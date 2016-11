Étuis anti-portables

Les artistes disposent maintenant d’une méthode draconienne pour empêcher les spectateurs de filmer leurs prestations sur scène : ils bloquent l’accès au cellulaire pendant toute la durée du spectacle.

À l’entrée de la salle, les spectateurs sont tenus d’insérer leur téléphone dans un étui de néoprène qui sera verrouillé par un technicien. L’utilisateur conserve l’étui scellé jusqu’à la fin du spectacle. Il pourra le faire déverrouiller en quittant les lieux.

Cet outil, conçu par l’entreprise californienne Yondr, vise à mettre en place des zones libres de téléphones cellulaires et à limiter le partage sur les médias sociaux de photos ou de vidéos prises pendant un spectacle.

Les artistes Alicia Keys, Adele et The Lumineers ainsi que les humoristes Dave Chappelle et Louis C.K. ont tous fait appel aux services de l’entreprise lors de leur plus récent lancement.