Le meilleur prof du monde est peut-être québécois!

Yvan Girouard, Maggie MacDonnell et Armand Doucet sont les seuls Canadiens choisis parmi les 20 000 candidatures reçues par la fondation caritative Varkey, dont la mission est d’améliorer la qualité de l’éducation dans le monde. Le Global Teacher Prize récompense l’engagement exceptionnel d’un enseignant envers ses élèves et sa collectivité. Le grand prix — une bourse d’un million de dollars américains ! — sera remis à Dubaï le 19 mars prochain.

Le muséologue

Yvan Girouard, de l’école secondaire Les Etchemins, à Lévis, a transformé sa classe en véritable muséum. Elle abrite une centaine d’animaux naturalisés. L’enseignant de 4e secondaire a ainsi inculqué sa passion pour les sciences à ses élèves, dont une dizaine ont remporté des prix au cours des cinq dernières années.

La coureuse

Maggie MacDonnell a enrôlé de jeunes Inuits de l’école secondaire Ikusik, à Salluit, dans un club de course à pied. Plusieurs demi-marathons plus tard, certains d’entre eux visitent les écoles de la région afin de sensibiliser leurs pairs aux questions de santé mentale, de toxicomanie et de décrochage, ainsi qu’à l’importance de bouger.

Le magicien

Armand Doucet a mis sur pied une semaine sur le thème de Harry Potter, transformant l’école Riverview, au Nouveau-Brunswick, en château de Poudlard. L’initiative, devenue virale, a stimulé l’intérêt des élèves pour la lecture et les études. Surtout, elle est à l’origine d’une fierté renouvelée des jeunes envers Riverview.