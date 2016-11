Revenez sur Terre avec votre superlune !

C’était magnifique, l’autre soir, non ? Mon fil Facebook regorgeait d’images superbes, où le disque lunaire s’élevait dans toute sa majesté. Cette lune immense, brillante, par moments doucement voilée par les nuages, remplissait le ciel d’une inhabituelle lumière blanche et un peu crue. Alors Wow.

C’était la plus grosse superlune depuis 1948, ce n’est pas rien. Et comme la prochaine ne surviendra qu’en 2034, ça valait la peine d’aller faire un tour dehors. Ce que j’ai fait, bien entendu. J’ai été charmé par la belle lumière ambiante et l’ombre projetée. Rien de comparable à n’importe quelle pleine lune au chalet, puisqu’en ville, la douce lumière nocturne est voilée par la pollution visuelle. Mais tout de même, j’ai pu observer un ti-peu d’ombre au sol.

J’en ai tiré un cliché mémorable, et tout à fait émouvant, qui a d’ailleurs connu un raisonnable succès sur les réseaux sociaux. Même s’il ne pouvait avoir la prétention de concurrencer ces images surnaturelles où la Lune, sur la ligne d’horizon, enveloppe toute une église, un monument ou un village entier. Je me demande bien pourquoi la Lune n’était pas aussi majestueuse à Longueuil, d’ailleurs.

Il est vrai que je n’ai pas sur mon cellulaire ces énormes téléobjectifs permettant de tirer ces images, qui pourraient d’ailleurs provenir de n’importe quelle pleine lune, puisqu’il suffit de pousser un peu sur le zoom.

Un peu de calme SVP

Mais maintenant, est-ce qu’on peut en revenir, de la superlune ? Parce que du point de vue de nos perceptions réelles, il ne s’est presque rien passé. Alors quoi ?

C’est que nous sommes fort susceptibles à la suggestion. À voir des lunes immenses partout, j’ai comme idée que plusieurs de nos contemporains ont fini par avoir l’impression que la Lune réelle, au-dessus d’eux, avait doublé ou même triplé de taille. Il n’en est rien, bien entendu, au risque d’en décevoir quelques-uns. La variation était à peine perceptible, en réalité.

Le cerveau est ainsi conçu que si quelqu’un réussit à vous convaincre de quelque chose d’étonnant – que la Lune est immense, pour prendre un exemple au hasard –, c’est ce que vous allez voir, comme si c’était devenu une évidence. C’est comme ça qu’on bâtit des huttes, qu’on construit des villages et qu’on forge des civilisations, rien de moins.

Pourquoi une superlune ?

La Lune se promenait ce soir-là un peu plus près de notre bonne vieille Terre que d’habitude. Mais la différence entre une Lune banale et cette superlune est tout de même assez subtile. Trop pour notre oeil, d’ailleurs, surtout quand il est fixé sur une Lune en plein ciel, sans aucun repère pour la comparer, sinon une mémoire certainement limitée de la taille réelle d’une Lune dans le ciel.

C’est la distance entre la Terre et la Lune qui détermine la taille apparente de notre satellite. La Lune se trouvant au plus loin à 406 740 km de distance et au plus près (comme dimanche et lundi) à 356 410 km, donc une moyenne 381 575 km, sa taille apparente variera de plus ou moins 6,6 % autour de la valeur moyenne observée. Ce qui est fort peu, on s’entend.

À titre de comparaison, le diamètre d’une balle de de golf étant de 42,7 mm, celui d’une balle de tennis, de 65 mm et celui d’une balle de baseball, de 73 mm, la balle de golf est 34 % plus petite que la balle de tennis et alors que la balle de baseball est 12 % plus grande que celle frappée vigoureusement par Federer.

Autrement dit, la différence de taille entre une balle de golf et de tennis est cinq fois plus facile à percevoir que celle entre une lune ordinaire et la superhypermégalune.

