Rouler en solo et électrique

Electra Meccanica, une entreprise de Colombie-Britannique, lancera sous peu une première voiture électrique monoplace à trois roues. Avec sa Solo, le constructeur automobile vise les citadins préoccupés par l’environnement. Alimenté par une batterie au lithium, le véhicule peut être rechargé en trois heures à l’aide d’une borne de 200 volts, ou en six heures avec une prise de 110 V. Il dispose d’une autonomie de 160 km.La Solo a été conçue par le PDG d’Electra Meccanica, Jerry Kroll. Originaire de San Francisco, cet ancien coureur automobile s’est inspiré des bolides sportifs. Les pièces et la voiture sont entièrement fabriquées dans l’usine de l’entreprise, à New Westminster, dans la région de Vancouver.

«Notre public cible, ce sont les générations X et Y, qui sont soucieuses de l’environnement et ont des déplacements quotidiens de moins de 50 km», explique Jeff Holland, porte-parole de l’entreprise. La mise en marché du véhicule se fera de façon graduelle en Amérique du Nord au cours de 2017. La Solo est déjà offerte en prévente pour environ 20 000 dollars. Electra Meccanica est actuellement en pourparlers avec quelques concessionnaires automobiles du Québec.