Science friction: Oui à la fracturation hydraulique?

Après des mois, voire des années, de consultations et de tergiversations, le gouvernement du Québec s’apprête à adopter un projet de loi hautement controversé sur sa politique énergétique.

Le projet de loi 106 encadre à la fois les modalités de la transition énergétique, qui doit mener à l’atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2030, et l’exploitation des hydrocarbures en sol québécois. Le Parti québécois et de nombreux groupes, dont le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec, souhaitaient que ces deux éléments ne soient pas regroupés et accusent le gouvernement libéral de prendre en otage la transition énergétique pour faire adopter le chapitre controversé sur les hydrocarbures.

Parmi les éléments qui font débat, la question de la fracturation hydraulique est la plus controversée et la plus cruciale: si cette technique d’exploitation des gisements «non conventionnels» de pétrole et de gaz était interdite, la quasi-totalité des projets tomberaient à l’eau. Or, même si le premier ministre Philippe Couillard affirmait encore récemment qu’il n’y aurait pas de fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent, le projet de loi 106 reste muet à ce sujet.

Depuis le boum du gaz de schiste aux États-Unis en 2010, les études se sont multipliées sur cette technique que les sociétés pétrolières et gazières ont commencé à exploiter bien avant qu’on en connaisse toutes les répercussions sur l’environnement

Verdict aujourd’hui: à ne pas utiliser à la légère. Les risques semblent moins graves que ce qu’imaginent bien des opposants, mais ils sont bien réels, et seuls des règlements stricts et appliqués sérieusement pourraient rendre cette technique acceptable dans certains cas.

En juin 2015, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a publié un rapport complet sur les effets de la fracturation hydraulique sur les ressources en eau potable. En moyenne, chaque puits foré requiert près de six millions de litres d’eau au cours de sa durée de vie. La fracturation peut, dans certaines régions, engendrer des pénuries ou limiter les quantités d’eau disponibles pour d’autres usages, notamment l’agriculture.

Comme on le soupçonnait, elle peut aussi avoir un impact sur la qualité de l’eau potable. Même si l’eau constitue 90 % des liquides injectés dans les puits, l’EPA a recensé plus de 1 000 additifs utilisés par les compagnies. Certains d’entre eux peuvent contaminer les eaux environnantes en se propageant dans les failles rocheuses ou lorsque des fuites se produisent dans le puits. La gestion des eaux usées pose aussi problème, car celles-ci sont trop salines pour être traitées dans des stations d’épuration classiques ou pour être simplement rejetées dans l’environnement.

Selon l’EPA, le développement fulgurant de la fracturation hydraulique aux États-Unis n’a cependant pas eu de répercussions majeures sur les ressources en eau. Mais localement, des accidents, et même les opérations de routine, ont eu des effets bien réels.

À la suite de cet avis, de nombreuses juridictions ont décidé de resserrer nettement les règlements sur la fracturation. En octobre, par exemple, la Pennsylvanie a obligé les compagnies à rapporter toute fuite d’eau et à réparer tout dommage. Et plus tôt, en février, une compagnie a été pour la première fois condamnée à verser une compensation de plusieurs millions de dollars pour la contamination d’un puits d’eau dans la petite ville de Dimock.

La question des séismes induits par la fracturation hydraulique a également été largement étudiée. Là aussi, même si les effets de la fracturation ne sont pas majeurs, ils sont bien réels. La fracturation provoque des tremblements de terre de très faible amplitude, inférieure à 2, et les chercheurs estiment que le risque qu’elle induise des séismes plus sévères est minime. De tels microséismes sont d’ailleurs très fréquents, avec ou sans fracturation: dans la dernière semaine, il y en a eu une vingtaine dans le sud du Québec!

Dans le centre des États-Unis, les chercheurs ont en revanche observé une nette augmentation du nombre de séismes de magnitude supérieure à 3 provoqués par l’injection, à une profondeur de trois et à cinq kilomètres, d’énormes quantités d’eau dans des puits de pétrole et de gaz.

Le risque représenté par tous ces petits séismes semble mince dans l’état actuel des connaissances. Et il pourrait être encore minimisé si la réglementation tient compte des derniers résultats scientifiques. En Alberta, par exemple, la loi prévoit que la fracturation doit être stoppée sitôt qu’un séisme de magnitude supérieure à 4 est observé dans les environs. Mais deux chercheurs de l’Université de Calgary viennent de publier, dans le magazine Science, une étude qui laisse entendre qu’on pourrait prochainement prévoir les zones où la fracturation risque d’engendrer des tremblements de terre — et donc, éventuellement, l’y interdire si le risque est jugé trop élevé.

Reste la question des émissions fugitives de méthane. La fracturation, tout comme les autres techniques d’exploitation du pétrole et du gaz, a été mise au point à une époque où l’on se souciait bien peu des rejets dans l’atmosphère de ce puissant gaz à effet de serre. Lorsque le boum de la fracturation a attiré l’attention sur ce problème, on a découvert que l’industrie rejetait des quantités de méthane très largement supérieures aux estimations.

Selon une nouvelle analyse publiée début octobre par des chercheurs du gouvernement américain, l’exploitation des carburants fossiles représente à elle seule de 20 % à 25 % des émissions globales de méthane de la planète. La bonne nouvelle, en revanche, c’est que le bilan de l’industrie va en s’améliorant: la proportion de gaz perdue lors des opérations a nettement diminué, même si les quantités totales émises augmentent encore à cause de la très forte hausse de la production.

Le problème ne viendrait pas de la technique de la fracturation hydraulique, mais de la rigueur des compagnies, explique un porte-parole de l’Environmental Defense Fund de New York dans un article du magazine Scientific American. Certaines entreprises affichent des taux de fuites très largement inférieures à d’autres, ce qui, selon l’ONG, confirme que les techniques actuelles permettent bien de limiter les impacts de la fracturation… si on s’en donne la peine.

Début 2016, l’EPA a adopté une nouvelle réglementation beaucoup plus sévère sur la surveillance et le colmatage des fuites, tout comme l’ont fait plusieurs États américains dans les dernières années. Les progrès seront-ils au rendez-vous? Rien n’est moins sûr, car ce serrage de vis a donné lieu à des poursuites judiciaires entre les compagnies, l’EPA, des États et des villes en faveur et en défaveur des nouvelles règles.

Même si elle est devenue beaucoup plus sécuritaire, la fracturation hydraulique aurait-elle sa place au Québec? Le rapport d’enquête sur les enjeux associés à l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica des basses-terres du Saint-Laurent publié par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en 2014 répond clairement à cette question: le sud du Québec est beaucoup trop peuplé, trop important pour l’agriculture et trop fragile sur le plan de ses ressources en eau pour que l’industrie puisse s’y implanter massivement.

Le projet de loi sur les hydrocarbures laisse pourtant la porte ouverte à cette exploitation. La loi sera-t-elle adoptée malgré l’opposition de l’Union des producteurs agricoles, de l’Union des municipalités du Québec, du Regroupement des organismes de bassins versants, des syndicats FTQ et CSN et d’innombrables groupes de citoyens?