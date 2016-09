Des femmes et des dollars

Si les gouvernements prenaient des décisions en se basant sur des faits, notre monde serait bien différent.

Des études connues ont montré que chaque dollar d’aide au développement versé à une femme accroît le bien-être de sa famille (et l’économie de son pays) 10 fois plus que si le même dollar est donné à un homme. Dix fois !

Pourtant, peu de pays en tiennent compte. L’argent continue à être versé en majorité par des hommes, à des hommes, pour des priorités établies par des hommes. Le féminin reste un genre mal aimé.

Le nouvel engagement de la fondation Gates en faveur de l’égalité des femmes changera-t-il la donne ?

Les milliardaires Bill et Melinda Gates dépensent chaque année plus d’argent que l’Unicef ou l’Organisation mondiale de la santé au bénéfice de causes qui leur sont chères. Leur soutien au combat pour l’égalité ne sera pas de trop.

En dépit de tous les efforts, les femmes sont encore les plus pauvres, les plus mal nourries et les plus malades des êtres humains de la planète. Et de loin !

Elles sont davantage victimes des maladies les plus meurtrières de notre époque, soit la malaria et, surtout, le sida, qui est le principal tueur des femmes de 15 à 44 ans. Dans certains pays durement touchés, près de 80 % des jeunes victimes du sida sont des adolescentes à qui la religion, les coutumes ou le manque de ressources interdisent la contraception (et donc l’usage des condoms) ou l’accès aux médicaments.

On estime que si ces filles pouvaient rester plus longtemps à l’école, elles risqueraient moins d’être infectées, parce qu’elles seraient mieux informées et prendraient de meilleures décisions pour leur santé.

Mais qui paiera pour qu’une fille fréquente l’école dans les pays où les diktats familiaux des hommes sont encore déterminants ? C’est peut-être là où des organisations comme la fondation Gates peuvent contribuer à changer les choses. On en saura plus à la Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se tiendra à Montréal les 16 et 17 septembre, à l’initiative de la ministre canadienne du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau.

Quelque 500 chefs d’État, dirigeants de fondation et d’organisme s’y retrouveront, en route vers l’Assemblée générale des Nations unies, qui aura lieu à New York le 19 septembre.

Ottawa s’est engagé à verser 785 millions de dollars à ce fonds pour la période 2017-2019, soit 20 % de plus que la contribution du gouvernement Harper pour 2014-2016. Les États-Unis verseront 4,3 milliards. Le Fonds vise à recueillir au total 13 milliards de dollars américains.

Pour les femmes du monde, la route vers l’égalité est encore un parcours du combattant, un champ de mines qu’elles n’ont aucune chance de traverser si elles n’ont pas au moins la santé.

Dans bien des cultures et religions, les femmes vivent encore cachées derrière des murs ou sous des mètres de tissu pour être « protégées » et pour préserver « l’honneur » de la famille. Leur accès aux soins de santé, à la contraception ou à une alimentation adéquate s’en trouve souvent entravé. Ce sont ces chaînes qu’il faut briser.

Voyons si les milliardaires de l’ère technologique peuvent insuffler une nouvelle énergie dans ce combat.