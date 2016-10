Le par cœur, c’est l’enfer!

Si vous pensez que la charge de travail est lourde au secondaire, attendez de voir ce qui vous attend à l’université: soit vous nagez, soit vous coulez. Vous avez oublié de remettre un travail? Personne ne s’en apercevra. Vous ne vous êtes pas préparé pour un examen? Personne ne s’en souciera. Anita Acai, experte en mémorisation et en techniques d’apprentissage, souhaite vous aider à affronter cette charge en s’assurant que vous étudiiez de la bonne façon.

Qu’est-ce que vous aimeriez que les étudiants sachent concernant la mémorisation?

Nombre de personnes pensent que la mémorisation entraîne le cerveau ou aide à mieux apprendre. Or, jusqu’à présent, il n’y a pas la moindre preuve pour affirmer que la mémorisation est efficace pour l’apprentissage à long terme. Ce n’est qu’une façon rapide de retenir la matière à court terme.

Quelles sont les solutions plus efficaces?

Une partie de l’apprentissage à long terme est de connecter et d’intégrer de nouvelles matières avec des connaissances que vous possédez déjà. À l’opposé, la mémorisation est plus une technique d’apprentissage de surface. L’expérimentation — ou la mise en contexte d’éléments théoriques — est une excellente façon d’apprendre. Il a été prouvé que c’est la plus efficace pour aider les étudiants dans leurs études.

Est-ce que la façon de se tester est importante?

Plus c’est difficile, mieux c’est. Un peu de difficulté à retenir quelque chose vous aidera à apprendre. Il existe aussi un concept nommé: «difficulté désirée». Vous devriez vous mettre à l’épreuve avec des connaissances qui sont minimalement difficiles à retenir, car ce sont celles-là qui composeront vos souvenirs les plus durables. Si c’est trop difficile, vous pourriez avoir du mal à trouver la volonté nécessaire, mais si c’est trop facile, ce ne sera pas très efficace.

Pouvez-vous donner un exemple?

Imaginez que vous êtes dans un cours de biochimie. Votre professeur vous pose une question simple du genre: «Quelle enzyme joue tel rôle?» Vous devriez vous souvenir de la réponse assez facilement. Prenons par contre les questions suivantes: «Quel est le rôle général de cette voie métabolique?» et «Quelle fonction a-t-elle?» Vous devrez réfléchir pour trouver la réponse, donc vous allez retenir cette information beaucoup plus qu’à un simple niveau de surface.

Vous avez écrit que la mémorisation dans le domaine de l’enseignement n’a pas changé depuis des centaines d’années. Qu’est-ce que vous voulez dire par là?

Beaucoup de nos méthodes d’enseignement se basent, encore aujourd’hui, sur des concepts très anciens. Il existe de nombreuses suppositions comme quoi ces méthodes fonctionnent toujours, mais en réalité, des tonnes de preuves démontrent le contraire. La mémorisation n’est pas très efficace pour apprendre, mais c’est toujours la méthode principale qui est utilisée pour nous enseigner. Même si les connaissances scientifiques ont évolué dans ce domaine, nos méthodes d’enseignement n’ont pas suivi.

Pourquoi, selon vous?

Pour plusieurs raisons. L’une des plus importantes est que les enseignants n’ont souvent pas accès à la littérature scientifique ou ils n’ont pas le temps de la lire. Je parle principalement pour le primaire et le secondaire. Il est vraiment difficile pour ces enseignants d’avoir accès à ces articles, d’interpréter toute la documentation et la théorie, puis d’appliquer celles-ci à leur enseignement.

Vous dites qu’il y a plusieurs mythes perpétués par les enseignants. Quels sont-ils?

L’un d’eux touche les méthodes d’apprentissage. Par exemple, beaucoup croient qu’une personne dite auditive n’apprendra qu’en entendant la matière. C’est faux. Il est vrai qu’une personne peut avoir une préférence pour certaines méthodes d’enseignement, mais cela peut provenir d’une grande variété de raisons, telles que ses expériences personnelles ou ses forces. La façon dont ces techniques sont classées ne fait aucun sens non plus. En effet, vous pourriez bien dire que vous êtes un apprenant kinesthésique [NDT : apprentissage par le mouvement], mais il y aura toujours des connaissances qui ne pourront pas être enseignées par cette approche. Les théories, par exemple.

Si j’avais à faire un examen demain, est-ce que je devrais me concentrer pour retenir par cœur les 20 points à l’étude?

Cela dépend bien sûr de votre capacité à apprendre par cœur. Si vous êtes capable de retenir plusieurs choses avec facilité, alors oui. Vous serez capable de vous souvenir de ces informations pour une certaine période de temps, mais vous allez assurément les oublier à long terme, puisque ce procédé consiste à les garder dans votre mémoire de travail. Vous répétez constamment quelque chose dans votre mémoire à court terme pour vous en souvenir seulement quelques heures plus tard. Il faut aussi considérer l’examen en lui-même: qu’est-ce qui est testé? C’est là que repose l’autre grande partie du problème. Si le professeur vérifie des informations factuelles, alors bien entendu, vous serez en mesure d’utiliser la mémorisation et obtiendrez probablement de meilleurs résultats. Mais si le test se concentre sur des points plus conceptuels, vous pourriez ne pas bien vous en tirer, même si vous avez tout mémorisé, car vous ne comprendrez pas les concepts plus profonds.

Pourquoi est-il préférable de tester la matière conceptuelle plutôt que la factuelle?

J’imagine que cela dépend du résultat attendu. Si vous souhaitez simplement que vos étudiants apprennent de simples faits sur lesquels ils peuvent se fier et à partir desquels ils pourront développer, on en reste au factuel. Nous savons toutefois que si les étudiants comprennent quelque chose au niveau conceptuel, leurs chances de se souvenir de cette information à l’avenir sont plus grandes, tout comme les chances qu’ils soient capables d’appliquer cette connaissance.

Cet article a été adapté de Maclean’s.