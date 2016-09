Un Québécois, ça ressemble à quoi?

Des Français modestes. Des Anglais enjoués. Des Américains pacifiques. Voici, essentiellement, ce que «sont» les Québécois, selon le sondeur Jean-Marc Léger.

Les Québécois forment aussi un peuple d’«extrême-centre», adepte du consensus à tout prix, à la fois fier, hédoniste, créatif… et empreint d’une culture de perdant, de victime.

Bref, le Québécois est un paradoxe ambulant…

Après trois ans d’efforts à sonder la «psyché québécoise» au moyen d’une multitude de sondages et d’entrevues, Jean-Marc Léger brosse un portrait complexe et nuancé des Québécois, dans un livre qui soulève déjà beaucoup d’intérêt: le Code Québec. Coécrit avec le spécialiste en marketing Jacques Nantel et le journaliste Pierre Duhamel, ce livre offre aux Québécois un «miroir d’eux-mêmes», dit le sondeur.

«Mis à part la création de Léger Marketing, c’est ma plus grande réussite, dit-il. Ça a pris trois ans à l’écrire, mais ça fait 30 ans que je cumule de l’information, des statistiques, des idées. On avait un portrait parcellaire, des morceaux ici et là de ce qu’est la différence québécoise, mais on voulait un portrait plus général.»

Entrevue.

Ce livre aurait-il été envisageable il y a 10 ans?

Non, parce que les techniques ont évolué. Depuis qu’on fait des sondages sur Internet, les gens se livrent beaucoup plus. On est capables de lire au plus profond d’eux-mêmes. Ce n’est pas comme une entrevue téléphonique: les gens nous racontent toute leur vie, comme s’ils se parlaient à eux-mêmes.

Ensuite, la capacité de traitement des données s’est grandement améliorée. On a fait une série de sondages, il y en a pour des centaines de milliers de dollars! On a notamment utilisé la sémiométrie, une technique européenne qui mesure l’émotion. Il s’agit de donner son impression d’un mot, sur une échelle de moins 3 à plus 3, 0 étant neutre. On a testé 400 mots, pour se rendre compte que 115 d’entre eux avaient une charge émotive différente chez les francophones du Québec et les anglophones du reste du Canada. On a ainsi trouvé sept groupes de mots, qui expliquent la différence québécoise.

Le mot heureux, par exemple, provient de 52 mots, dont tendresse, sensualité, sociabilité, chaleureux. Le mot heureux, c’est le dénominateur commun. C’est aussi le premier trait identitaire des Québécois.

Ça vous surprend?

Non. Depuis toujours, on parle de la joie de vivre québécoise. Le livre va plus loin. Derrière la joie de vivre, ce qu’on a découvert, c’est que les Québécois forment le peuple du «ici et maintenant». Quand on leur demande ce qui est le plus important, avoir du plaisir maintenant ou préparer l’avenir, ils répondent avoir du plaisir. Les anglophones disent préparer l’avenir. La joie de vivre québécoise, c’est être jouissif dans le temps présent. C’est aussi un manque de préparation, on est un peu inconscients face à l’avenir.

Les Québécois sont-ils si différents de leurs compatriotes du Canada anglais?

En fait, 71% des attitudes et comportements des Québécois sont identiques à ceux des Canadiens anglais. On mange, on socialise, on baise comme n’importe qui! Nous nous sommes concentrés sur les 29% qui font la différence.

Les Québécois ne veulent jamais prendre position, dites-vous. Comment avez-vous pu percer leur carapace?

Dans les sondages, si on leur laisse le choix, les Québécois font toujours choisir le milieu. C’est le peuple du milieu. Un parti politique qui serait le parti du peut-être gagnerait toutes les élections. L’extrême-centre, ça existe au Québec. C’est pour cette raison qu’on a voulu forcer les Québécois à prendre position, au moyen de tests binaires. On a demandé, par exemple, «Qu’est-ce qui est le plus important pour vous? Avoir un consensus à tout prix? Ou gagner?» Il n’y avait pas de «je ne sais pas, de peut-être.» Pour les francophones, le consensus est extrêmement important. Pour les anglophones, c’est gagner qui est important. C’est ce qui explique le grand écart entre les anglos et les francos.

