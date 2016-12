Bye bye, 2016. Surtout, ne reviens pas.

Plein de bonne foi, on a commencé l’année 2016 de bonne humeur. Le 3 janvier (le temps de se remettre des fêtes), on était aussi «Boum boum wow» que le générique de Like Moi.

Puis, entre janvier et décembre, il s’est passé tellement de choses qu’on termine l’année avec la même face que PKP quand il a mis fin à sa carrière politique.

2016, c’était 365 jours, 52 semaines, 12 mois et environ 35 textes de Sophie Durocher à propos de «L’affaire Safia Nolin». «Misère, tu parles d’une tempête dans un verre d’eau !», écrit la chroniqueuse dans son plus récent texte, faisant revoler de l’ironie partout sur les murs.

2016, c’est l’année où le grand public a appris l’existence du mot «Queer». Qui sait, peut-être que d’ici 2018, il saura en plus ce que ça veut dire. Il n’y a pas de petites avancées. Rappelons-nous : même les défilés de la Fierté se font un pas à la fois!

En techno, 2016, c’est l’année où Pokemon Go a tout révolutionné, jusqu’à ce qu’on arrête complètement d’en parler. Mais 2016, c’était aussi l’année de la réalité virtuelle. Constat : c’est plus cool de l’essayer que de regarder quelqu’un l’essayer. N’est-ce pas, Régis?

2016, c’est l’année où Patrick Lagacé a compris pourquoi il entend du feedback quand il compose le 9-1-1.

2016, c’est l’année où l’ancienne vice-première ministre Nathalie Normandeau a été arrêtée par l’UPAC. Le maire Gilles Vaillancourt aura-t-il bientôt une amie avec qui partager ses sandwichs? Il croise les doigts.

Pour remplacer Normandeau au micro du FM93, on a fait appel à Bernard Drainville. Oui, ça nous a coûté à tous une élection partielle, mais ça nous donne quotidiennement de grands débats de société tels que…

2016, c’est l’année des 1000 grands disparus, de David Bowie à George Martin, en passant par Jean Lapierre, René Angélil, Prince, André Melançon, Léonard Cohen et la personne naine qui se cachait dans le costume de Alf, l’extra-terrestre de la série des années 1980.

Claire Kirkland-Casgrain, elle aussi décédée cette année, est devenu la première femme à avoir droit à des funérailles nationales, et on n’a même pas eu à demander la permission à son mari. Du vrai progrès.

2016, c’est l’année des Panama Papers. Vous les aviez oubliés, hein? «C’est correct», vous répondent les banquiers. «On s’en occupe.»

De passage au Québec, en début d’année, Marine Le Pen a expliqué en entrevue que les Francais immigrent massivement au Québec pour… «fuir l’immigration massive en France». L’ironie a dû prendre une semaine de congé pour s’en remettre.

2016, c’est l’année du débat sur le burkini. Les musulmanes forment 1,6% de la population canadienne. Même si le quart d’entre elles étaient intéressées par ce ridicule morceau de linge, ça donnerait moins d’un demi pourcent des Canadiens. Pas sûr qu’on va voir des succursales de Burkini Village ouvrir partout en 2017…

De toute façon, 2016, c’est l’année où le bon Dieu nous a rappelé qu’il veille encore sur ses fidèles en terre québécoise.

Et, surtout, 2016, c’est l’année où les Québécois qui réélisent le PLQ depuis 15 ans ont trouvé les Américains vraiment nonos d’élire Donald Trump. De sa maison, Sarah Palin a pu voir les feux d’artifice de célébration de la Russie.

Si 2016 est unanimement considérée comme une mauvaise année, c’est surtout à cause de ça : Trump.

La victoire de Trump et tout ce qui vient avec sont des phénomènes d’abord américains, mais je ne doute pas une seconde que nous sommes capables d’importer tout ça ici en moins de temps qu’il n’en faut au futur président pour tweeter deux faussetés, une insulte et trois vantardises.

Déjà, le Canada anglais s’affaire à amener ici ses slogans, comme ces Albertains qui ont crié «Lock her up» — enfermez-la — en parlant de leur première ministre. Je n’arrive pas à décider ce que je trouve le plus décourageant : qu’on veuille mettre en prison une élue qui n’a rien fait d’illégal ou qu’on manque à ce point d’originalité. Vous auriez au moins pu changer un mot, le rythme, quelque chose. On a l’original à la télévision tous les jours. Pas besoin d’un «band de cover» en plus!

Au-delà du racisme, de l’intolérance et du sexisme qui accompagne la «philosophie trumpienne», son aspect le plus problématique est sans doute qu’elle encourage à vivre dans un univers parallèle.

Des pages et des pages de vérifications des faits n’ont pas suffit à discréditer le plus fabulateur des politiciens de l’ère moderne. C’est que Trump ne faisait pas campagne dans les États-Unis réels, mais plutôt dans les États-Unis tels que les perçoivent ses électeurs.

Hillary Clinton est-elle impliquée dans un réseau d’exploitation sexuelle d’enfants, basé dans une pizzeria de Washington et s’étendant à d’autres restaurants de la région via une série de tunnels secrets? 14% des supporteurs de Trump en sont fermement convaincus et un autre 32% pensent que c’est au moins probable. Bienvenue dans le monde Post-Trump du #PizzaGate.

Avant, on débattait à savoir si le verre d’eau était à moitié vide ou à moitié plein. Aujourd’hui, une partie des débatteurs nient l’existence même du verre d’eau. On peut leur pointer, leur montrer, le boire devant eux, rien n’y fait. «S’il y a un verre d’eau, pourquoi est-ce que j’ai soif, hein? COMPLOT !»

Les politiciens à la Trump peuvent mentir et inventer une réalité parallèle à leur guise parce que ce qu’ils disent sonne vrai. Comment est-on censé discuter avec des gens qui habitent dans un monde alternatif où les chiffres, les faits et la vérité n’ont pas d’emprise? Je n’en ai aucune idée.

Ce que je sais, c’est qu’en 2017, ça va nous prendre plus d’alertes de nouvelles comme celle-ci, sinon on ne passera pas au travers.

Allez! C’est assez pour cette année. Tel un Sam Hamad en plein scandale, je disparais dans la brume pour aller me reposer. On se revoit en 2017… j’espère. (2016 n’est pas encore fini, alors le pire est toujours possible.)

Mathieu Charlebois blogue sur la politique avec un regard humoristique.