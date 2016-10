Les programmes courts, en bref

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Nouveaux: microprogrammes en analyse et stratégie internationale; pratique et politique du pluralisme; médiation de la musique.

Exclusifs: microprogrammes en optométrie. DESS en finance mathéma­tique et computationnelle, où l’on forme des experts en conception, évaluation et développement de modèles de pointe en mathématiques finan­cières. DESS en santé et sécurité au travail.

UQO

Exclusif: programme court de 3e cycle en gestion de projets (permet à l’étudiant de s’initier au 3e cycle sans avoir à faire un doctorat).

Nouveaux: programme court de 1er cycle en gestion des technologies de l’information, et de 2e cycle en entrepreneuriat.

ETS

Populaires: programmes courts en planification et gestion de la maintenance industrielle; en ingénierie financière (mis sur pied avec la Caisse de dépôt et placement du Québec).

Nouveau: microprogramme en innovation en chirurgie, regroupant les disciplines de l’ingénierie, de la chirurgie et des affaires pour former des «entrepreneurs high-tech». (Partenariat entre McGill, Concordia et l’ETS.)

HEC MONTRÉAL

Exclusif: microprogramme en expérience utilisateur dans un contexte d’affaires. Donne accès au Tech3Lab, le plus important laboratoire UX d’Amérique du Nord. Cette formation recoupe le marketing, les TI et la statistique. Excellentes perspectives d’emploi.

Nouveau: certificat en analytique d’affaires (gestion de données massives ou mégadonnées).

Populaire: certificat en gestion d’entreprise (entièrement en ligne en 2017).

CONCORDIA

Nouveau: certificat en innovation, technologie et société (destiné aux ingénieurs et aux non-ingénieurs, notamment pour les amener à tester le potentiel commercial de leurs idées grâce aux cours pratiques donnés au District 3, l’incubateur d’entreprises de l’université).

Exclusif: DESS en journalisme visuel (photojournalisme, photographie documentaire, vidéographie…).

À découvrir: certificat en enseignement universitaire (15 crédits), destiné aux candidats au doctorat.

UQAM

À découvrir: DESS en bio-informatique. Vise notamment à perfectionner les bacheliers (en informatique, biologie, biochimie, mathématiques…) et à préparer les professionnels à travailler au sein d’équipes multidisciplinaires en médecine, pharmacologie, écologie, industrie agroalimentaire…

Exclusifs: DESS en droits humains, en musique de film, en droit du travail et de la protection sociale, en gestion des risques majeurs.

Nouveaux: au 1er cycle, certificat en dynamiques entrepreneuriales; au 3e cycle, programme court en pédagogie universitaire et environnement numérique d’apprentissage.

UQAR

À découvrir: programme court de 2e cycle en énergie éolienne.

Exclusifs: programmes courts en génie électromécanique; mobilisation des compétences des groupes de travail; éthique de l’intervention en santé.

UNIVERSITÉ LAVAL

Exclusifs: microprogrammes de 2e cycle en géomatique et en prévention de la violence en milieu scolaire.

Nouveaux: microprogrammes de 2e cycle en optimisation de la performance sportive (offert par la Faculté de médecine, pour se perfectionner dans l’intervention auprès des athlètes et entraîneurs), sur les changements climatiques et sur la diversité culturelle. Certificat en santé sexuelle et DESS en agriculture, alimentation et société.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, CAMPUS DE SHERBROOKE OU DE LONGUEUIL

Populaires: microprogrammes en santé internationale et en soins palliatifs et de fin de vie.

Exclusif: DESS en prévention et règlement des différends.

Nouveau: microprogramme en études de l’environnement.

À découvrir: microprogramme de 2e cycle en soins spirituels, notamment pour les bacheliers en théologie ou en sciences humaines des religions; l’intervention en soins spirituels (auprès des malades ou des patients en fin de vie) est une profession encore jeune au Québec.

UQAC

Exclusifs: trois microprogrammes en gestion du transport aérien.

À découvrir: DESS en intervention par la nature et l’aventure. Destiné aux éducateurs physiques, psychologues et autres intervenants professionnels, comprend des séjours en milieu naturel et des expéditions en région éloignée.

UQAT

À découvrir: microprogramme en études autochtones.

Exclusif: microprogramme en art-thérapie (offert à Rouyn-Noranda et à Montréal).

Nouveaux: microprogrammes en prévention de la violence au primaire; en mines; en gestion environnementale.

Populaire: microprogramme de 2e cycle en approche clinique en santé mondiale. Il permet notamment de s’initier aux pathologies et problématiques courantes en zone tropicale ou nordique en vue de travailler dans le domaine de l’aide humanitaire dans les pays en développement.

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

À découvrir: certificats en cyberenquête, cyberfraude et cybersécurité des réseaux informatiques. Avant-gardistes et uniques en leur genre, ces trois certificats viennent d’être remaniés en partenariat avec le cabinet Deloitte dans le but d’aider les organisations à se prémunir contre les nouvelles cyberattaques et les contrer. Cinq postes affichés pour chaque finissant.

Nouveau: microprogramme en innovation technologique et commercialisation. Intégré au MBA de HEC Montréal, il per­met notamment d’acquérir les méthodes de gestion des risques dans un environnement technologique.

McGILL

À découvrir: DESS en gestion intégrée de l’aviation (économie, politique, droit, sécurité… à l’échelon national et international). Certificat en développement de logiciels. Certificat en commerce sur Internet (procure une base dans les affaires aux bacheliers en informati­que, génie logiciel…). Certificat en intégration scolaire (pour aider les enseignants à travailler de façon efficace auprès des élèves ayant des besoins particuliers).

UQTR

Exclusif: microprogramme en identification des besoins et soutien des élèves en difficulté en contexte d’inclusion.

Nouveau: cet automne, il vise à aider les enseignants du primaire à répondre aux besoins de tous leurs élèves admis dans les classes ordinaires, dont les élèves en difficulté et les nouveaux arrivants.

À découvrir: programmes courts de 2e cycle en interprétation culturelle et médiation culturelle; en valorisation de la biomasse; en efficacité énergétique.

Nouveau en 2017: DESS en thérapie du sport. Destiné aux bacheliers en kinésiologie, ce programme comprendra notamment des cours sur la physiologie de l’exercice, les soins d’urgence de base, les principes de réadaptation orthopédique et la biomécanique. Les thérapeutes du sport aident les patients à reprendre leurs activités habituelles, qu’il s’agisse d’un enfant atteint d’une commotion cérébrale ou d’un athlète professionnel blessé.

Populaire: programme court de 2e cycle en gestion de la performance dans le système de santé.

TÉLUQ

Exclusif: programme court en efficacité de l’enseignement et des écoles. Vise à rendre accessibles les dernières recherches et applications pratiques en la matière.

À découvrir: Programme court en gestion de projets créatifs: pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences utiles dans une carrière de créateur ou de gestionnaire en milieu créatif.