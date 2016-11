Une pleine lune près de la terre

Lundi matin, à 6 h 21 précises, les lève-tôt pourront assister à un spectacle céleste rare : une super «super lune». Bien que ce sera peut-être difficile à percevoir, la lune sera 30% plus lumineuse et 14% plus grosse qu’à l’habitude.

Ce phénomène astronomique survient lorsque la pleine ou la nouvelle lune coïncide avec le moment où son orbite la place le plus près de la terre. Cela se produit de quatre à six fois par année. Cependant, la super lune de lundi est exceptionnelle puisque notre satellite naturel passe rarement aussi près de notre planète, soit à une distance de 356 508 km. Il faudra attendre jusqu’en 2034 pour revoir une super lune de cette ampleur.