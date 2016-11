Réinventer la vie

Richard Saulnier affi­che un optimisme inébranlable. D’ici quelques semaines, quelques mois tout au plus, la Ville de Saint-Lambert devrait lui donner le feu vert pour mener à terme «son» projet, qu’il porte à bout de bras depuis sept ans.

Au début, quand il sillonnait la ville en quadriporteur à la recherche d’un terrain ou d’un immeuble susceptible d’accueillir des personnes à mobilité réduite, il était le seul à y croire. Mais petit à petit, on commence à s’inté­resser à cet «intellectuel à roulettes» autoproclamé et à ses arguments convaincants. D’autant plus que, dans l’intervalle, il a fondé un organisme sans but lucratif, Logis des aulniers, composé de Lambertois bien en vue: dirigeants d’entreprise, universitaires, responsables d’organismes communautaires.

Dans une autre vie, Richard Saulnier était directeur des communications à Vélo-Québec et pédalait allégrement des milliers de kilomètres chaque année. Sa famille et lui avaient la passion des voyages et du plein air. Mais en 2002, le verdict tombe: il est atteint de sclérose en plaques (SP) d’un type qui progresse lentement, mais sûrement.

Au fil d’une douloureuse séparation et des deuils inévitables que sa maladie lui impose à mesure que le temps passe, l’homme a su trouver une cause à sa mesure.

«J’ai entendu Richard pour la première fois lors d’une assemblée publique à l’hôtel de ville. À l’évidence, son projet était porteur», dit Hugues Létourneau, avocat et conseiller municipal responsable du logement social. M. Létourneau a des proches atteints de SP. «Le corps ne répond plus, mais le cerveau fonctionne. Quand le milieu de vie le permet, on peut mener très longtemps une vie intéressante et productive», dit-il.

Prenant Richard Saulnier et son projet sous son aile, Hugues Létourneau sollicite son voisin et ami architecte Yves Dagenais, associé chez Menkès Shooner Dagenais LeTourneux (MSDL), pour «donner un coup de main». Celui-ci accepte sur-le-champ et propose de dessiner à ses frais un nouveau bâtiment… à condition qu’on lui laisse carte blanche.

Or, MSDL est l’un des plus prestigieux cabinets d’architectes au Québec: il a conçu l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts, la Maison du développement durable, le nouveau Centre de recherche du CHUM, assuré la co-conception de la Grande Bibliothèque… Yves Dagenais veut léguer un immeuble exceptionnel à sa ville: «Je vis à Saint-Lambert depuis 38 ans, j’y ai fondé ma famille, et un jour, je pourrais devoir, moi aussi, m’y déplacer en quadriporteur.»

Avec ses 25 logements d’une ou plusieurs chambres, sa grande salle commune et une intégration des équipements unique en son genre, l’immeuble lumineux qu’il a dessiné offre de hautes performances énergétiques. Et, il faut l’admettre, il est splendide. «Logis des aulniers va gagner des prix!» dit l’architecte avec force.

À l’extérieur, le parement de brique, appareillé à celui des bâtiments environnants, s’interrompt au troisième étage pour faire place au bois, à la façon des toitures inclinées des alentours. L’une des façades présente une séquence régulière de bandes verticales qui encadrent une série de loggias. Sur la façade principale, une bande de bois fenestrée s’étire sur toute la hauteur pour souligner l’entrée en retrait, qui offre un abri contre les intempéries. À l’arrière se trouvent des balcons en saillie. L’immeuble est en retrait par rapport à la voie publique, afin de le lier au «paysage construit», comme disent les architectes.

À l’intérieur, avec le concours du Groupe CDH (un groupe de ressources techniques rompu aux normes des programmes d’accès au logement de la Société d’habitation du Québec), tout a été conçu en fonction des besoins des occupants. Partout, les couloirs présentent un dégagement de 1,5 m (5 pi) de diamètre, et les équipements sont pensés de manière à permettre aux usagers de se lever, se laver, se vêtir, cuisiner et accomplir leurs tâches ménagères de la façon la plus simple possible.

«Quand je fais la cuisine, je dois pouvoir rentrer mon fauteuil sous l’évier et sous la surface de cuisson, ce qui exige une installation particulière de la plomberie et de l’électricité. Tout doit être à portée de la main d’une personne assise: mon lave-vaisselle s’ouvre comme un tiroir, mes espaces de rangement sont accessibles», explique Richard Saulnier. Chaque logement doit aussi posséder des ancrages dans toutes les pièces pour rendre possible, le cas échéant, l’installation d’un lève-personne. «Il y a des jeunes de 25 ans encore plus mal pris que moi», poursuit-il.

La modeste hauteur des plafonds — 2,5 m (8 pi) — permet d’ajouter à l’immeuble un étage de plus et donc d’avoir davantage de logements.

Au sous-sol, on trouve un local réservé aux quadriporteurs, avec une salle des machines pour recharger les batteries et un compresseur électrique pour gonfler les pneus. Grâce à cette simple innovation, on gagne du temps, on épargne de substantiels frais de transport, et on s’évite bien des tracas: pour l’instant, il faut d’abord réserver le transport adapté du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et se rendre au Centre montérégien de réadaptation pour faire ces opérations.

«On n’imagine pas à quel point la vie est compliquée pour les personnes à mobilité réduite. En leur offrant un espace de vie commun, on améliore leur qualité de vie, mais on fait aussi des économies considérables», dit Richard Saulnier. Le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques au Québec, Louis Adam, est de son avis: «La ressource principale contre la maladie, c’est l’entraide.»

De fait, la construction du Logis des aulniers est évaluée à 5,28 mil­lions de dollars; le coût par locataire oscille entre 15 000 et 25 000 dollars pour la durée de l’hypo­thèque de 35 ans qui serait consentie par la Société d’habita­tion du Québec, soit bien moins qu’une prise en charge en CHSLD (cen­tre d’hébergement et de soins de longue durée), d’environ 80 000 dollars par an, payée par l’État. «L’idée, c’est de proposer des loyers accessibles; pour un quatre-pièces, par exemple, le loyer sera d’environ 650 dollars par mois», précise Richard Saulnier.

La formule est prometteuse. Plus de 20 000 personnes sont atteintes de SP au Québec, trois fois plus de femmes que d’hommes. La maladie survient tôt, en général entre l’âge de 15 ans et de 40 ans, et elle est en hausse constante depuis 20 ans. «Il faut explorer de nouvelles voies sans tarder», dit Louis Adam, qui croit que Logis des aulniers, c’est l’avenir: «Il peut devenir un modèle pour bien des municipalités du Québec.»

Hugues Létourneau en est, lui aussi, persuadé: «Au Québec, toutes les villes de 15 000 habitants ou plus ont, en principe, l’obligation de s’intéresser à l’intégration des personnes handicapées, et elles ont accès à des ressources financières pour des projets “socialement acceptables” comme le nôtre.»

Richard Saulnier, lui, ne tire aucun profit de l’aventure, si ce n’est la satisfaction du devoir accompli. Et aussi un premier choix pour l’un des logements: «J’aimerais bien l’appartement du coin, vers l’ouest, au quatrième étage; la vue sera belle!»