Découvrez les Leaders de la croissance 2016

Voici les PDG qui inventent l’économie de demain, dans le classement annuel des 20 entreprises en plus forte croissance au Québec, présenté par L’actualité.

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015. N’hésitez pas à vous inscrire en vue du prochain classement annuel si vos résultats s’annoncent exceptionnels! Vous n’avez qu’à nous écrire pour plus d’infos: redaction@lactualite.rogers.com.