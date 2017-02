Aide médicale à mourir: le Québec de nouveau au front

Il était inévitable que le débat sur l’aide médicale à mourir reprenne là où les députés à Québec s’étaient arrêtés il y a bientôt trois ans. En mai dernier, les élus fédéraux et les sénateurs qui étudiaient des modifications au Code criminel afin de permettre l’aide médicale à mourir avaient donné un aperçu du dilemme moral et juridique qui allait ressurgir tôt ou tard.

L’histoire de Michel Cadotte, un montréalais de 55 ans qui a tué sa femme atteinte d’Alzheimer, possiblement par compassion, a relancé le débat sur les limites de la Loi concernant les soins de fin de vie, qui encadre l’aide médicale à mourir au Québec. Les députés de l’Assemblée nationale se dirigent tranquillement vers une commission parlementaire pour revoir certains paramètres de cette loi.

Le témoignage poignant du député caquiste François Bonnardel sur sa mère souffrant d’Alzheimer démontre que les élus sont touchés directement par le débat qui s’enclenche. Ce cas et celui de la femme de Michel Cadotte ne font que rendre plus concret une situation que vivent déjà des dizaines de milliers de Québécois.

Dans la province, il y aurait près de 125 000 personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie cognitive apparentée, selon La Société Alzheimer de Québec. Au Canada, près de 740 000 personnes seraient touchées. Et 72 % sont des femmes. Évidemment, ils ne sont pas tous dans une phase avancée de la maladie, et la recherche se poursuit pour freiner les effets.

Ces dizaines de milliers d’âmes se posent des questions sur leur avenir, qu’ils entrevoient avec angoisse. Lorsque le cerveau sera trop détraqué pour reconnaître leurs enfants, trop magané pour manger seul et profiter du temps qui passe, quelle sera leur qualité de vie? Et quel sera le fardeau pour les êtres qu’ils aiment? Ils se demandent s’ils peuvent tracer eux-mêmes la ligne pour le moment où ils devront malheureusement la franchir.

Si le débat politique ne prend pas les devants, un jour ou l’autre, quelqu’un va se décider à amener sa souffrance ou celle d’un proche devant les tribunaux pour tenter d’abattre les restrictions de la loi actuelle.

Les parlementaires ont donc raison de s’y attarder maintenant, alors que la réflexion peut encore se dérouler sereinement, plutôt que d’attendre d’être pressé par un jugement.

Le débat qui s’amorcera au Québec pourrait de nouveau ouvrir la voie au reste du pays. Le Québec sera encore une fois au front. Et c’est bien ainsi. Sur ce sujet délicat, les élus de l’Assemblée nationale ont démontré leur capacité à s’ériger en modèle pour les politiciens du reste du pays, souvent frileux ou mal à l’aise avec ce débat émotif, et qui préfèrent être à la remorque de la justice.

Deux enjeux devraient être étudiés: le consentement préalable pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles majeurs de démence, ainsi que la notion de «fin de vie» pour avoir droit à l’aide médicale à mourir.

Deux éléments qui n’ont rien de simple. Cela touche aux valeurs profondes des individus. Ces questions avaient profondément divisé les députés et les sénateurs le printemps dernier, à Ottawa, où ils étaient sous pression en raison du jugement Carter de la Cour suprême. Faute de consensus — et en raison d’une volonté du gouvernement Trudeau d’avancer prudemment — les parlementaires ont laissé les deux enjeux en suspens. Québec en avait fait autant en adoptant sa loi, en 2014.

Le consentement préalable

À l’heure actuelle, une personne qui demande l’aide médicale à mourir doit être apte et consentante, et suivre plusieurs étapes où elle reconfirme son choix. Un chemin impossible à suivre pour quelqu’un qui souffre d’Alzheimer ou de démence avancée. Doit-on permettre un consentement préalable dans lequel la personne qui se sait atteinte d’une maladie cognitive irréversible consigne son souhait d’en finir à un certain moment?

Sur ce volet, les élus ne commencent pas leur réflexion avec une page blanche. La commission parlementaire «Mourir dans la dignité» avait recommandé cette possibilité en 2012, mais la disposition n’a pas été incluse dans la loi. En 2013, un groupe de travail dirigé par le Collège des médecins allait dans le même sens, et suggérait des balises. «Tant et aussi longtemps qu’une personne est apte à consentir aux soins, elle doit pouvoir rédiger des directives anticipées, dont une demande d’aide médicale à mourir», peut-on lire dans le rapport.

Le Collège des médecins précisait que toutes les autres conditions imposées par la loi devaient être réunies avant de procéder. La personne doit être atteinte d’une «maladie grave et incurable», caractérisée par «un déclin avancé et irréversible de ses capacités», éprouvant des «souffrances constantes et intolérables». Cette personne doit aussi être «en fin de vie».

Ce sera aux élus, avec l’aide d’experts médicaux et juridiques, de s’assurer que rien ne dépasse, afin d’éviter les dérives. Il est d’ailleurs certainement possible d’apprendre des expériences de la Belgique et des Pays-Bas, les deux seuls pays qui permettent le consentement préalable pour l’aide médicale à mourir.

La notion de fin de vie

Tant qu’à ouvrir la réflexion, autant aller au-devant des coups et revoir la fameuse notion de «fin de vie», même si les élus qui poussent pour une nouvelle analyse de la loi n’ont pas abordé publiquement ce volet. Cette notion pose déjà problème.

Si la maladie est grave, incurable, irréversible et impose des souffrances constantes impossibles à apaiser, pourquoi faut-il attendre que la personne soit en fin de vie, à quelques jours de la mort, si elle demande de manière éclairée de tout arrêter plus tôt?

Le jugement Carter de la Cour suprême, qui invalidait l’article 241 du Code criminel qui interdit l’aide au suicide, n’imposait d’ailleurs aucune limite de temps et ne faisait pas mention d’une quelconque «fin de vie». Il ne parlait que de «problèmes de santé graves et irrémédiables» causant «des souffrances persistantes» et «intolérables». Des mots très semblables à la loi québécoise, qui semble avoir servi d’exemple aux magistrats du plus haut tribunal… sauf en ce qui a trait à la notion de fin de vie, absente du jugement.

Le gouvernement Trudeau a tenté, avec son projet de loi fédéral C-14 qui modifiait le Code criminel pour tenter de se conformer au jugement, de trouver un compromis entre les restrictions de la loi québécoise et la grande ouverture des juges sur le moment où le patient pourrait se prévaloir de l’aide à mourir. Ottawa a donc introduit la notion de «mort naturelle raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de la situation médicale».

De fait, le jugement de la Cour suprême et la définition de la loi fédérale sont maintenant plus permissifs que la loi québécoise. Les termes «fin de vie» sont plus limitatifs que «mort naturelle raisonnablement prévisible», qui ajoutent volontairement un flou sur la durée de la maladie avant le décès du patient. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait d’ailleurs déploré ce flou à l’époque, sachant qu’il entrerait probablement en contradiction avec la loi québécoise.

Il est donc prévisible que tôt ou tard, la loi fédérale ou le jugement de la Cour suprême soient utilisés par un malade pour contester la loi québécoise. Autant y réfléchir et l’ajuster.

Québec épargnera du temps et des procédures judiciaires, et tout le monde gagnera en humanité.

