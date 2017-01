Au paradis de la neige vierge

Glisser sur la pente comme on voguerait sur un coussin d’air. Pendant quelques secondes d’ivresse, se soustraire à la gravité, voler presque, ne plus penser à rien sauf au prochain zigzag. Nos traces sont les seuls sillons sur la surface immaculée, si lisse et étincelante sous le soleil de mars qu’on dirait un tapis de sucre. Des champs de neige comme ça, on s’attend à en trouver en Colombie-Britannique ou au Colorado. Mais en Gaspésie?

C’est hallucinant. Mon père, Denis, et moi avons skié toute notre vie, dans les Laurentides comme dans les Rocheuses. Nous n’avions pas idée qu’une contrée alpine aussi grisante — un pays de pics enneigés, de parois abruptes et de couloirs extrêmes, d’immensités blanches et de sous-bois féeriques — se nichait à une journée de route, dans le massif des Chic-Chocs. Il y tombe en moyenne sept mètres d’or blanc annuellement — trois de plus qu’au mont Tremblant. On peut sortir tous les jours pendant une semaine sans passer deux fois au même endroit, selon Ski Chic-Chocs, le pourvoyeur qui guide les skieurs dans le secteur des mines Madeleine, un gisement de cuivre abandonné, près du mont Albert.

Avec trois morceaux de ficelle et beaucoup, beaucoup de passion, une poignée de petits entrepreneurs tiennent à bout de bras le rêve de faire des Chic-Chocs une Mecque de la glisse hors piste incontournable en Amérique. Loin des files d’attente aux télésièges et des pistes aussi engorgées que des boulevards, l’expérience se vit sur des versants sauvages, en petits groupes escortés par un guide: le luxe! Les remontées s’effectuent en motoneige, en véhicule à chenilles («catski»), en hélicoptère ou, pour les plus courageux, à pied, grâce aux «peaux de phoque», ces peluches synthétiques qu’on colle sous les semelles des skis pour monter et qu’on retire pour descendre.

«Il y a un potentiel extraordinaire», me dit le pionnier François Roy. Ce géologue d’exploration minière a quitté l’Abitibi en 2001 pour créer Vertigo Aventures, fournisseur de sensations fortes dans la réserve faunique de Matane. «Quand j’ai vu ces montagnes-là, je me suis rappelé un voyage que j’avais fait dans les Alpes à 18 ans. Wow! On a ça!» Avec trois autres promoteurs de ski, il a formé la Coopérative Accès Chic-Chocs, qui se démène pour aménager de nouveaux domaines skiables dans la région.

Or, les mordus de descente ne sont pas les seuls à convoiter ce coin de paradis, où 25 sommets grattent le ciel à plus de 1 000 m d’altitude. Ici comme sur bien des terres au Québec, des intérêts divergents s’entrechoquent. Les amateurs de plein air, les protecteurs de la faune et l’industrie des ressources naturelles tirent chacun la couverture de leur côté. Et ce n’est pas gagné pour les chasseurs de poudreuse de notre espèce.

Il faut les conquérir, nos instants d’euphorie dans la neige vierge. Nous avons mis une heure et demie pour gravir à pied quelques centaines de mètres, des filaments de morve pendus au bout du nez. Les premiers lacets sont laborieux: mes coups de patte impatients ne siéent pas du tout à l’ascension en peaux de phoque (on doit avancer lentement pour qu’elles adhèrent), et je dérape désespérément sur le flanc escarpé. Curieux retour en enfance que de voir mon père tenir mon ski d’une main pour m’empêcher de glisser tandis que je me débats pour retrouver l’équilibre. À peine ai-je maîtrisé la démarche que… le sol se dérobe sous mes pas, et je m’enfonce dans une trappe, une de ces poches d’air qui se forment parfois autour de sapins enfouis sous la croûte. Alerté par mes cris — et par le rire franc de mon père —, notre sherpa a dû rebrousser chemin pour me sortir de là.

Nous ne sommes pas au bout de nos aventures. Deux jours durant, nous allons manger l’hiver en pleine figure. Traverser la toundra alpine dans un blizzard qui écorche, ployés sous un vent féroce, une mitaine plaquée dans le visage pour nous parer des engelures. (On dit que le climat tout en haut ressemble à celui du 55e parallèle, là où commence le Nunavik; je n’ai aucun mal à le croire.) Sangler nos skis sur notre dos pour attaquer une montée particulièrement raide et glacée. Et, comme Alice débouchant au pays des merveilles, dévaler un passage de neige folle entre les sapins pour aboutir dans une clairière enchantée, à l’abri de la tempête, où nous dévorerons nos sandwichs sous des flocons caressants, de ceux qu’on attrape avec la langue. Pendant tout ce temps, nous ne croiserons personne.

