10 résolutions super faciles à tenir pour les parents

Chaque début d’année, c’est la même chose : on se promet de perdre quelques kilos, de mieux surveiller ses dépenses et de devenir, d’une façon ou d’une autre, une meilleure personne.

Et il en va de même pour nos tâches et nos responsabilités en tant que parent. On veut changer, s’améliorer. On se promet d’être plus patient avec les enfants, d’être mieux organisé, de passer moins de temps devant la télé à regarder les aventures de Dora et Babouche…

Or, ces résolutions ont à peu près la même durée de vie que les bananes dans les étalages des supermarchés : une semaine, 10 jours au maximum. J’aime entendre des parents promettre de passer plus de temps à l’extérieur, de manger plus d’aliments santé. Quelques semaines plus tard, ces mêmes parents se retrouvent souvent au centre commercial avec leur famille, les deux mains dans les frites et les hamburgers.

Selon moi, la seule façon de tenir ses résolutions, est de ne pas mettre la barre trop haut. De réduire — de beaucoup ! — ses attentes face à soi-même.

Voici 10 résolutions classiques, accompagnées de leur version plus facile à tenir… 1. Être plus patient et plus compréhensif quand mon enfant pique une crise. La résolution plus facile à tenir: Acheter une bonne paire d’écouteurs, à l’épreuve des bruits ambiants. 2. Préparer les lunchs des enfants la veille. La résolution plus facile à tenir: Leur faire livrer de la pizza chaque midi, directement à l’école. 3. Réduire ses dépenses, et mieux utiliser chaque dollar. La résolution plus facile à tenir: Vendre les jouets des enfants sur internet pendant qu’ils dorment. 4. Réduire le temps que les enfants passent devant la télé. La résolution plus facile à tenir: Utiliser la télé comme gardienne seulement les soirs et les fins de semaine. 5. Améliorer son alimentation, en cuisinant davantage de repas nourrissants, comme du macaroni au fromage maison, fait avec du Gruyère et de l’Emmenthal. La résolution plus facile à tenir: Continuer à servir aux enfants du macaroni au fromage du commerce, mais arrêter de manger les restants collés au fond du chaudron. 6. Avoir plus de soirées romantiques en couple La résolution plus facile à tenir: Au moins une fois pendant l’année, tenter d’avoir une conversation de 15 minutes sans être interrompus. 7. Passer la soie dentaire aux enfants chaque soir avant de les mettre au lit. La résolution plus facile à tenir: Apprendre à faire de l’unicyle. 8. Convaincre les enfants de dormir dans leur lit plutôt que dans le vôtre. La résolution plus facile à tenir: S’assurer que le lit dans la chambre des invités est toujours fait, de façon à ce qu’au moins un des deux parents puisse avoir une bonne nuit de sommeil. 9. Garder la maison propre et bien rangée. La résolution plus facile à tenir: Interdire toute nouvelle peluche dans la maison. 10. Trouver du temps pour poursuivre vos propres objectifs et satisfaire vos propres ambitions. La résolution plus facile à tenir: Se faire vasectomiser.

En adoptant cette nouvelle approche, vous serez étonné de votre capacité à respecter vos résolutions et n’en serez que plus heureux. Plus sérieusement, la meilleure résolution que vous pouvez prendre, c’est d’accepter le chaos. Avoir des enfants, ce n’est jamais de tout repos et personne ne vous oblige à être des parents parfaits !

(Cet article est adapté de Today’s Parent)