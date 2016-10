À Lévis, le crime ne paie pas

Lévis est l’une des villes les plus sûres au Canada, révèle le plus récent palmarès annuel sur la criminalité du magazine Maclean’s. Cette banlieue de Québec figure au 97e rang de ce palmarès, qui classe les 100 grandes agglomérations canadiennes de la plus dangereuse à la plus sûre. C’est Grande-Prairie, en Alberta, qui occupe la première — et peu enviable — position.

D’autres villes québécoises, dont Rimouski, Châteauguay et Mirabel, font bonne figure dans ce classement, élaboré en fonction de l’indice de gravité de la criminalité de chaque région. Cet indicateur mesure les crimes signalés à la police en fonction de leur volume et de leur degré de gravité.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, attribue les bons résultats de sa ville à plusieurs facteurs, dont un taux de chômage inférieur à 4 %, une forte croissance économique et un service de police efficace. Mais le facteur dominant reste, selon lui, la solidarité de sa collectivité, qui compterait 12 000 bénévoles parmi ses 144 000 habitants.

Rémi Boivin, professeur de criminologie à l’Université de Montréal, avance une autre explication. « Lévis est une des plus grandes villes-dortoirs du Québec, dit-il. Sa population part chaque jour travailler ailleurs, ce qui diminue le nombre de crimes potentiels. »

Le Québec tout entier s’en tire bien. La criminalité y est en baisse, à l’inverse de ce qui se produit dans le reste du Canada. Mais il est trop tôt, selon Rémi Boivin, pour en conclure quoi que ce soit, puisque c’est la première fois en au moins 20 ans que le Québec se distingue du Canada sur le plan de la criminalité.