Mais certains nous jugent déjà trop nombreux. Chacun de nos pas sur ces pentes indomptées constitue à leurs yeux une nuisance. La raison de cette défaveur, nous l’avons vue se balader en montagne, un matin. Un caribou. Le mot qui hante tous les pourvoyeurs du coin, et l’une des principales entraves à l’expansion de leurs affaires.

Nous venions de parvenir au sommet quand nous l’avons repéré sur la crête, un mâle au gros col de fourrure blanchâtre grugeant tranquillement le lichen sur des roches, s’interrompant pour nous jeter des regards. Cette bête fait partie de la dernière harde de caribous subsistant au sud du fleuve Saint-Laurent, une espèce distincte, et menacée. Son déclin semble inexorable: il reste moins d’une centaine de survivants dans toute la Gaspésie ; ils étaient au moins 750 en 1950. Pour la protéger, Québec a délimité un «habitat légal», une zone de la taille de Toronto où les activités sont strictement contrôlées — nous skions en plein dedans.

Aucune autre région dans la province n’abrite une aussi grande concentration d’espèces rares, selon l’organisme de conservation Nature Québec. Comme un écho aux débats qui ont déjà remis en question l’observation des baleines et la pêche au saumon, les skieurs doivent prouver qu’ils peuvent cohabiter avec cette faune fragile. Selon certaines études, lorsqu’il y a du dérangement humain, les caribous passent plus de temps à guetter et à se déplacer, et moins de temps à manger et à se reposer. D’autres prétendent plutôt que les randonneurs donnent un coup de pouce aux cervidés en effarouchant leurs principaux prédateurs, l’ours noir et le coyote, et que les chemins tapés par la chenillette facilitent leur circulation dans la neige épaisse.

Ski Chic-Chocs a la permission de faire affaire dans un secteur bien circonscrit autour des vieilles mines Madeleine et de leur ancien réseau routier (une autorisation de commerce lui est accordée par le ministère des Ressources naturelles, sur recommandation de la Sépaq, qui gère les activités récréotouristiques dans une bonne partie des Chic-Chocs). Des pans entiers du terrain sont carrément interdits d’accès, y compris les faces les plus alléchantes du grandiose mont Albert. «On tombe dans un questionnement philosophique, soupire le propriétaire de Ski Chic-Chocs, Stéphane Gagnon, un guide de montagne expert originaire de Montréal. Oui, le caribou est menacé, mais l’espèce humaine en Gaspésie est pas loin d’être menacée aussi, économiquement.»

Son confrère Guillaume Molaison est moins tendre. Connu chez lui comme le «Che» ou «le grand chef samouraï», il fait le pari de donner un second souffle à Murdochville, plus à l’est, ville moribonde depuis la fermeture de sa mine de cuivre, en 1999. Avec sa conjointe, Eloïse Bourdon, il a acheté un quadruplex pour une bouchée de pain et l’a converti en auberge, le Chic-Chac, où il reçoit les skieurs avant de les emmener batifoler sur les monts environnants. La région a, selon lui, le potentiel de devenir «un nouveau Banff», rien de moins. «Si j’y crois? J’ai mis tout mon argent ici et toute la sécurité financière de ma famille. Qu’est-ce que je peux te dire de plus? Si j’y crois pas, je suis complètement fou.» Mais l’emprise de ministères et de sociétés d’État comme la Sépaq sur de grands bouts du massif est en train d’étouffer cette ambition dans l’œuf, à son avis. «C’est un scandale d’être sous-développé à ce point-là. Et c’est directement lié, à mon sens, à la volonté de la Sépaq de limiter l’accès au territoire. Ils comprennent pas c’est quoi, le potentiel. Y a personne à la Sépaq qui est réveillé là-dessus, s’emporte-t-il. Au Québec, tout le plus beau potentiel récréotouristique est dans les mains d’institutions gouvernementales. Après ça, il nous reste quoi?»

Leurs points de vue semblent en effet difficiles à concilier. La Sépaq a ouvert, en 2005, son propre établissement au coeur de ces cimes neigeuses, la chic Auberge de montagne des Chic-Chocs, d’où l’on peut tâter de la glisse hors piste. Mais la Société n’est pas plus pressée qu’il ne le faut de courtiser les accros dans notre genre, insistant plutôt sur l’importance de conserver l’équilibre entre la conservation et l’accessibilité. Pas question d’essayer de faire concurrence aux mont Sainte-Anne et Stoneham de ce monde.

