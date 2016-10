Les rides au pouvoir!

J’étais adolescente quand Golda Meir est devenue première ministre d’Israël. À peine plus âgée quand Indira Gandhi, alors première ministre de l’Inde, a lancé l’armée indienne contre le temple sikh d’Amritsar pour en déloger les indépendantistes qui s’y étaient réfugiés.

À la une des journaux et des magazines, je voyais ces femmes fortes aux commandes de démocraties tour­mentées et de puissantes armées. Meir et Gandhi étaient de brillantes stratèges politiques, des femmes intelligentes qui ignoraient tout du cache-cernes et ne camouflaient pas leurs cheveux gris.

Les cernes bleutés sous les yeux de Mme Gandhi témoignaient de la lourdeur de ses responsabilités alors qu’elle luttait contre des terroristes intérieurs. J’aurais détesté ne pas les voir.

Peut-être est-ce pour cela que je n’ai pas vu venir la vague d’indignation qu’allait susciter la magnifique photo non retouchée de la candidate démocrate en couverture de notre dernier numéro.

Cette photo de Hillary Clinton a été prise par le Britannique Charles Ommanney, un photographe de guerre qui sait montrer toute la troublante profondeur des visages humains. Mme Clinton a posé pour cette photo et elle l’a approuvée. Un paparazzi n’a pas volé ce cliché sur une plage de Nantucket. Dans ce regard sans fard, il y a de l’humour, de la force et tellement d’intelligence.

Mme Clinton est ridée ? Bien sûr ! Comment pourrait-elle ne pas l’être ? Toute sa carrière au service de la démocratie américaine est inscrite dans ses rides. La candidate démocrate n’est pas du genre à carburer au Botox.

Et cette photo témoigne bien du reportage. Rarement a-t-on vu candidat aussi expérimenté, aussi prêt à assumer la présidence… Pourtant, les Américains hésitent. Pourquoi ?

Aux yeux de nos lectrices mécontentes — plus de 95 % des commentaires indignés sont venus de femmes —, cette photo représente plutôt « un manque d’intégrité professionnelle », une « vacherie », un geste « humiliant », « outrageant », qui « fait le boulot de Donald Trump ».

À leurs yeux, la photo était humiliante. Aux miens, elle clame toute la force et le courage de Mme Clinton. Comment expliquer cette différence ?

Leur réaction est révélatrice d’une foule de choses. Tout d’abord, de leur crainte que Mme Clinton puisse être battue le 8 novembre par un butor de la trempe de Trump.

Révélatrice sans doute aussi du sort fait aux personnes âgées dans nos sociétés occidentales. (En Asie, les visages de la maturité sont respectés et honorés.) Au Québec, même les publications qui s’adressent aux retraités mettent en couverture des mannequins qui ont la cinquantaine légère et le visage bien lisse !

On peut donc comprendre que des femmes sentent que, ridées, elles sont dévaluées. Que leur valeur professionnelle est encore trop liée à leur apparence au lieu de l’être à leurs compétences, leur talent, leur intelligence. Leur réaction épidermique nous dit peut-être le prix élevé qu’elles estiment encore devoir payer pour une ride.

Parions toutefois que cela va changer. Que cela change.

Toute une génération de baby-­boomers n’ont pas l’intention d’être « rapiécés » par Photoshop et ils comptent bien vivre en pleine lumière, actifs jusqu’à 80 ans. Et sans faire la fortune des fabricants d’antirides miracles.

À voir la réaction de nos jeunes lecteurs — plutôt admiratifs de l’image de Hillary Clinton en couverture —, il faut garder espoir. Les regards peuvent changer.