Longue vie à L’actualité!

Chères lectrices et chers lecteurs,

C’est avec beaucoup de fierté et de grands espoirs que le 22 décembre dernier, Mishmash Média a annoncé l’acquisition du magazine L’actualité. Il s’agit pour nous d’une deuxième acquisition, après Voir, un magazine que nous avons complètement transformé et qui connaît depuis un regain d’intérêt marqué de la part des Québécois. C’est un ajout stratégique important à la poursuite du développement d’une entreprise de média et de divertissement solide et ambitieuse.

Comme le montre le fait que vous et des centaines de milliers d’autres personnes lisent ce magazine chaque mois, l’imprimé demeure un élément clé des médias écrits et les plateformes électroniques doivent servir de complément, et non de solution de remplacement à l’imprimé. Dans un contexte de concentration des médias et un monde où certains réseaux sociaux représentent la principale source d’information pour une part importante de la population, L’actualité demeure un des joyaux des médias canadiens et permet d’assurer une diversité de voix dans le paysage médiatique du Québec.

Mishmash reconnaît le rôle fondamental que joue L’actualité comme véhicule de réflexion, d’analyse et de critique des enjeux d’affaires publiques, et continuera de bâtir sur les solides fondations construites par l’équipe éditoriale et de rédaction du magazine au cours des dernières décennies.

Nous viserons à court terme une mise en commun de certaines fonctions des publications Voir et L’actualité. Elles sont toutes deux très complémentaires en matière d’audience et d’annonceurs. Par contre, les deux marques maintiendront de façon sine qua non une direction éditoriale et des équipes de rédaction autonomes, afin de nous assurer de proposer un contenu de grande qualité qui continuera à se pencher sur les grands enjeux auxquels nous devons faire face.

Notre équipe poursuivra les discussions déjà entamées ou sur le point de l’être avec d’autres entreprises du secteur des médias et du divertissement, et compte accueillir de nouveaux membres dès cette année.

Nous tenons à souligner le soutien exceptionnel de Rogers dans le cadre de cette transaction. Avant les intérêts financiers, Rogers Media a choisi un groupe qui avait à cœur la pérennité de la vitalité médiatique francophone.

Notez finalement que nous accueillerons à bras ouverts tous vos commentaires et suggestions afin de nous permettre de continuer à améliorer la publication que vous tenez entre vos mains. En mon nom et au nom de toute l’équipe de Mishmash, je vous souhaite une excellente année 2017.

Alexandre Taillefer, au nom de Mishmash Média, nouveau propriétaire de L’actualité