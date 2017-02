La machine à radicaux

Qu’est-ce que ça veut, un terroriste, au juste? Il faut bien se poser la question, si on veut savoir comment réagir.

Quel est le but d’un tireur qui rentre dans une mosquée, ou d’un croyant endoctriné qui se met à la mode des vestes d’explosifs? On entend souvent que ce dernier est en guerre contre le monde occidental, qu’il veut faire mourir tous les infidèles. Alors disons que c’est son but.

Les meurtriers de Bruxelles ont fait 32 morts. Celui d’Orlando, 49. Celui du 14 juillet 2016 à Nice, 86. Chaque mort est tragique, mais si ton but est d’éradiquer la civilisation occidentale, tu es en train de vider le désert avec une brouette. On a beau être épais comme un terroriste, on ne peut pas ne pas le savoir.

Écartons donc cette option.

Le tireur de Québec voulait-il détourner les musulmans de leur religion? Ceux de Charlie Hebdo faisaient-ils de la pub pour Allah, comme un genre de version armée des pubs du Superbowl? Disons que c’était ça, que c’était pour «convaincre».

Encore une fois, même une tête de fromage prête à se faire sauter sait bien qu’il n’y a pas un chrétien qui, en lisant les nouvelles le lendemain d’un attentat, va se dire «J’avais jamais vu ça de même. Je me convertis!» On n’attire pas les mouches avec du vinaigre et une AK-47, comme on dit.

Pas ça non plus, donc. Mais alors, quoi?

Les attentats sont de petits actes de guerre qu’on fait en espérant un jour en avoir une vraie, une qui vaudra la peine. On plante des graines et on espère que d’autres vont passer pour les arroser.

Les attentats sont des machines à radicaux. Ils servent à créer de la radicalité.

La majorité des attentats islamistes commis jusqu’à maintenant en Occident mettaient la table pour l’émergence des attentats contre les musulmans commis par les Occidentaux. Et grâce aux événements de Québec, les islamistes vont pouvoir recruter plus de crackpots prêts à se faire sauter dans le métro. Chaque explosion de métro va permettre à un groupe d’extrême-droite de ramasser des clics sur sa page Facebook, jusqu’à la prochaine fusillade, dans un cycle éternel digne du pire remake du Roi Lion.

Si tout fonctionne bien, un jour, ils auront une belle guerre, avec des milliers de morts, quelque chose qui vaut la peine.

Au milieu de tout ça, il y a des gens qui s’inquiètent, des gens comme vous et moi, des gens comme les six morts de Québec.

De chaque côté du spectre, les terroristes poussent sur le milieu pour le faire bouger vers l’extrême, ne serait-ce qu’un peu. Juste assez pour que l’inquiétude se transforme en un message haineux ou en une politique d’immigration qui permet de dire «Tu vois? Ils nous haïssent tous!» et «Tu vois? Ce sont tous des fous dangereux!»

Après un attentat, on parle souvent de ne pas laisser les terroristes gagner. On retourne prendre le métro «pour ne pas les laisser gagner». On va voir un spectacle «pour ne pas les laisser gagner». Les musulmans de Québec vont retourner prier «pour ne pas les laisser gagner».

Mais ne pas les laisser gagner, c’est surtout ne pas arroser les graines de haine qu’ils plantent. C’est de ne pas ajouter du gaz dans la machine à radicaux.

