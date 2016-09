Internet en péril

Depuis deux ans, quelqu’un, quelque part, est en train d’apprendre à détruire Internet, croit l’Américain Bruce Schneier, véritable référence dans le domaine de la cybersécurité.

Il s’inquiète entre autres d’une recrudescence marquée d’attaques informatiques ciblées contre des entreprises fournissant des services essentiels au réseau, comme l’enregistrement de noms de domaines selon leur extension (.com, .org, .net, etc.). Une attaque réussie contre ces sociétés ébranlerait le monde entier, en rendant impossible l’utilisation de tous les sites et adresses courriel se servant de ces extensions.

Les attaques en question se font par dénis de service distribué. On parle d’attaque DDoS. En clair, un réseau d’ordinateurs piratés envoie un volume colossal de données à un site précis. Celui-ci, débordé, ne parvient plus à traiter toutes les demandes qu’il reçoit et devient inaccessible.

Les attaques DDoS sont régulièrement utilisées par des criminels dans le but d’extorquer de l’argent à leurs victimes. Mais Bruce Schneier estime que l’envergure et la récurrence des attaques actuelles laissent croire qu’elles sont le fait d’un État important. La Chine, notamment. «On a l’impression que le commandement militaire d’une nation tente de voir s’il dispose des outils nécessaires pour mener une cyberguerre.»

Que peut-on y faire? Rien, d’après Schneier. L’expert est convaincu que la National Security Agency (NSA), avec son réseau tentaculaire de surveillance en ligne, en sait sans doute plus sur l’origine de ces attaques. Mais impossible, pour l’instant, de rendre publique l’identité du ou des responsables, à moins que les États-Unis ne soient prêts à déclencher un incident diplomatique.