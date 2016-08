Salaire minimum, ou travailler pour des pinottes…

Le salaire minimum au Québec est actuellement à 10,75 $ l’heure. C’est si peu que «salaire minimal» serait sans doute un terme plus approprié. On pense même à l’expression «travailler pour des pinottes», mais avec l’augmentation du prix du panier d’épicerie, il serait effectivement plus avantageux d’être vraiment payé en arachides. Au moins, ça ferait une source de protéines.

Questionné à savoir si ce taux horaire était suffisant, le ministre des Finances, Carlos Leitão, a déclaré cette semaine que le salaire minimum était «à l’intérieur de ce qui est souhaitable» et qu’il ne voyait «pas de problème à ce niveau-là».

À la même question, une mère de famille monoparentale travaillant au salaire minimum a répondu… qu’elle n’avait pas le temps de nous répondre. Son quart de soir au Tim Hortons, qu’elle doit faire en plus de son emploi permanent pour arriver, allait commencer bientôt.

On peut dire et argumenter qu’augmenter le salaire minimum est une mauvaise idée qui ravagerait l’économie, mais déclarer tout bonnement qu’il n’y a aucun problème? C’est à croire que l’empathie et la compassion de M. Leitão ne sont pas encore rentrées de vacances.

Heureusement, le salaire minimaliste est augmenté de quelques sous chaque année.

Selon les calculs, on atteindra le chiffre magique de 15 $ l’heure au plus tôt en 2037, et au plus tard en 2044. En 2037, l’enfant pas encore né de Marie-Mai en sera à son troisième été à «flipper des boulettes» au salaire minimum. Et en 2044, Marie-Mai pourrait bien se faire appeler grand-maman Mai. Bref, ça commence à être loin.

Mais Carlos Leitão ne «voit pas pourquoi on accélérerait ce processus-là». Ben coudon. Semblerait que la vision du ministre aussi est encore en vacances.

En attendant l’an 2044, la personne qui travaille à temps plein au salaire minimum cumule un vertigineux 21 500 $ de revenus annuels. C’est 2 300 $ sous le seuil de la pauvreté et 137 488 $ de moins que le salaire annuel de Carlos Leitão.

Le salaire minimum «dépend de la réalité de chaque État ou de chaque juridiction», a souligné le ministre, ajoutant que se comparer à d’autres n’était pas à propos.

Ah bon.

Personne n’a pensé à dire aux médecins qu’il ne fallait pas comparer leur salaire à celui de leurs collègues d’ailleurs, mais toi qui travailles à temps plein mais fais quand même ton épicerie à Moisson Montréal, on va te le dire: ton salaire de 430 $ par semaine est parfait comme il est. N’oublie pas d’en mettre de côté pour tes REER!

À combien devrait-on fixer le salaire minimum? Devrait-il être de 15 $? De 25 $? De 12,75 $ plus une bine sur l’épaule et un gâteau le jour de son anniversaire? Je n’en ai aucune idée, tout comme je ne sais pas plus que les économistes si une augmentation serait bonne ou nocive pour l’économie. Si j’ai bien compris mes lectures, ça dépend de l’endroit, du montant, de la vitesse du vent, de l’âge du capitaine et de la forme de la tache de naissance d’un enfant né un soir de pleine lune.

Ce que je sais, c’est que de travailler pour être pauvre, ça tue un peu le concept de base du travail. Il doit bien y avoir moyen d’assurer à tous ceux qui se lèvent chaque matin pour aller au boulot, à tous ceux qui font tourner la machine, un revenu décent. Juste ça: décent. Et ce moyen, il faut absolument le trouver.

Autrement, la seule conclusion possible, c’est qu’il faut accepter le fait qu’on vit dans un système qui a besoin de garder des gens pauvres et malheureux pour pouvoir se perpétuer. C’est une perspective aussi déprimante que celle d’être payé 10,75 $ pour son labeur.