Perchés à un kilomètre d’altitude, à contempler cette mer de «rochers escarpés» — sigsôg dans la langue des Micmacs — en rêvant de descentes infinies, mon père et moi n’imaginons pas que le paysage est semblable à un vaste gruyère. Dans les faits, il ne reste plus grand place pour skier, affirme Giovanni Mancini, ancien président de la Coop Accès Chic-Chocs. «La Gaspésie est très grande, mais il y a de vastes zones de préservation et, à travers ça, l’industrie forestière, l’éolien, les claims miniers, l’exploration pétrolière et gazière. Il y a des lignes à haute tension, des terrains privés, municipaux. Tu ouvres la carte de la Gaspésie, ç’a l’air d’une grosse pizza. Nous, on doit se faufiler à travers ça.» Ce Montréalais a plaqué la ville en 2007 pour Mont-Saint-Pierre, un village de 230 âmes, où il a bûché pour développer les versants pentus de la Vallée Taconique, une montagne de l’arrière-pays. En 2014, il a vendu l’entreprise à des mordus d’aventure de la région, qui sont déterminés à faire vivre son rêve.

Si, à certains endroits, on repousse les sportifs pour protéger le caribou, ailleurs, c’est pour laisser la place aux coupes forestières qu’on leur barre la route. Pour avoir la permission d’aménager un domaine skiable sur certaines terres publiques, les promoteurs doivent s’entendre avec le ministère des Ressources naturelles. S’ils veulent, en plus, offrir à leur clientèle un accès exclusif et bâtir un refuge sur les lieux, ils doivent négocier un bail et verser un loyer (s’ils en ont la patience: ces accords peuvent mettre jusqu’à deux ans à se conclure). Et chaque fois qu’ils fauchent un tronc pour dégager un corridor de glisse, ils doivent payer ce bois, au même titre qu’une société forestière qui l’enverrait à l’usine — même s’ils n’ont pas les moyens de sortir les billes de là.

Pourtant, rien n’empêche les sociétés forestières et les skieurs de s’allier. Pourquoi pas? Les industriels pourraient adapter leur mode de récolte en fonction des besoins de ces derniers, selon certains experts. L’exploitant pourrait s’abstenir de sortir le bois durant l’hiver pour ne pas nuire à la circulation des skieurs, par exemple. Ou encore, au lieu de prélever le bois en bandes horizontales, il pourrait aller chercher des parcelles à la verticale, et l’entreprise de ski hériterait d’un domaine plus intéressant la saison d’après. Des lisières d’arbres pourraient aussi être épargnées à proximité des aires skiables, question de préserver le naturel du paysage.

Tous n’ont pas toujours eu droit à une telle collaboration, cependant. François Roy, de Vertigo Aventures, a vu disparaître dans la bouche de l’abatteuse certains des plus beaux sous-bois du secteur du mont Blanc, où il conduit ses expéditions, au cœur de la réserve faunique de Matane. J’en ai des fourmis dans les jambes rien qu’à l’écouter me les décrire: des futaies en pente douce, aux majestueuses épinettes matures juste assez clairsemées, naturellement entretenues par les orignaux qui y tondent les broussailles, dans une magnifique «symbiose skieur-animal». «Il y a déjà beaucoup de dégâts de faits, dit-il. C’est arrivé que j’aille rencontrer l’ingénieur forestier pour essayer de le convaincre de préserver telle petite patch. C’est comme si j’avais parlé dans le vide.» Pour sauvegarder son oasis de blancheur des appétits industriels, il compte sur un comité de citoyens locaux qui milite pour la création d’une aire protégée presque grande comme l’île de Montréal dans son coin de pays… Et il espère le jour où on pourra dessiner de grands «S» partout dans cet immense terrain de jeux. «J’ose croire qu’ils vont finir par ouvrir le territoire. C’est une richesse extraordinaire qu’on peut à peine effleurer.»

Des rêves de grandeur, tout ça? Amputera-t-on les revenus de la forêt et, potentiellement, du sous-sol gaspésiens pour faire vivre cette industrie lilliputienne? Or, en temps de crise, que ce soit celles de la pêche, du bois ou des mines, c’est toujours le tourisme qui a gardé la Gaspésie en vie, font remarquer les entrepreneurs de la glisse. Animés d’un optimisme aussi débordant que la poudreuse sur leurs pentes, ils rêvent à l’industrie millionnaire de l’Ouest canadien, avec ses dizaines de pourvoyeurs et ses milliers de clients, qui, là-bas aussi, doivent partager les terres de la Couronne avec des sociétés forestières et des caribous.

Alors, papa, on y retourne l’an prochain? Avant que le secret s’ébruite…

QUAND

De Noël à la fin avril

POUR QUI

Pour les skieurs et planchistes de niveau intermédiaire-avancé en station. Aucune expérience hors piste requise. Location d’équipement sur place.

OÙ

POUR S’Y RENDRE

De sept à neuf heures de route à partir de Montréal, selon la destination

(Ce texte est une version condensée et mise à jour d’un reportage paru dans l’édition de février 2013 du magazine L’actualité.)