Quelle a été votre plus grande surprise?

L’élément majeur, c’est qu’on n’est pas des Français. Quand on demande aux Québécois s’ils se sentent plus proche de la culture française, anglaise ou américaine, les deux tiers choisissent l’identité anglaise et américaine.

On n’est pas des Français qui vivent en Amérique mais des Américains qui parlent français. Ça donne tout un ton. On a une américanité plus forte qu’on le pense.

Il y aussi une fracture générationnelle, les jeunes se sentent moins français que leurs aînés…

Oui, et la preuve, c’est la différence entre nos conclusions et celles de Jacques Bouchard, en 1978, dans son livre Les 36 cordes sensibles des Québécois. Des six «racines vitales» identifiées par Bouchard, seules les racines, américaines, latines, et terriennes existent encore aujourd’hui. Les racines catholiques, minoritaires et françaises ont presque disparu. Le Québec a beaucoup évolué depuis 40 ans.

Les politiciens devraient-ils lire le Code Québec?

Je l’espère. Depuis 30 ans, on est définis par ce que nous ne sommes pas. On n’est pas des Américains, pas des capitalistes, pas des Anglais, pas des fédéralistes… On est très forts pour dire ce qu’on ne veut pas être. On n’est pas forts pour dire ce qu’on est. C’est l’objectif de ce livre, qui se veut positif. C’est un pep talk. Ce sont des vitamines qu’on veut donner aux Québécois. Il faut être fiers de ce qu’on est, conscient de nos bons et mauvais côtés. La première leçon de ce livre, pour les politiciens, c’est que les Québécois veulent des gens créatifs qui cherchent le consensus. Or, les politiciens sont conflictuels, toujours en maudit, en train de se chicaner, jamais en train d’apporter des solutions. Tout ce que les Québécois n’aiment pas…

Vous qualifiez les Québécois de villageois. Pourquoi?

Le Québec parle comme une nation, mais agit de façon régionale. Les aptitudes et comportements des gens se différencient d’une région à l’autre. Les habitants de la Beauce, du sud de l’Estrie et de l’Outaouais, par exemple, ont un comportement différent du reste du Québec. Ils sont plus ouverts, entrepreneurs, affairistes. Nous les appelons les frontaliers. C’est une découverte. Dans les régions ressources, les priorités sont différentes. Le travail, la famille et la patrie prennent le dessus. Toutes ces différences surprennent les anglo-canadiens. Pour eux, le Québec se résume souvent à Montréal, d’un côté, et du reste du Québec de l’autre.

Vous avez d’ailleurs traduit votre livre en anglais (Cracking the Quebec code). Pensez-vous qu’il y aura un intérêt au Canada anglais?

Oui, parce que les anglo-canadiens ne nous comprennent pas! C’est le fameux What does Quebec want. Ils ont de la difficulté à comprendre pourquoi on peut voter Bloc, puis NPD puis Trudeau l’élection suivante… On peut changer d’humeur en moins d’une minute. On est cyclothymiques. Ils comprennent pas ça. Nous sommes très sociables, ouverts, heureux, mais aussi très fiers. Il ne faut pas que tu nous attaque… Cette réalité, les gens vont mieux la comprendre, dans le reste du Canada, en lisant notre livre.

Pour les Québécois, notre livre est plutôt un miroir. Certaines découvertes vont plaire aux lecteurs, d’autres non. L’un des traits qu’on identifie, c’est notre culture de victime. Certains n’aimeront pas entendre ça. Mais c’est la vérité, au Québec, c’est toujours la faute des autres. La mère patrie nous a abandonnés. Les Anglais nous assimilent, notre culture s’américanise… C’est toujours la faute aux autres. Jamais celle des Québécois.