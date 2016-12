Comment le Bye bye pourrait devenir le Super Bowl québécois?

On le critique abondamment, mais on l’aime notre Bye bye. Trois millions de Québécois, dont un francophone sur deux, terminent l’année scotchés à leur téléviseur, à attendre le prochain gag grinçant sur nos politiciens souffre-douleur préférés. Un autre million de Québécois dévorent la revue de l’année en reprise dans les jours qui suivent. Au total, près de quatre millions de Québécois. C’est énorme.

Alors, pour les annonceurs, c’est le grand rendez-vous ? Les publicitaires se précipitent pour nous charmer de leurs nouvelles créations ? Les marques rivalisent de prouesses pour se faire remarquer ? Et bien non… on est encore bien loin du Super Bowl, mais pour combien de temps encore.

La pub fait maintenant tellement partie de la finale de la saison de football que l’amateur moyen préfère se ravitailler au frigo pendant le jeu plutôt que pendant les arrêts. Il devrait en être de même pour le Bye bye.

Comment renverser la tendance ? Comment faire du Bye bye un évènement télévisuel, y compris pendant les pauses ? L’émission de fin d’année pourrait être un électrochoc pour la qualité publicitaire au Québec. Une compétition de créativité, d’humour et d’émotions. Pour ça, il faudrait des annonceurs plus ambitieux, plus friands du gain, des marques qui comprennent mieux nos traditions, même si les décisions sont prises à Toronto.

À leur décharge, il est plus difficile d’investir pour une publicité dédiée au Québec. Même pour un auditoire de 4 millions de fêtards, les frais de production d’un message spécifique peuvent être prohibitifs. C’est qu’il faut débourser pour les caméras, réalisateur, comédiens, techniciens, monteurs et tout le nécessaire si on veut obtenir une vidéo qui ne ressemble pas aux vieilles annonces du Bon Marché. Pour justifier l’investissement, il faut que les messages puissent être réutilisés quand on aura fini les restants de tourtière.

L’autre limite à l’explosion publicitaire du Bye bye, c’est son timing. Il marque le passage à la nouvelle année. Le moment où on prend nos résolutions. Celle de perdre du poids, celle d’arrêter de fumer, celle de se voir plus… et évidemment, celle de moins dépenser.

Pour compliquer la vie des publicitaires, la diffusion a lieu quelques jours avant l’arrivée de l’état de compte de la carte de crédit. Ce n’est pas le meilleur moment pour plusieurs marques de consommation courante. Si le Bye bye était diffusé le 15 novembre, vous pouvez parier que tous les détaillants s’y précipiteraient.

Le Super Bowl, lui, a lieu début février. Les annonceurs tentent de profiter de la relance, après quelques semaines de vache maigre. Les marques de produits courants (bière, croustilles, bonbons, boissons gazeuses), les équipementiers sportifs et les fabricants automobiles paient volontiers quelque cinq millions de dollars pour être vus pendant le dernier match de la saison de la NFL.

La différence fondamentale entre le Bye bye et le Super Bowl, c’est que la télévision demeure en meilleure santé au Québec qu’aux États-Unis, et les annonceurs ont davantage d’options pour marquer les esprits.

Le dernier auditoire du Bye bye était presque une fois et demie celui la finale de la Voix (2,77 millions de téléspectateurs), son plus proche rival en terme d’auditoire. Pour comparer, l’affrontement finale de la NFL a attiré 115 millions d’Américains en 2015, soit trois fois plus que le deuxième événement télévisuel de l’année : la 87e remise des Oscars. Il n’est pas surprenant que le diffuseur du ballon ovale fasse payer aux Pepsi, Skittles et Doritos de ce monde 2,5 fois plus pour 30 secondes de notre attention que ne le fait le diffuseur du tapis rouge. Bref, en achetant quelques émissions à grande écoute au Québec, on peut se passer du Bye bye.

Consolons-nous, le train est peut-être en marche. Lors de la dernière édition, deux marques québécoises (Familiprix et Plaisirs Gastronomiques) ont profité de l’occasion pour vous présenter leur nouvelle plateforme de communication.

D’ailleurs, le Bye bye de cette année a tout vendu ses espaces publicitaires depuis octobre, à raison de quelque 50 000 $ par 30 secondes. Visiblement, de plus en plus de marques profitent de l’occasion alors que le Bye bye permet de rejoindre l’équivalent de 3,5% de l’auditoire du Super Bowl pour seulement 1% du prix d’un espace publicitaire au Superbowl.

Stéphane Mailhiot est vice-président stratégie chez Havas Canada et chroniqueur médias et marques à Radio-Canada.