes de santé à travers le monde, on applique ces modèles de mutualisation en proportions variables, même si le niveau étatique est habituellement prépondérant. Même aux États-Unis, où le privé occupe une large place, on retrouve de vastes portions publiques comme Medicare, Medicaid ou Veterans. De manière surprenante, on y estime la part du financement public à environ 50 %, voire 60 %, du financement global, ce pourcentage tournant plutôt autour de 70 % chez nous. Ce qui est est bien moins que les 80 % à 85 % dans les pays européens.

En général, plus le financement est public, plus les soins sont prodigués en fonction des besoins et non des moyens, ce qui mène à un système globalement plus équitable.

La mutualisation

Au fait, pourquoi vouloir mutualiser le financement? C’est une question de partage des risques, comme le dit le mot. La maladie étant bien mal répartie dans la population, les plus malades d’entre nous se retrouvent avec des soins qu’il est habituellement impossible de se payer soi-même. Il s’agit de soins complexes, de chirurgies ou de séjours prolongés à l’hôpital, où des centaines de milliers de dollars sont en jeu.

La mutualisation, comme son nom l’indique, permet de payer pour les épisodes de soins coûteux des grands malades, en mettant en commun les ressources du plus grand nombre possible de personnes. Les sommes requises proviennent d’ailleurs surtout des personnes en meilleure santé, souvent plus jeunes et aptes à travailler, et sont dirigées vers les grands malades, souvent des personnes âgées, par l’entremise de la redistribution.

Cette redistribution est majeure. Ainsi, on estime que plus de la moitié de nos ressources en santé permettent de soigner le 5 % des gens les plus malades, alors qu’inversement, moins de 5 % des ressources servent à soigner la moitié de la population, soit les moins malades. Autrement dit, les dépenses de santé sont utilisées de manière très asymétrique d’une personne à l’autre!

Prestation privée ou publique?

Votre argent, perçu par les taxes et les impôts, mais aussi au moyen des frais accessoires, des primes d’assurance ou d’autres cotisations, sert donc à soigner les gens, surtout les plus malades, et c’est ce qu’on appelle la prestation des soins.

Quand on applique à cette prestation les qualificatifs «privé» et «public», le sens est différent de ceux donnés au financement. Il s’agit plutôt, dans ce cas, de savoir, pour simplifier, à qui appartient l’établissement où ces soins sont prodigués. Un hôpital appartient à l’État: c’est de la prestation publique; une clinique appartient généralement à un individu, un médecin par exemple: c’est de la prestation privée.

Les hôpitaux, les CLSC ou les CHLSD, établissements publics, offrent donc une prestation publique de soins, qui peut aussi inclure les soins donnés à domicile par des infirmières provenant d’un CLSC, par exemple. La vaste majorité des frais y sont couverts par l’État. Par contre, les cliniques médicales, les centres d’accueil privés, l’Institut de l’oeil, offrent des soins dans un cadre de prestation privée.

Le financement public

Mais ça se complique un peu, parce qu’il y a plusieurs combinaisons possibles de ces termes, «privées» et «publiques» lorsque appliqués au financement ou à la prestation.

Dans le cas le plus simple, le financement public, provenant du gouvernement ou des systèmes d’assurances parapublics comme la CSST, sert à budgéter un hôpital, payer son personnel ou ses médicaments, acheter des équipements ou payer les médecins qui y travaillent par exemple. On parle alors de financement public et de prestation publique.

Mais ce même financement public sert aussi, par ailleurs, à payer votre médecin dans sa propre clinique privée, ou l’infirmière de GMF (privé) qui suit chaque mois votre diabète, ou encore vos médicaments achetés en pharmacie (privée). On parle alors du financement public d’une prestation privée de soins. Ça reste équitable et la vaste majorité des systèmes de santé dans le monde fonctionnent ainsi en première ligne.

Par contre, alors que les soins dentaires des adultes ou les services de psychologie ou de physiothérapie ne sont pas couverts par l’assurance publique lorsqu’ils sont donnés en dehors d’un établissement public, ils sont couverts lorsque ces mêmes services sont offerts à l’hôpital! Ce qui rend les choses un peu complexes, non?

De manière générale, retenez que la presque totalité des soins et services en établissements de même que tous les soins requis prodigués par les médecins sont couverts par le ministère de la Santé ou l’assurance publique qu’est la RAMQ.

Ce même financement public peut également payer pour des soins plus complexes, comme ceux offerts dans certains milieux extra-hospitaliers comme l’Institut de l’oeil, en raison d’ententes de services négociées entre un hôpital et ces cliniques privées. Il s’agit dans ce cas, du financement public d’une prestation privée de soins.

Le financement privé

Le financement privé s’applique plus souvent en dehors des établissements publics. Par exemple, sous forme de frais directs comme les frais accessoires dans les cliniques médicales (abolis depuis la fin janvier), ou encore, par l’entremise des assurances privées, pour payer un SCAN (un service curieusement non couvert hors établissement) ou encore pour les médicaments à la pharmacie.

Mais pour compliquer encore une fois les choses, on retrouve un peu de financement privé dans les établissements, quand par exemple vous choisissez une lentille souple pour votre chirurgie de la cataracte plutôt que la lentille «standard», qui est défrayée par le régime public.

Et il ne faut pas oublier le cas des fondations hospitalières, qui occupent un rôle de plus en plus important dans le financement des hôpitaux, notamment pour l’achat de certains équipements onéreux. Il s’agit bien de financement privé, permettant cette fois d’assurer une prestation publique de soins. Mais en fait, ces dons aux fondations sont à la fois publics et privés, parce qu’elles permettent une économie d’impôt et sont donc indirectement financés par l’État. Ouf, ça finit par être compliqué!

Conclusion

Mais vous aurez au moins compris que pour bien parler du «privé» et du «public» en santé, il faut d’abord préciser si on parle du financement ou de la prestation de soins. Parce que si cela n’est pas précisé, on peut vraiment faire dire n’importe quoi aux mots. Alors si vous tombez sur un éditorial ou même un blogue de médecin-militant et lisez une question «Pour ou contre le privé?», demandez-vous d’abord à quoi on fait précisément référence. Si ce n’est pas clair, passez à autre chose au lieu de perdre votre temps.

Et pour revenir à l’Institut de l’oeil, vous pourrez lire ici la réponse de la clinique au reportage d’Enquête pour vous faire une idée par vous-mêmes. Je me permets de penser qu’il s’agit probablement d’une dérive de prestation privée en PPP, dont le financement à la fois privé (frais accessoires) et public (entente de service avec l’Hôpital Saint-Jérôme et honoraires de la RAMQ) s’est avéré à tout le moins plutôt lucratif pour les médecins ayant assuré cette prestation privée de soins. Pour cette fois, j’espère que c’est assez clair!

Alain Vadeboncœur est urgentologue et chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal.

