Vers une nouvelle crise des urgences – malgré les $ 100 millions du ministre Barrette (1/3)

L’engorgement chronique (on pourrait dire « classique ») des urgences québécoises, surtout dans la grande région de Montréal, ne date pas d’hier. Ni les plans pour en sortir, d’ailleurs. En 1986, la ministre de la Santé Thérèse Lavoie-Roux annonçait déjà un investissement de 476 millions sur cinq ans pour désengorger les urgences, à la suite de la publication d’une première étude complète sur la question.

Les constats d’aujourd’hui sont d’ailleurs un peu similaires : trop de patients, surtout des personnes âgées, séjournent longtemps sur les civières des urgences, le coeur du problème étant un accès difficile aux lits d’hospitalisation, trop souvent occupés par des patients ayant terminé leur épisode de soins « aigus », mais qu’on ne peut diriger vers d’autres ressources… faute d’en avoir.

Si les 100 millions annoncés par le ministre Gaétan Barrette constituent une bonne nouvelle, puisqu’ils ciblent la question des ressources en lits de CHSLD, en ressources intermédiaires et en soins à domicile, il n’est toutefois pas clair qu’il s’agit bien d’argent frais, comme je le soulignais récemment.

Certains affirment qu’on remet simplement de l’argent auparavant coupé dans les CHSLD, même si le ministre affirme qu’on n’a jamais diminué les services. Avoir un portrait au net de la situation sur quelques années, afin de mieux comprendre d’où on part et où l’on s’en va, notamment en termes de lits, serait fort utile – mais en politique, le message ponctuel prime souvent sur une présentation plus approfondie.

Cela permettra peut-être, durant un certain temps, de libérer des lits d’hospitalisation pour des patients à l’urgence et c’est tant mieux. C’est d’ailleurs généralement ce qui se passe à chaque année, à la pointe de l’hiver, durant la « saison de la grippe », où des fonds sont souvent débloqués, justement pour « vider les urgences ». Alors tant mieux si on anticipe la grippe cette année, mais reste à voir quels seront les effets à long terme.

Mais au-delà de l’annonce des 100 millions de dollars du ministre, une nouvelle crise des urgences pourrait toutefois se préparer : celle des effectifs médicaux, voire de la pratique de la médecine d’urgence elle-même.

Pour la première fois en trois décennies, on risque en effet d’assister à un réel déclin de l’expertise et de la médecine d’urgence, notamment parce que les médecins qui souhaitent s’y consacrer trouvent difficilement des lieux pour la pratiquer, en raison des changements apportés dans les règles de recrutement. Je vous en reparle dans mes deux prochains billets sur la question.