Chronique sur la chronique

Ce mercredi, Le Devoir parlait avec trois blogueuses qui ont décidé de jeter l’éponge, dans le cas de Judith Lussier et Geneviève Pettersen, ou qui y ont fortement pensé, comme Marilyse Hamelin. (Marylise est une amie à moi, si je veux être transparent et péter de la broue parce que je connais une fille dans le journal.) À ces trois, on peut ajouter Manal Drissi, qui a flirté avec le «ha pis de la crotte!», elle aussi.

Elles parlent toutes les quatre d’un épuisement, causé par le métier et par les attaques qui viennent avec. Difficile, le métier de donneur d’opinion. Encore plus difficile celui de donneuse d’opinion, on dirait.

Aujourd’hui, si vous le permettez, je vais faire dans la métachronique, parler pas mal de moi et du métier de chroniqueur. Et si vous ne le permettez pas, ben… allez lire autre chose.

***

Quelque part dans ma tête, une petite voix crie alors que je commence la rédaction de ce billet. «Come on, Mathieu. T’es le 88e à écrire là-dessus depuis lundi!» Je sais. Et, ridiculement, ça me dérange d’arriver «si tard».

Mais mettons que ça me prend plusieurs jours, me faire une idée? Est-ce vraiment si grave? Je suis lent, moi. Je suis une mijoteuse d’opinion. Je laisse les idées traîner dans ma tête jusqu’à ce que ça sente bon. Je prends ensuite huit heures de ma vie pour écrire une page de texte. Je jette alors cette page et je prends 10 autres heures pour en écrire une meilleure.

D’autres ont une opinion instantanée. Tu leur donnes un sujet, ils mettent ça dans le micro-ondes à indignation et ils te reviennent en moins de deux avec une soupe ramen d’opinion, généralement peu nourrissante et dont les excès de sel mènent à l’hypertension.

J’aimerais dire que je les envie : ils sont partout et ça a l’air facile. J’ai plutôt peur d’eux.

Entre une intervention dans une émission du matin, une chronique dans le journal, deux billets de blogue et trois heures à la radio (et ça, c’est juste le mardi), ils n’ont pas le temps de se demander si on doit vraiment savoir tout ce à quoi ils n’ont pas eu le temps de réfléchir.

Ça ne peut pas être sain, ni pour eux, ni pour nous.

Alors tant pis si c’est un «vieux sujet», je vais en parler quand même. Et puis, sinon, ça va être quoi? Le crucifix à hôpital Saint-Sacrement? Ouin. Non. Pas le crucifix. J’ai la chance de pouvoir choisir mes sujets, je vais le faire.

Mais même avec un employeur formidable comme L’actualité qui me laisse parler de ce que je veux, «ce que je veux», ça veut dire «du sujet de mon choix dans les trois ou quatre trucs qui sont dans les nouvelles ces temps-ci».

Il y a des semaines où l’actualité est généreuse comme un buffet chinois, et des semaines où c’est plus comme un menu d’hôpital. Le poulet fade d’un ministre qui gaffe ou la quiche sans sel d’une controverse usée? À moins que je fouille dans les restants et que je commente les propos d’un autre chroniqueur?

Tu fais ton choix, tu trouves quelque chose à dire et tu publies en espérant que ça goûte quand même pas si pire. Et on recommence quelques jours plus tard, que le public ait faim ou pas.

Je pense parfois à arrêter, moi aussi, parce que c’est vrai que c’est épuisant comme travail. Chaque semaine, il me faut une, ou deux, ou trois bonnes nouvelles idées. Or, l’actualité a tendance à se répéter, alors que moi, je n’en ai pas le droit. (C’est faux. J’aurais le droit, mais je n’en vois pas l’intérêt.)

Selon mes calculs rapides, vous lisez présentement mon 230e billet «sur la politique avec un regard humoristique», pour citer ma bio officielle. Sachez que depuis le 150e, je commence à être à court de nouvelles blagues sur le gouvernement Couillard, les changements de chef au PQ et l’éternel débat sur les crucifix. Tant pis pour moi, ça m’en prend quand même.

Alors tu fournis, tu fournis, et tu regardes ce que tu produis avec amour aller mourir dans les entrailles de l’internet. GLOUP! La machine avale ton texte, il va vivre deux jours, et disparaître.

Sauf que rien ne disparaît, quand tu écris sur internet. Tes vieux textes restent en ligne… et les vieilles idées qui étaient dedans aussi. Parlez-en au Richard Martineau de 2017, chaque fois qu’on lui sort un billet de blogue du Richard Martineau de 2003. Judith Lussier est-elle encore d’accord avec son texte sur le blackface écrit en 2013? Si on se fie à celui de 2015, pas en entier. Mais le texte de 2013 est encore là, et certains sont encore fâchés au complet.

