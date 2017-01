Le rideau de l’égalité

Le nombre de musiciennes embauchées dans les orchestres symphoniques a considérablement augmenté ces dernières décennies. Pas parce que les comités de sélection ont revu leurs opinions sur les femmes. Un simple changement de décor a suffi: on s’est mis à tenir les auditions à l’aveugle, un rideau cachant aux jurés l’identité de la personne en train de jouer.

Selon Iris Bohnet, de l’Université Harvard, si on veut vaincre la discrimination, il ne faut plus chercher à changer les mentalités: ça ne fonctionne pas. Il faut plutôt s’attaquer aux organisations. En modifiant l’environnement dans lequel nos jugements s’exercent, on peut neutraliser les préjugés avant même qu’ils se manifestent. C’est ce qu’on appelle le «design comportemental», croisement entre l’économie, la psychologie et la politique publique.

«Nous pouvons réduire les inégalités entre les sexes non pas en quelques décennies, mais en quelques années, écrit Iris Bohnet dans un récent ouvrage, What Works: Gender Equality by Design. Le design comportemental est l’un des outils les plus utiles et les plus sous-utilisés que nous possédions.»

Son livre détaille toutes sortes de méthodes scien­tifiquement éprouvées pour rendre les milieux du travail et de l’éducation plus imperméables aux stéréotypes. Ça peut être aussi simple que d’instaurer un protocole rigoureux pour les entrevues d’embauche. Afficher des photos de femmes leaders aux murs des entreprises et des universités. Soigner la formulation des offres d’emploi. Ou tendre un rideau…