Si on pouvait avoir un point de comparaison, la différence pourrait être plus aisément perçue. Surtout si on pouvait mesurer directement, dans le ciel, les plus petites lunes et les plus grosses. Comme dans ce montage, où j’ai placé un cercle de la taille de la plus petite lune et un de la plus grosse.

Mais je parie ce que vous voulez qu’isolément dans le ciel ou même bas sur l’horizon (lorsque le cerveau a tendance à jouer des tours et à magnifier les tailles perçues), nous serions incapables de constater avec certitude la différence entre ces tailles de lune.

Les limites de la perception

Tout cela relève de la sensibilité de l’oeil, ce formidable organe qui demeure toutefois imparfait. Notamment dans sa capacité d’observer de subtiles différences.

On peut mesure l’acuité visuelle en « arc de cercle », l’angle projeté par la hauteur d’un objet par un objet sur un cercle. Une acuité « normale » est considérée égale à 1 minute d’arc de cercle, ce qui est tout de même pas mal, puisqu’il y a tout de même 21 600 « minutes » dans un cercle. Autrement dit, si vous faites un tour sur vous-même, votre œil va parcourir 360 degrés ou encore 21 600 minutes-degrés (360 x 60).

Or, la différence de diamètre entre une lune « moyenne » et une grosse Lune est d’environ 2,4 minutes, soit une taille à peine 2,4 fois plus grande que la capacité normale de discrimination. On peut donc le distinguer, mais de là à s’en émouvoir, il y a une marge. Parce qu’une lune, c’est tout de même assez petit : on peut en aligner près de 350 dans un « demi-ciel », soit d’un horizon à l’autre.

Autrement dit, avec votre vision normale, il vous est théoriquement possible de distinguer une superlune d’une lune moyenne – mais à peine, et il faudrait certainement voir les deux côte à côte pour arriver à constater une différence. Ce qui est rarement le cas, sauf dans Philémon, on en convient. Ah non, pour lui, c’était deux Soleils.

Un peu plus lumineuse

Reste la question de la luminosité, parce qu’une superlune, c’est non seulement plus gros (à peine), mais aussi plus brillant, puisque non seulement la Lune est plus près de la Terre, mais le couple Terre-Lune est plus près du Soleil. De sorte que les rayons de la Lune dardent plus dru que d’habitude, si on peut s’exprimer ainsi. De combien ? D’environ 30 %, d’après la NASA. Ce qui est tout de même pas si mal.

Or, l’oeil n’est pas si habile à distinguer des variations d’intensité de lumière. Le seuil de perception tournerait autour d’une variation de 20 % de la luminosité. C’est donc dire, au risque de vous décevoir encore une fois, que 30 % de surbrillance par rapport à une lune « normale », c’est perceptible, certes, mais à peine.

Alors ce « concept » de superlune, qui paraît concrètement un peu tiré par les cheveux – je ne parle pas pour moi –, il vient d’où ? De la science ? De l’astronomie ? De la NASA ?

Pas du tout : de l’astrologie ! C’est l’astrologue américain Richard Nolle qui a proposé le mot il y a près de 40 ans, attribuant par ailleurs à l’astre magnifié des pouvoirs occultes, bien entendu.

Tout ça pour dire que le phénomène astronomiquement bien réel de la superlune est humainement quelque peu imaginaire, mais qu’on finit par y croire en raison de l’influence ambiante, des magnifiques photos circulant sur les réseaux sociaux ou encore de notre propre propension à l’émerveillement, ce qui reste tout de même une qualité utile après l’élection de Trump.

C’est exactement le même phénomène qui se produit quand notre cerveau trouve meilleur le vin payé plus cher, qu’on se convainc qu’on peut obtenir des guérisons avec l’homéopathie ou qu’on achète un billet de loto quand on vient de croiser par pur hasard un vieil ami oublié. De quoi mettre de la poésie dans la vie, mais pas vraiment de la science.

Allez, on en reparlera le 25 novembre 2034, quand la prochaine superlune arrivera. En attendant, faites un vœu.