Personnellement, si vous voulez me voir devenir blême instantanément, commencez votre phrase en disant «Pour citer ce que vous écriviez en juin 2012…»

Un stress de plus.

Je pense donc parfois à arrêter, moi aussi. Je suis parfois sur le bord d’appeler mon rédac-chef pour lui dire que c’est pas lui, c’est moi, et que je l’aime beaucoup mais que ça ne peut plus continuer.

Mais je suis encore là, alors que Lussier, Petersen, Hamelin et Drissi n’y sont plus ou n’y sont pas tout à fait à l’aise. Il faut dire qu’il y a un point où nos expériences à elles et moi divergent.

***

Dans le titre de leurs articles, Le Devoir, Radio-Canada et le Métro ont parlé des «trolls». Ce sont les trolls qui auraient usé mes quatre collègues.

Mettons quelque chose au clair : un troll, c’est quelqu’un qui frappe de tous les bords, sur toutes les idées, dans le but de faire enrager les autres. C’est pratiquement la forme de performance artistique la plus désagréable au monde.

Quand ton prétendu troll ne tape que sur les femmes, le féminisme et les féministes, c’est un sexiste ou un misogyne, pas un troll. Et quand tu es une femme qui écrit sur le féminisme, tu en croises un moyen paquet.

Je sais que certains chroniqueurs et blogueurs mâles vivent aussi du harcèlement et reçoivent des méchancetés en ligne, parfois de la part de militantes féministes. La question n’est pas de savoir s’il y a des épais sur internet et dans les mouvements militants. Il y en a. Duh.

« C’est très rare qu’un homme soit critiqué pour une position féministe », a dit Judith Lussier à Radio-Canada. «Rare», je sais pas. Mais les critiques sont VRAIMENT différentes. Je le sais pour avoir commis quelques textes féministes depuis trois ans.

En partant, ton texte est généralement reçu avec une ovation debout un peu absurde parce que, wow!, t’es un gars et, wow!, tu défends la cause des femmes. Ça part bien. Mon amie Marilyse n’a pas ce luxe.

Si on t’insulte dans les commentaires, ça va être pour te traiter de femme. Les attaques consistent à dire que tu fais pipi assis et qu’on t’as coupé ton pénis. Si ces gens considèrent que «espèce de femme» est une insulte, imaginez ce qu’ils vont dire… à une femme.

Mon physique de trentenaire barbu avec un début de bedaine et le plus petit nez au monde? On ne s’y est jamais intéressé. Je ne suis jamais trop beau ou trop laid pour être pris au sérieux. Je n’ai jamais eu de sable dans l’urètre non plus. Pas plus qu’on ne s’est intéressé à mon nom de famille, contrairement à Manal Drissi. Personne ne m’a jamais crié de retourner en France, là d’où viennent mes ancêtres.

Et, surtout, une fois que tout le monde a lu mon texte, on ne me poursuit pas pendant des semaines sur tous les réseaux pour me taper dessus. On ne m’écrit pas en privé, on ne se crée pas de faux comptes pour me harceler anonymement, on ne me menace pas sur Twitter. Quand c’est fini, c’est fini, et mes réseaux sociaux sont tranquilles. François Legault m’a bloqué sur Twitter, et c’est pas mal la plus grosse aventure qui me soit arrivée.

Et ce n’est pas une question de gauche ou de droite, ou même de féminisme. Sophie Durocher reçoit des attaques sexistes à la pelletée, et elle semble considérer que le mouvement féministe aurait pu prendre un break après les suffragettes.

Je suis peut-être chanceux, ou alors tellement insignifiant que personne ne sent le besoin de venir me harceler. Peut-être. Mais j’ai l’intuition que le fait que je ne m’appelle pas Mathilde Charlebois y est pour quelque chose.

On peut dire aux femmes qui prennent la parole en public de faire ci, de ne pas lire ça, de bloquer les déplaisant sur Facebook (elles n’y ont sûrement jamais pensé!), d’éviter de lire les commentaires, de mettre un casque quand elles sortent dehors et d’apprendre le yoga extrême pour évacuer la tension.

Bien sûr. Moi je n’ai pas à le faire, mais elles…

On peut aussi se demander si c’est normal qu’il en soit ainsi. Et même ajouter que si ces femmes relativement privilégiées et fortes et intelligentes ont de la misère à passer au travers, il doit y en avoir qui se taisent avant même d’avoir commencé à parler.

**

