Les nouveaux diplômes payants

Vingt-cinq cours universitaires, quatre diplômes, deux augmentations de salaire et une promotion. Depuis son bac en enseignement, en 2004, Marie-Pierre Nolet en a fait, du chemin! Ses formations courtes en études autochtones et en gestion scolaire ont fait grimper son échelle salariale et son échelon dans la hiérarchie. Nommée directrice adjointe de la polyvalente Le Carrefour, à Val-d’Or, en 2015, cette ex-enseignante de 35 ans n’imaginait pas aller si loin. «Je ne voulais pas m’engager dans des cours à n’en plus finir tout en travaillant à temps plein, alors j’ai commencé par un microprogramme en 2010, dit-elle. Et je termine avec une maîtrise en 2016!»

À raison d’un seul par session, Marie-Pierre n’a eu aucun mal à réussir les cinq cours du microprogramme en études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-­Témiscamingue (UQAT). «Ça m’a encouragée à en suivre cinq autres pour décrocher un certificat.» En plus de faire augmenter son salaire, ce certificat lui a permis de bâtir un cours de culture autochtone pour les élèves de son école et d’entreprendre une formation en gestion scolaire, offerte en ligne par l’Université Laval et menant à un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS). Grâce aux crédits engrangés, il ne lui manquait plus que trois cours et un essai pour obtenir sa maîtrise dans ce domaine.

LE COURT, EN BREF

Certificat: environ 30 crédits, au 1er cycle. Dans certains cas, trois certificats peuvent mener à l’obtention d’un grade de bachelier par cumul de programmes. Crédit: unité de valeur correspondant au travail nécessaire pour réussir un cours ; un crédit représente 45 heures de travail (15 heures de cours magistraux plus le travail personnel, les labos, etc.). Un cours compte en général pour trois crédits. DESS: environ 30 crédits, au 2e et au 3e cycle. Diplôme d’études supérieures spécialisées. Un an (un ou deux trimestres) à temps complet. Peut mener à un programme de maîtrise. Microprogramme: de 6 à 21 crédits, au 1er, 2e et plus rarement au 3e cycle. Conduit à une attestation. Peut être intégré (en tout ou en partie) dans un certificat, un baccalauréat, un DESS, une maîtrise.

Les programmes universitaires courts (de 6 à 30 crédits) ont la cote au Québec. Offerts aux 1er, 2e et 3e cycles, ils n’ont pas le rang des études «de grade», mais conduisent à une attestation, un certificat ou un diplôme. «Ils représentent un engagement plus réaliste, moins intimidant que des études de grade, soit le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat», dit Gilles Mailloux, directeur du recrutement de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Cégépiens fraîchement diplômés, salariés en perfectionnement ou immigrants à la recherche d’un emploi… ces programmes attirent un effectif grandissant et varié qui contribue à renflouer les caisses dégarnies des universités.

Si l’administration, l’éducation, la santé et les langues obtiennent la plus grande part du gâteau, des programmes courts sont proposés dans tous les domaines, de la cyber­enquête à la bio-informatique en passant par la diversité culturelle et les changements climatiques… L’idée est de coller à la demande du marché du travail, avec des horaires souples: soirs, fins de semaine, temps partiel, à distance…

Ces programmes représentent aujourd’hui le tiers des formations dans les universités québécoises, alors que la moyenne canadienne est de 10 %. Les francophones sont championnes en la matière, avec, en tête, l’UQAM, l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval, qui en offrent chacune plus d’une centaine. Au Québec, en une décennie, les «autres diplômes» sont ainsi passés de 14 000 à plus de 24 000 par an (en hausse de 73 % de 2000 à 2011, contre 30 % pour les diplômes de grade).

Une «inflation» que dénoncent Lise Bissonnette et John R. Porter dans le Rapport du chantier sur une loi-cadre des universités, publié en 2013. Aussi recommandent-ils un bilan de la situation. Selon eux, l’absence d’évaluation obligatoire préalable de ces programmes expli­que en partie leur multiplication au Québec. Moins longs à mettre en place que les programmes de grade, ils peuvent être créés puis fermés selon les besoins. Si les auteurs du rapport reconnaissent que l’université se rend accessible en accueillant de plus en plus d’étudiants venant de milieux sociaux plus diversifiés, ils s’interrogent sur la valeur de ces «diplômes qui n’en sont pas vraiment». Et ils craignent que les universités québécoises, tout en répondant aux besoins ponctuels en main-d’œuvre rapidement formée, «n’aient détourné leurs énergies des besoins permanents de scolarisation élevée».

Les universités s’en défendent. «C’est un produit qui répond à un besoin différent, complémentaire et non pas concurrent des programmes de grade, rétorque Nicole Lacasse, vice-rectrice adjointe aux études et aux activités internationales à l’Université Laval. Le perfectionnement et la réorientation professionnelle font partie de notre mission de formation durant toute la vie.» Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec (UQ), renchérit: «Le profil des étudiants universitaires s’est transformé. Le parcours linéaire traditionnel, où on passait du secondaire au cégep puis à l’université sans discontinuer, n’est plus celui de la majorité. Les universités se sont adaptées.» Une évolution que le Conseil supérieur de l’éducation constate dans son avis intitulé Parce que les façons de réaliser un projet d’études universitaires ont changé… (2013).

Un programme court peut d’ailleurs servir de tremplin vers des études de grade. Le quart des étudiants poursuivent au bac ou à la maîtrise, profitant — comme l’a fait Marie-Pierre Nolet — des cours qui leur ont été crédités. Mais attention, si certaines formations courtes s’imbriquent comme des poupées gigognes, d’autres ne sont pas reconnues. À l’Université Laval, par exemple, il faut vérifier programme par programme si telle «activité est contributoire» dans un baccalauréat ou un autre diplôme.

Obtenir un grade, ce n’est pas le but de Lisanne Léveillé Desjardins. Cette ambulancière paramédicale de 34 ans, titulaire d’une simple attestation d’études collégiales obtenue en 2002, n’avait jamais fréquenté l’université avant de démarrer un DESS en gestion des risques majeurs à l’UQAM en janvier. Ses années de métier lui ont valu d’être acceptée dans ce programme de 2e cycle, qui lui permettra de se réorienter en sécurité civile. «Je dois consacrer plus d’heures de travail personnel que ceux qui ont l’habitude de fréquenter l’université, dit l’étudiante, qui est toujours employée à temps plein. Mais je n’ai jamais été aussi motivée!»