La faute de l’arbitre!

Au hockey, huer l’arbitre est un sport national. Même si le public connaît les règles du jeu et que l’arbitre rend sa décision devant les spectateurs.

Imaginez si les règles du jeu étaient peu connues et que les arbitres décidaient derrière des portes closes d’imposer une punition de match au meilleur marqueur ! Ce serait l’émeute.

Ce sont un peu les réticences qu’éprouvaient les Wallons à l’égard de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne (UE) et le Canada.

Le traité prévoyait que des arbitres privés pourraient, à huis clos, imposer des amendes aux États qui adopteraient des lois ou feraient des gestes susceptibles de causer un tort commercial aux investisseurs étrangers. Tout différend lié au traité serait soumis à ce système d’arbitrage.

« Antidémocratique », hurlaient les Wallons, qui voulaient que les litiges soient tranchés par un tribunal où justice serait rendue en toute transparence. Leur résistance aura eu le mérite de faire éclater au grand jour cette question jusqu’alors bien peu connue de la population.

L’idée que l’Europe et le Canada augmentent leurs échanges commerciaux avait plutôt tendance à susciter l’enthousiasme. L’UE est déjà le deuxième partenaire commercial du Canada, après les États-Unis. Mis à part les sables bitumineux, la grande majorité des produits canadiens exportés en Europe respectent des normes environnementales assez similaires à celles des Européens. Alors, où est le problème ?

Il est dans le chapitre « Règlement des différends entre investisseurs et États » (RDIE) ! Ce mécanisme place les investisseurs étrangers « au-dessus des lois du pays » et même de sa Constitution, affirment des juristes de nombreux pays et même un tribunal allemand !

Imaginons, par exemple, qu’un investisseur se sente floué parce que l’État où il exporte a changé ses normes environnementales et que ses produits ne peuvent plus y être vendus. Un arbitre évaluerait le dossier derrière des portes closes et pourrait imposer à l’État concerné une lourde amende pour compenser les pertes commerciales de l’investisseur.

Combien de gouvernements hésiteraient à appliquer des mesures populaires ou nécessaires, de crainte de devoir payer de telles amendes ?

Selon le professeur Ariel Katz, de l’Université de Toronto, ce mécanisme donne aux entreprises étrangères des droits supérieurs aux droits et recours offerts aux citoyens dans l’ordre légal et constitutionnel de leur pays. L’expression de « bombe à retardement » utilisée par la chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, prend ainsi tout son sens.

Retirons ce mécanisme du traité, a proposé, la semaine dernière, l’avocat canadien Lawrence Hermann. Surtout, dit-il, que les entreprises n’y tiennent pas tant que ça ! Les pays de l’UE sont des États de droit où les entreprises savent qu’elles auront un traitement équitable devant une cour de justice en cas de litige.

Les pays où les entreprises ont besoin de la protection d’un arbitre international sont ailleurs : ce sont des États parfois corrompus, ou dont les cours de justice sont sous l’influence du pouvoir politique. (On peut penser à la Russie ou à la Chine, notamment.)

En retirant le RDIE, en se donnant du temps pour voir évoluer les processus internationaux de règlement des désaccords, le Canada aurait tout à gagner.

À la vitesse où la mondialisation progresse, la planète devra un jour ou l’autre se doter d’une véritable cour de justice internationale pour régler des litiges commerciaux entre les États et des multinationales de plus en plus puissantes. Et si les États ne veulent pas perdre la confiance de leurs électeurs, ils ont intérêt à faire de tout cela un processus transparent.